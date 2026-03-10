Teljes döbbenet: példátlan dolog történt a Kincsvadászok VIP-ben

A Kincsvadászok VIP hatalmas sikerrel fut a TV2-n. Az egyik adásban Balázs Andi is licitre bocsájtotta az egyik szeretett tárgyát, egy kézzel faragott szobrot, melyet egy elismert népművész készített. A tárgyat végül Molnár Viktor vásárolta meg, de úgy néz ki ez a dísztárgy nem sokáig marad nála.

A Kincsvadászok VIP hatalmas sikerrel fut a TV2-n (Fotó: TV2)

Balázs Andinak sikerült egy minden szempontból különleges és egyedi tárggyal meglepnie a Kincsvadászok licitálóit. A színésznő elmondta az adásban, hogy a licitre bocsájtott szobor különösen kedves a számára.

Én ezt a szobrot ajándékba szántam, de végül rájöttem, hogy ez lehetne az otthonom legszebb éke. Időközben egyre többet megtudtam magáról az alkotóról is, Tóth József szobrászművészről, és így még közelebb került a szívemhez ez a tárgy

– emlékezett Balázs Andi.

Molnár Viktor nagyon meglepődött

Az adásban kiderült, hogy Balázs Andi ezt a tárgyat évekkel ezelőtt az egyik licitálótól, Molnár Viktortól vásárolta. A helyzet pikantériája, hogy végül a licitet Molnár Viktor nyerte, így a szobor visszakerült az eredeti gazdájához. „Viktor akkor most elmegyek, és veszek nálad megint valamit, és akkor tíz év múlva újra jövök, hogy eladjam neked” – viccelődött Balázs Andi.

Balázs Andi mindenkit meglepett a Kincsvadászok VIP adásában (Fotó: Mediaworks Archív)

A Kincsvadászok VIP legváratlanabb fordulata

Ezután olyan történt, amire senki nem számított, Balázs Andi elmesélte, hogy a szobor története itt nem ért véget.

A szobrászművész rokonai látták a Kicsvadászok VIP adását és felismerték a szobrot, amit a nagypapájuk készített és azonnal felvették a kapcsolatot Molnár Viktorral

– mesélte a színésznő.

„Molnár Viktorral arról beszéltünk telefonon, hogy a családtagok nagyon örültek, amikor látták az adásban, hogy ezt a tárgyat vittem, és külön köszönik, hogy ilyen odaadással és elismeréssel beszéltem róla, és most szeretnék újra a magukénak tudni ezt a csodás alkotást” – mesélte lelkesen Balázs Andi.

A színésznő elmondta, hogy Molnár Viktor természetesen mindent megtesz azért, hogy a szobor minél előbb újra a család tulajdonába kerüljön. A színésznő azt is hozzátette, hogy nagyon örülne ha ő is személyesen találkozhatna a szobrászművész családtagjaival.

Ha sikerül találkozni velük, akár ha meglátogatnak engem a színházban, nagy örömmel fogom magamhoz ölelni őket

– mondta lelkesen a színésznő.