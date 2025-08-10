Szinte biztos, hogy eddig te is rosszul csináltad: egy szakértő felfedte a kenyérszeletelés meglepő titkát

Ki hitte volna, hogy még a kenyér szeletelésének is megvan a maga trükkje, ami nem a késen múlik, hanem a módszereden. Egy élelmiszeripari szakértő árulta el, hogyan kell helyesen csinálni a teljesen pofonegyszerűnek tűnő dolgot.

Hihetetlen, de a kenyér szeletelését is el lehet rontani!

Fotó: Alesia.Bierliezova / Shutterstock

A kenyér szeletelésének meglepő titka, ami mindent megváltoztat

Ha te is a gasztronómia szerelmese vagy és magasabbra szintre emelnéd konyhai tudásodat, vannak az eddigi ismereteiden túl olyan kifinomult módszerek, amelyeket elsajátítva könnyen a konyha királynőjévé válhatsz. Ennek következtében pedig az is a profizmus kulcsa lehet, hogy pontosan tudod, hogyan szelj fel egy friss kenyeret úgy, hogy a végeredmény ne csak ízletes, hanem esztétikus is legyen.

Biztosan összedobtál már egy jó vörösboros marhapörköltet vagy egy paprikás csirkét, azonban, ha nem vagy bizonyos alapvető készségek birtokában, az gyorsan rávilágíthat hiányosságaidra is, ilyen a helyes kenyérszeletelés is.

Ezzel az apró trükkel sokkal profibb lesz a kenyérszeletelés.

Fotó: Westend61 / GettyImages

Eddig te is rosszul csináltad? Derítsd ki!

A legtöbb embernek a kenyérszeletelés egyáltalán nem okoz fejtörést, aminek a szélesebbik oldalát fektetik le a vágódeszkára, majd felvágják. Ellenben, ha másik szögből esel neki az ínycsiklandozó cipónak, sokkal hatékonyabb leszel.

Sarah Jampel élelmiszeripari szakértő nemrégiben a weboldalán azt tanácsolta, hogy állítsd a kenyeret a vékonyabbik oldalára, tartsd stabilan és így szeleteld fel. Ez az opció nagyon hatékony, különösen a ropogós héjú termékeknél, ugyanis a vágómozdulat így lerövidül és biztosítja, hogy vékony szeleteket kapj. Ez azonban nemcsak a kenyerek, hanem a cibatták, briósok és baguettek esetében is egy igencsak hatékony technika.

Az alábbi videóban Szabi, a pék mutatja be, hogyan készíthetsz otthon kovászolt kenyeret:

