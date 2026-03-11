Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Leváltották Scarlett Johanssont: Kathryn Hahn lesz az élőszereplős Aranyhaj film főgonosza

Aranyhaj és a nagy gubanc
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 21:45
disneyKathryn Hahn
Lassan kirajzolódni látszik a legújabb Disney feldolgozás szereplőgárdája. Korábban azt gondolták az emberek, hogy Scarlett Johansson játszaná Nyanya Banyát, de végül Kathryn Hahn érdemelte ki Aranyhaj mostohájának szerepét.
Bors
A szerző cikkei

A tavaly borzasztóan teljesített Hófehérke film után a Disney alaposan átgondolta, szükség van-e húzócímeik valós térbe ültetésére. Ez egy többéves trend már a filmóriásnál, melynél időről-időre kiderül, hogy kezdenek kicsit belefáradni az emberek, de máskor — láthatóan teljesen kiszámíthatatlan módon — mégis megrohamozzák a mozikat, hogy ugyanazokat a Disney meséket lássák, mint előtte… csak valós környezetben. Utóbbira volt példa a Lilo és Stitch élőszereplős feldolgozása, melynek egymilliárd dolláros bevétele után a Disney újra belelendült a gyártásba. Először a Vaiana című hawaii mesét láthatjuk újra ilyen formában, de már tervezőasztalon van az Aranyhaj és a nagy gubanc újragondolása is, melynek szereplőgárdája kirajzolódni látszik.

Kathryn Hahn, az Aranyhaj Nyanya Banya színésze
Szinte már most látjuk magunk előtt az új Aranyhaj bosziját (Fotó: CraSH)

Mégse Scarlett Johansson lesz Nyanya banya az új Aranyhaj filmben

Komoly latolgatások indultak meg az új Aranyhaj film bejelentésekor. Meglepő módon, mégsem a címszereplőt és helyes segédjét, Flynn Rydert próbálták meghatározni először, hanem a gonosz mostoha, Nyanya banya szerepét. Már az elejétől kezdve az volt a levegőben, hogy a bosziruhát Scarlett Johansson veszi magára, mely teória ezúttal hivatalosan is megcáfolódott.

Nyanya banya szerepét Kathryn Hahn tette hivatalossá az Instagram-oldalán egy Mother Gothel pólóban. Ezzel félreérthetetlenül jelezve, hogy ő fogja játszani Aranyhaj aljas mostohaanyját.

A színésznőtől nem áll távol a gonoszság: korábban a Marvel filmes univerzumban Agatha Harkness szerepét játszotta, valamint a Brooklyn Nine-Nine és a Városfejlesztési osztály sorozatokban is kifejezetten alantas manipulátor karaktereket játszott. Egyszerűen ez illik hozzá, ahogy azt egy korábbi interjújában is elmondta:

Egyszerűen több rétege van egy gonosznak. Annyi színt mutathatsz meg gonoszként, amennyit hősnőként nem biztos, hogy tudnál. Megmutathatod a jót, rosszat és a csúfat, de még így is a gonosz lesz a legérdekesebb számomra.

A film bejelentése óta a két legfontosabb szerep is megtalálta gazdáját. Aranyhaj bőrébe Teagan Croft színésznő bújik. Croft neve és arca a DC Titans című sorozatából lehet ismerős, melyben Raven szerepét alakította. Mindenki kedvenc Flynn Riderét pedig Milo Manheim alakítja majd. Camryn Manheim fia a Disney Zombik-filmjeiben játszotta Zed karakterét, az utóbbi években pedig egyre több szerepet kapott más játékfilmekben is. A rendezői széket A legnagyobb showman című filmet ápoló Michael Gracey foglalja el. 

Előtte azonban a Dwayne Johnson főszereplésével készült élőszereplős Vaiana filmet láthatjuk, várhatóan július 9-én.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu