Teljes döbbenet: példátlan dolog történt a Kincsvadászok VIP-ben

A Kincsvadászok VIP hatalmas sikerrel fut a TV2-n. Az egyik adásban Balázs Andi is licitre bocsájtotta az egyik szeretett tárgyát, egy kézzel faragott szobrot, melyet egy elismert népművész készített. A tárgyat végül Molnár Viktor vásárolta meg, de úgy néz ki ez a dísztárgy nem sokáig marad nála.
Balázs Andinak sikerült egy minden szempontból különleges és egyedi tárggyal meglepnie a Kincsvadászok licitálóit. A színésznő elmondta az adásban, hogy a licitre bocsájtott szobor különösen kedves a számára.
Én ezt a szobrot ajándékba szántam, de végül rájöttem, hogy ez lehetne az otthonom legszebb éke. Időközben egyre többet megtudtam magáról az alkotóról is, Tóth József szobrászművészről, és így még közelebb került a szívemhez ez a tárgy
– emlékezett Balázs Andi.
Az adásban kiderült, hogy Balázs Andi ezt a tárgyat évekkel ezelőtt az egyik licitálótól, Molnár Viktortól vásárolta. A helyzet pikantériája, hogy végül a licitet Molnár Viktor nyerte, így a szobor visszakerült az eredeti gazdájához. „Viktor akkor most elmegyek, és veszek nálad megint valamit, és akkor tíz év múlva újra jövök, hogy eladjam neked” – viccelődött Balázs Andi.
Ezután olyan történt, amire senki nem számított, Balázs Andi elmesélte, hogy a szobor története itt nem ért véget.
A szobrászművész rokonai látták a Kicsvadászok VIP adását és felismerték a szobrot, amit a nagypapájuk készített és azonnal felvették a kapcsolatot Molnár Viktorral
– mesélte a színésznő.
„Molnár Viktorral arról beszéltünk telefonon, hogy a családtagok nagyon örültek, amikor látták az adásban, hogy ezt a tárgyat vittem, és külön köszönik, hogy ilyen odaadással és elismeréssel beszéltem róla, és most szeretnék újra a magukénak tudni ezt a csodás alkotást” – mesélte lelkesen Balázs Andi.
A színésznő elmondta, hogy Molnár Viktor természetesen mindent megtesz azért, hogy a szobor minél előbb újra a család tulajdonába kerüljön. A színésznő azt is hozzátette, hogy nagyon örülne ha ő is személyesen találkozhatna a szobrászművész családtagjaival.
Ha sikerül találkozni velük, akár ha meglátogatnak engem a színházban, nagy örömmel fogom magamhoz ölelni őket
– mondta lelkesen a színésznő.
Balázs Andrea elmondta, hogy nagyon boldog, hogy a tárgya végül „hazatalál” a családjához. A színésznő azt is elmesélte, hogy a szoborért kapott pénzt jótékony célra ajánlotta fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.