Ettől leesik az állad - A vöröshagyma a legjobb filléres megoldás, ha hajhullással küzdesz, mutatjuk a receptet

A vöröshagyma egy mindannyiunk konyhájában megtalálható alapvető hozzávaló. Előnye, hogy nemcsak ízletes, és felturbózhatunk vele szinte bármilyen ételt, de valóságos természetes gyógyszerként is hat. Gondoljunk csak a mézes hagymára, vagy éppen a hagymateára, melyekre sokan a mai napig a nátha legjobb orvosságaként tekintenek. A vöröshagyma azonban nemcsak belsőleg, de külsőleg is használható, hiszen képes csillapítani a gyulladást, enyhíteni a fájdalmat, és még a bőrünk és hajunk is meghálálja, ha ezzel a növénnyel gondozzuk.

Érdemes külsőleg is alkalmazni a vöröshagyma jótékony hatásait Fotó: Arina P Habich / Shutterstock

A vöröshagyma lenyűgöző ereje

1. Borogatásban a vöröshagyma legfőbb ereje

A vöröshagyma sok értékes összetevőt tartalmaz, például quercetint, ami egy természetes növényi vegyület, és ami a flavonoidok csoportjába tartozik. Ez az anyag antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bír, ezért a hagyma kiválóan alkalmazható borogatásként. Mivel erős antibakteriális tulajdonsága is van, bevethetjük fertőtlenítésre és sebek tisztítására, gyógyítására is.

Erre alkalmazzuk:

• pattanások, kisebb gyulladások

• viszkető rovarcsípések

• kisebb mértékű napégés

• horzsolás, felszíni sebesedés

Így készítsük el:

Reszeljük le a hagymát, majd a pépet helyezzük egy tiszta és steril gézlapra. Ezzel borogassuk az érintett bőrfelületet kb. 10-15 percig.

A vöröshagyma többféleképpen is aprítható Fotó: Ahanov Michael / Shutterstock

2. Az ízületek jó barátja

A vöröshagyma kén tartalmú vegyületeket is tartalmaz, melyek fájdalomcsillapító hatásúak, ezért reumás és ízületi panaszok esetén is érdemes külsőleg használni a test különböző pontjain: térd, boka, váll, könyök, kézfej, ujjak.

Erre alkalmazzuk:

• ízületi gyulladás

• reumatikus fájdalom

Így készítsük el:

Reszeljük vagy vágjuk össze a hagymát tetszőleges módon, enyhén melegítsük fel, majd gézlapos borogatásként tegyük a fájdalmas területekre és fedjük le törölközővel. Hagyjuk hatni 20-30 percig, naponta többször is ismételjük meg.

3. A hajunk sem fogja megbánni

A hagyma leve szintén kiváló csodaszer: serkenti a fejbőr vérkeringését, ezzel támogatja a hajhagymák egészséges működését. Nem véletlen, hogy a népi gyógyászatban régóta használják a hajszálak, hiszen a kén támogatja a haj egészségét.