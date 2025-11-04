Akupunktúra krónikus derékfájásra: ezért lehet hatékonyabb, mint a gyógyszerek

Egy nemrégiben közzétett vizsgálat során több mint 800, 65 év feletti férfi és nő életminőségét követték nyomon, akik hosszú ideje szenvedtek derékfájástól. A kutatók három különböző kezelési módot hasonlítottak össze: az egyik csoport a szokásos ellátást kapta – gyógyszereket, gyógytornát –, a második ugyanebben részesült, kiegészítve 8–15 akupunktúrás kezeléssel 12 hét alatt, míg a harmadik csoport egy intenzívebb akupunktúrás programban vett részt, amely során a kezdeti kezeléseket követően „fenntartó” szúrásokat is kaptak.
A résztvevők a kezelések után három, hat és tizenkét hónappal később is beszámoltak a tapasztalataikról. Az akupunktúrás csoportokban résztvevők kevesebb fájdalomra panaszkodtak, jobban bírták a mindennapi tevékenységeket, és összességében élhetőbbnek érezték az életüket, mint azok, akik csak a szokásos ellátásban részesültek.
Ráadásként a szorongásos tüneteik is enyhültek, ami különösen fontos idős korban, amikor a tartós fájdalom gyakran lelki terhekkel jár együtt.
Ez a vizsgálat nem egyedülálló. Az elmúlt években több kutatás is alátámasztotta, hogy az akupunktúra hatásos lehet derékfájás ellen. Egy 2022-ben megjelent nagy elemzésben, amely több mint 8000 páciens adatait vizsgálta, arra jutottak, hogy a kezelés jelentősen csökkentette a fájdalmat a placebóval összevetve. Más, kisebb tanulmányok szintén hasonló következtetésre jutottak, a betegek számottevő javulást tapasztaltak a mindennapi életminőségükben.
A tudományos bizonyíték tehát egyre gyűlik, de a kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az akupunktúra vizsgálata nem egyszerű. Nem minden szakember használja pontosan ugyanazt a technikát, és nehéz igazán jó „álkezelést” kitalálni, amely összehasonlítható lenne a valódival. Ráadásul az elvárások és a hit is sokat nyomhatnak a latban: ha valaki hisz a módszerben, nagyobb eséllyel érzi a javulást.
A keleti orvoslás szerint az akupunktúra a test energiaáramlását segíti, megszünteti a blokkokat. A nyugati orvostudomány inkább a biológiai hatásokat emeli ki, mert a tűszúrások ingerelhetik az idegrendszert, fokozhatják bizonyos hormonok és ingerületátvivő anyagok termelődését, valamint javíthatják a mikrokeringést, ezáltal csökkentik a gyulladást.
A pontos mechanizmus még nem teljesen tisztázott, de abban a legtöbb szakember egyetért, hogy a kezelés nem pusztán placebo. A több ezer éves tapasztalatot ma már egyre több modern kutatás támasztja alá.
Természetesen nem mindenki számára ajánlott a kezelés. Aki retteg a tűktől, aligha fogja nyugodtan végigülni a szúrásokat. Bizonyos fertőzések, bőrproblémák vagy vérzékenység esetén sem javasolt. Életkori megkötés ugyanakkor nincs; a mostani kutatás szerint az idősebb betegek többsége nemcsak hogy jól viselte a kezelést, de hosszú távú javulást tapasztalt. Sokan visszakapták azt a mozgásszabadságukat, amit a derékfájás évekkel korábban elvett tőlük.
A szakértők szerint az akupunktúra jó alternatíva lehet azoknak, akik nem akarnak vagy nem tudnak gyógyszereket szedni, illetve akiknél a gyógytorna és az injekciók nem hoznak látványos javulást.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
