Akupunktúra krónikus derékfájásra: ezért lehet hatékonyabb, mint a gyógyszerek

Egy nemrégiben közzétett vizsgálat során több mint 800, 65 év feletti férfi és nő életminőségét követték nyomon, akik hosszú ideje szenvedtek derékfájástól. A kutatók három különböző kezelési módot hasonlítottak össze: az egyik csoport a szokásos ellátást kapta – gyógyszereket, gyógytornát –, a második ugyanebben részesült, kiegészítve 8–15 akupunktúrás kezeléssel 12 hét alatt, míg a harmadik csoport egy intenzívebb akupunktúrás programban vett részt, amely során a kezdeti kezeléseket követően „fenntartó” szúrásokat is kaptak.

Az akupunktúrás tűszúrások nemcsak a derékfájást enyhíthetik, de a közérzetre is jótékony hatással lehetnek

Fotó: PAPA WOR / Shutterstock



A résztvevők a kezelések után három, hat és tizenkét hónappal később is beszámoltak a tapasztalataikról. Az akupunktúrás csoportokban résztvevők kevesebb fájdalomra panaszkodtak, jobban bírták a mindennapi tevékenységeket, és összességében élhetőbbnek érezték az életüket, mint azok, akik csak a szokásos ellátásban részesültek.

Ráadásként a szorongásos tüneteik is enyhültek, ami különösen fontos idős korban, amikor a tartós fájdalom gyakran lelki terhekkel jár együtt.

Az akupunktúra kedvező hatása a derékfájásra: újabb bizonyíték a régiek mellé

Ez a vizsgálat nem egyedülálló. Az elmúlt években több kutatás is alátámasztotta, hogy az akupunktúra hatásos lehet derékfájás ellen. Egy 2022-ben megjelent nagy elemzésben, amely több mint 8000 páciens adatait vizsgálta, arra jutottak, hogy a kezelés jelentősen csökkentette a fájdalmat a placebóval összevetve. Más, kisebb tanulmányok szintén hasonló következtetésre jutottak, a betegek számottevő javulást tapasztaltak a mindennapi életminőségükben.

A tudományos bizonyíték tehát egyre gyűlik, de a kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az akupunktúra vizsgálata nem egyszerű. Nem minden szakember használja pontosan ugyanazt a technikát, és nehéz igazán jó „álkezelést” kitalálni, amely összehasonlítható lenne a valódival. Ráadásul az elvárások és a hit is sokat nyomhatnak a latban: ha valaki hisz a módszerben, nagyobb eséllyel érzi a javulást.

Hogyan hat a szervezetre?

A keleti orvoslás szerint az akupunktúra a test energiaáramlását segíti, megszünteti a blokkokat. A nyugati orvostudomány inkább a biológiai hatásokat emeli ki, mert a tűszúrások ingerelhetik az idegrendszert, fokozhatják bizonyos hormonok és ingerületátvivő anyagok termelődését, valamint javíthatják a mikrokeringést, ezáltal csökkentik a gyulladást.

A pontos mechanizmus még nem teljesen tisztázott, de abban a legtöbb szakember egyetért, hogy a kezelés nem pusztán placebo. A több ezer éves tapasztalatot ma már egyre több modern kutatás támasztja alá.