Hagymavágás könnyek nélkül? Ezekkel a trükkökkel lehetséges

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 16:35
A magyar konyha egyik alapeleme a vöröshagyma: illata csábító, de gyakran a könnyeinket is előcsalogatja. Szerencsére van néhány bevált praktika, amivel elkerülhetjük, hogy a hagymavágás mindennapi dráma legyen.

A hagymavágás a legtöbb háziasszony számára gondot okoz a mindennapokban. Mindenki ismeri a kellemetlen csípő könnyezést, ami csak fokozódik, ha véletlenül a szemünkhöz nyúlunk. Szerencsére akadnak boszorkányos hagymavágás trükkök, melyekkel megelőzhető a kellemetlenség, ezeket a praktikákat gyűjtötte össze a Fanny magazin

hagymavágás
Érdemes megtanulni a hagymavágás fortélyait, ezzel ugyanis elkerülhető a könnyezés
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

1. Legyen tudatos folyamat a hagymavágás 

A hagymában lévő kénvegyületek vágáskor gázként szabadulnak fel, amelyek ingerlik szemünk nyálkahártyáját. Ha azonban pucolás előtt fél órára a hűtőbe tesszük, a hideg lelassítja ezt a folyamatot.

2. Ússzunk együtt az árral

A víz igazi pajzsként működik: lemossa a felszabaduló vegyületeket, mielőtt a szemünket elérnék. Ehhez elég, ha hagymavágás közben benedvesítjük a kést vagy a vágódeszkát.

3. Éles vágás a tompa helyett

A tompa kés széttrancsírozza a hagymasejteket, így nagy mennyiségű könnyfakasztó anyag szabadul fel, míg az éles penge tisztábban dolgozik, ezért kevesebb gáz kerül a levegőbe.

4. Szellőztessük ki a helyiséget

Egyszerű, mégis hatékony megoldás, ha pucolás közben bekapcsoljuk a páraelszívót, a ventilátort, vagy kinyitjuk a konyha ablakát. A huzattal ugyanis kiszellőztethetjük a helyiséget.

5. Hagyjuk a végére a gyökeret

A hagyma legkönnyfakasztóbb része a gyökérközeli sejtekben rejlik, itt található ugyanis a legtöbb kénes vegyület. Ha ezt hagyjuk utoljára, szó szerint elvágjuk a könnyezés okainak forrását.

hagymavágás vagy hagymaszeletelés
Nem feltétlenül kell a hagymavágásnak kellemetlen konyhai folyamatnak lennie
Fotó: GCapture /  Shutterstock 

6. Pajzsként védi a szemet

A gyengénlátásnak kevés előnye van, de akad kivétel, mert a kontaktlencse pajzsként védi a szemet a hagyma támadásától, így viselői sokkal ritkábban törölgetik a könnyeiket vágás közben.

7. Meleg helyzet

Ha a gázrózsa vagy a tűzhely lángja mellett dolgozunk, a felszálló hő magával viszi a hagymából felszabaduló gázokat. Ez nem varázslat; egyszerű fizika.

8. Nagy mennyiségben gondolkodjunk

Ha nagyobb adag hagymát kell aprítani, érdemes egy részét robotgépben vagy aprítóban feldolgozni. Ez nemcsak gyorsabb, de a szemünkkel sem kell annyit küzdeni.

9. Lélegezzünk szájon át

Hagymavágás közben érdemes szájon át lélegezni: így a gáz nem a könnycsatornához jut, hanem a szájüregbe, ahol a nyál megköti, a rágózás pedig csak rásegít erre.

10. Kellő védelem a munkához

Elsőre komolytalannak tűnhet, de a teljesen záródó hagymavágó szemüveg tényleg működik. Annyi konyhatündér könnye folyt már, hogy ez a találmány igazi főnyeremény.

Szeretnéd úgy kockázni a hagymát, mint a profik? Akkor tanulj ebből a videóból:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
