Ősszel is kicsattanó formában: ezt edd az ájurvéda szerint, ha felturbóznád legyengült immunrendszered

Az ájurvéda szerint ősszel a Váta dósa évszak veszi kezdetét. India többezer éves gyógyászati rendszere szerint a vata a szél, a szárazság és a hideg energiát jelenti, ami könnyen kibillenhet, ha túl sok hideg, nyers vagy szárító hatású ételt fogyasztasz. A következmény: száraz bőr, emésztési panaszok, puffadás, ingerlékenység és alvászavar. A jó hír az, hogy az egyensúly visszaállítható – nem varázslattal, hanem táplálékkal. Az ájurvéda szerint az étel gyógyszer, ha a megfelelő időben, a megfelelő formában eszed. Az őszi konyha pedig három alapélelmiszer köré épül, amelyek nemcsak melegítenek, hanem lelkileg is simogatnak.

Az Ájurvéda szerint ősszel a meleg, olajos gabonák jót tesznek az emésztésednek.

Fotó: NatalyaBond / Shutterstock

Ezt edd a hideg hónapokban az ájurvéda szerint:

1. A meleg, olajos gabonák a tested belső takarói

A Vata időszakban a test könnyen kiszárad – kívül és belül is. A meleg, főtt gabonák, mint a zab, rizs, köles vagy amaránt, segítenek megtartani a nedvességet és stabilizálni az emésztést. Egy tál gőzölgő zabkása ghível – azaz tisztított vajjal – és fahéjjal nemcsak a gyomrot, de az idegrendszert is megnyugtatja. A kulcs az olajozás: az ájurvéda szerint a zsírok – mint a ghí vagy a szezámolaj – táplálják az idegeket és megelőzik az őszi túlzakatolást fejben.

Az Ájurvéda szerint ősszel egy tál meleg dahl felmelegít kívül-belül

Fotó: NatalyaBond / Shutterstock

2. Édes, földes zöldségek – a természet meleg ölelése

A gyökérzöldségek – mint a sütőtök, a répa, a cékla és az édesburgonya – az őszi szezon színes ajándékai. Nem véletlen, hogy épp most kerülnek elő: ezek a növények földelő, melegítő energiát hordoznak. Segítenek abban, hogy a tested „lehorgonyozzon”, amikor a Váta szelei fújnak, és ez kihat a figyelmedre és hangulatodra. A sütőben sült zöldségek, egy tál dahl, fűszerezve – kurkumával, gyömbérrel, kardamommal – nemcsak illatukkal nyugtatnak, hanem fokozzák a vérkeringést és fenntartják a belső hőt.

Az Ájurvéda szerint ősszel egy bögre forró, fűszeres ital életben tartja az Agnit.

Fotó: Santhosh Varghese / Shutterstock

3. Meleg italok és fűszeres főzetek – a belső tűz táplálása

Az ájurvéda szerint a hideg víz kioltja az Agni-t, vagyis az emésztés tüzét. Ősszel ezért különösen fontos, hogy minden korty meleg legyen – akár egy fahéjas-gyömbéres tea, fűszeres chai, egy csipet kardamommal ízesített mandulatej, egy tál forró leves vagy dahl gondoskodik arról, hogy ne csituljon az emésztés tüze. Ezek az ételek és italok nemcsak fizikai meleget adnak, hanem lelassítják a gondolatokat is, mint egy jó takaró a hideg estén. A fűszerek, mint gyógyító tüzek, segítenek a testednek alkalmazkodni a változó időjáráshoz.

Ahogy eszel, úgy égsz Az ájurvéda szerint Agni, az emésztés tüze ugyanúgy viselkedik, mint a természetben a láng. Ha túl sok hideget vagy száraz ételt fogyasztasz, kialszik, és a tested nem tudja feldolgozni a tápanyagokat. Emiatt felhalmozódik a szervezetedben az Ama, vagyis a méreganyag. Ez nem csupán az általad bevitt tartósítószerek, feldolgozott élelmiszerek sokasága, hanem az emésztetlen élelmiszerek felhalmozódása a bélrendszeredben. A meleg, olajos, fűszeres ételek viszont újraélesztik a tüzet, és ezzel nem csak az emésztésed áll helyre, hanem visszatér az életkedved és a jó hangulatod is. Ezért mondja a keleti bölcsesség: ahogy eszel, úgy égsz.

