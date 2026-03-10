Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes döbbenet: példátlan dolog történt a Kincsvadászok VIP-ben

Kincsvadászok
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 07:00
Molnár ViktorBalázs Andi
A Kincsvadászok VIP egyik adásában Balázs Andi színésznő egy nagyon különleges faragott szobrot kínált eladásra, melyet Molnár Viktor vásárolt meg. A Kincsvadászok történetében először az eladott dísztárgy sorsa nem várt fordulatot vett.

A Kincsvadászok VIP hatalmas sikerrel fut a TV2-n. Az egyik adásban Balázs Andi is licitre bocsájtotta az egyik szeretett tárgyát, egy kézzel faragott szobrot, melyet egy elismert népművész készített. A tárgyat végül Molnár Viktor vásárolta meg, de úgy néz ki ez a dísztárgy nem sokáig marad nála.

A Kincsvadászok VIP a TV2 egyik legnézettebb műsora.
A Kincsvadászok VIP hatalmas sikerrel fut a TV2-n (Fotó: TV2)

Balázs Andinak sikerült egy minden szempontból különleges és egyedi tárggyal meglepnie a Kincsvadászok licitálóit. A színésznő elmondta az adásban, hogy a licitre bocsájtott szobor különösen kedves a számára.

Én ezt a szobrot ajándékba szántam, de végül rájöttem, hogy ez lehetne az otthonom legszebb éke. Időközben egyre többet megtudtam magáról az alkotóról is, Tóth József szobrászművészről, és így még közelebb került a szívemhez ez a tárgy

– emlékezett Balázs Andi.

Molnár Viktor nagyon meglepődött

Az adásban kiderült, hogy Balázs Andi ezt a tárgyat évekkel ezelőtt az egyik licitálótól, Molnár Viktortól vásárolta. A helyzet pikantériája, hogy végül a licitet Molnár Viktor nyerte, így a szobor visszakerült az eredeti gazdájához. Viktor akkor most elmegyek, és veszek nálad megint valamit, és akkor tíz év múlva újra jövök, hogy eladjam neked” – viccelődött Balázs Andi.

A Kincsvadászok VIP licitálóinak leesett az álla.
Balázs Andi mindenkit meglepett a Kincsvadászok VIP adásában (Fotó: Mediaworks Archív)

A Kincsvadászok VIP legváratlanabb fordulata

Ezután olyan történt, amire senki nem számított, Balázs Andi elmesélte, hogy a szobor története itt nem ért véget.

A szobrászművész rokonai látták a Kicsvadászok VIP adását és felismerték a szobrot, amit a nagypapájuk készített és azonnal felvették a kapcsolatot Molnár Viktorral

– mesélte a színésznő.

Molnár Viktorral arról beszéltünk telefonon, hogy a családtagok nagyon örültek, amikor látták az adásban, hogy ezt a tárgyat vittem, és külön köszönik, hogy ilyen odaadással és elismeréssel beszéltem róla, és most szeretnék újra a magukénak tudni ezt a csodás alkotást– mesélte lelkesen Balázs Andi.

A színésznő elmondta, hogy Molnár Viktor természetesen mindent megtesz azért, hogy a szobor minél előbb újra a család tulajdonába kerüljön. A színésznő azt is hozzátette, hogy nagyon örülne ha ő is személyesen találkozhatna a szobrászművész családtagjaival.

Ha sikerül találkozni velük, akár ha meglátogatnak engem a színházban, nagy örömmel fogom magamhoz ölelni őket

– mondta lelkesen a színésznő.

Balázs Andrea elmondta, hogy nagyon boldog, hogy a tárgya végül „hazatalál” a családjához. A színésznő azt is elmesélte, hogy a szoborért kapott pénzt jótékony célra ajánlotta fel.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu