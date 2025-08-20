Nem álom a jó minőségű kenyér – Így vásárold a legnépszerűbb pékárut

Az egyik leggyakrabban vásárolt szénhidrátforrás a kenyér, ami majdnem minden étkezés során az asztalra kerül. Egyebek mellett ezért is fontos a szervezetünk, az emésztésünk és persze a pénztárcánk számára a jó minőségű kenyér megtalálása.

Egy jó minőségű kenyér nem tartalmaz felesleges adalékanyagokat, csupán a legalapvetőbb összetevőket.

Fotó: Mentor57 / Shutterstock

1. Egyszerű alapanyagokból áll a jó minőségű kenyér

Érdemes kerülni az olyan kenyereket, amelyek terjedelmes összetevőlistával rendelkeznek. Egy jó pékáru hagyományos módon készül és alapvetően nem bonyolult: lisztből, vízből, kovászból vagy élesztőből áll, ebből kifolyólag nem is kell, hogy egy vagyonba kerüljön.

2. Ezek felesleges hozzávalók

Ha csomagolt kenyeret veszünk, mindig nézzük meg, mi áll a címkén: egy minőségi pékáru elkészítéséhez ugyanis nincs szükség adalékanyagokra, tartósítószerekre, cukorra és egyéb mesterséges összetevőkre. Minél hosszabb a lista, annál silányabb és egészségtelenebb lehet a termék.

3. Vissza a gyökerekhez

Kifejezetten jó előnyben kell részesíteni a természetes kovásszal készült kenyereket, amik bár lassabban készülnek. Na, de milyen a jó kovászos kenyér? Könnyebben emészthető, jobb ízű és több ideig eltartható. A héja ropogós, a belseje rugalmas, íze enyhén savanykás.

4. Ne dőljünk be neki

A teljes kiőrlésű kenyér is remek választás: ez több rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint a fehér lisztből készült változat. Arra azonban figyeljünk, hogy ne túlárazott színezett kenyeret vegyünk, amit csupán a hangzatos „teljes kiőrlésű” címkével láttak el. Árulkodó lehet az összetételek között a karamell kifejezés.

Többféle jó minőségű kovászos kenyér is elérhető a piacon.

Fotó: amine chakour / Shutterstock

5. Vigyázzunk, akár át is verhetnek

A nagyobb boltok, áruházak polcain kínált „házi jellegű”, „kézműves” vagy „egészséges” feliratok is megtévesztőek lehetnek, gyakran csak marketingfogások. Hogy ne érjen csalódás, ellenőrizzük az összetevőket és a származási helyet, ne pedig a dizájnos csomagolásra hagyatkozzunk.

6. Sokat elárul a kenyér belseje

A jó kenyér belseje nem túl tömör, de nem is túl levegős, a morzsája rugalmas, a tésztája egyenletesen lyukacsos, a héja pedig enyhén ropogós. Ha felvágva azt tapasztaljuk, hogy a pékáru felfújt, szivacsos vagy extrém módon puha, valószínűleg ipari feldolgozású és sok adalékanyagot tartalmaz.