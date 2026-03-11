Leváltották Scarlett Johanssont: Kathryn Hahn lesz az élőszereplős Aranyhaj film főgonosza

A tavaly borzasztóan teljesített Hófehérke film után a Disney alaposan átgondolta, szükség van-e húzócímeik valós térbe ültetésére. Ez egy többéves trend már a filmóriásnál, melynél időről-időre kiderül, hogy kezdenek kicsit belefáradni az emberek, de máskor — láthatóan teljesen kiszámíthatatlan módon — mégis megrohamozzák a mozikat, hogy ugyanazokat a Disney meséket lássák, mint előtte… csak valós környezetben. Utóbbira volt példa a Lilo és Stitch élőszereplős feldolgozása, melynek egymilliárd dolláros bevétele után a Disney újra belelendült a gyártásba. Először a Vaiana című hawaii mesét láthatjuk újra ilyen formában, de már tervezőasztalon van az Aranyhaj és a nagy gubanc újragondolása is, melynek szereplőgárdája kirajzolódni látszik.

Szinte már most látjuk magunk előtt az új Aranyhaj bosziját (Fotó: CraSH)

Mégse Scarlett Johansson lesz Nyanya banya az új Aranyhaj filmben

Komoly latolgatások indultak meg az új Aranyhaj film bejelentésekor. Meglepő módon, mégsem a címszereplőt és helyes segédjét, Flynn Rydert próbálták meghatározni először, hanem a gonosz mostoha, Nyanya banya szerepét. Már az elejétől kezdve az volt a levegőben, hogy a bosziruhát Scarlett Johansson veszi magára, mely teória ezúttal hivatalosan is megcáfolódott.

Nyanya banya szerepét Kathryn Hahn tette hivatalossá az Instagram-oldalán egy Mother Gothel pólóban. Ezzel félreérthetetlenül jelezve, hogy ő fogja játszani Aranyhaj aljas mostohaanyját.

A színésznőtől nem áll távol a gonoszság: korábban a Marvel filmes univerzumban Agatha Harkness szerepét játszotta, valamint a Brooklyn Nine-Nine és a Városfejlesztési osztály sorozatokban is kifejezetten alantas manipulátor karaktereket játszott. Egyszerűen ez illik hozzá, ahogy azt egy korábbi interjújában is elmondta:

Egyszerűen több rétege van egy gonosznak. Annyi színt mutathatsz meg gonoszként, amennyit hősnőként nem biztos, hogy tudnál. Megmutathatod a jót, rosszat és a csúfat, de még így is a gonosz lesz a legérdekesebb számomra.

A film bejelentése óta a két legfontosabb szerep is megtalálta gazdáját. Aranyhaj bőrébe Teagan Croft színésznő bújik. Croft neve és arca a DC Titans című sorozatából lehet ismerős, melyben Raven szerepét alakította. Mindenki kedvenc Flynn Riderét pedig Milo Manheim alakítja majd. Camryn Manheim fia a Disney Zombik-filmjeiben játszotta Zed karakterét, az utóbbi években pedig egyre több szerepet kapott más játékfilmekben is. A rendezői széket A legnagyobb showman című filmet ápoló Michael Gracey foglalja el.