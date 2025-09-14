Hagymavágás könnyek nélkül? Ezekkel a trükkökkel lehetséges

A hagymavágás a legtöbb háziasszony számára gondot okoz a mindennapokban. Mindenki ismeri a kellemetlen csípő könnyezést, ami csak fokozódik, ha véletlenül a szemünkhöz nyúlunk. Szerencsére akadnak boszorkányos hagymavágás trükkök, melyekkel megelőzhető a kellemetlenség, ezeket a praktikákat gyűjtötte össze a Fanny magazin.

Érdemes megtanulni a hagymavágás fortélyait, ezzel ugyanis elkerülhető a könnyezés

Fotó: New Africa / Shutterstock

1. Legyen tudatos folyamat a hagymavágás

A hagymában lévő kénvegyületek vágáskor gázként szabadulnak fel, amelyek ingerlik szemünk nyálkahártyáját. Ha azonban pucolás előtt fél órára a hűtőbe tesszük, a hideg lelassítja ezt a folyamatot.

2. Ússzunk együtt az árral

A víz igazi pajzsként működik: lemossa a felszabaduló vegyületeket, mielőtt a szemünket elérnék. Ehhez elég, ha hagymavágás közben benedvesítjük a kést vagy a vágódeszkát.

3. Éles vágás a tompa helyett

A tompa kés széttrancsírozza a hagymasejteket, így nagy mennyiségű könnyfakasztó anyag szabadul fel, míg az éles penge tisztábban dolgozik, ezért kevesebb gáz kerül a levegőbe.

4. Szellőztessük ki a helyiséget

Egyszerű, mégis hatékony megoldás, ha pucolás közben bekapcsoljuk a páraelszívót, a ventilátort, vagy kinyitjuk a konyha ablakát. A huzattal ugyanis kiszellőztethetjük a helyiséget.

5. Hagyjuk a végére a gyökeret

A hagyma legkönnyfakasztóbb része a gyökérközeli sejtekben rejlik, itt található ugyanis a legtöbb kénes vegyület. Ha ezt hagyjuk utoljára, szó szerint elvágjuk a könnyezés okainak forrását.

Nem feltétlenül kell a hagymavágásnak kellemetlen konyhai folyamatnak lennie

Fotó: GCapture / Shutterstock

6. Pajzsként védi a szemet

A gyengénlátásnak kevés előnye van, de akad kivétel, mert a kontaktlencse pajzsként védi a szemet a hagyma támadásától, így viselői sokkal ritkábban törölgetik a könnyeiket vágás közben.

7. Meleg helyzet

Ha a gázrózsa vagy a tűzhely lángja mellett dolgozunk, a felszálló hő magával viszi a hagymából felszabaduló gázokat. Ez nem varázslat; egyszerű fizika.

8. Nagy mennyiségben gondolkodjunk

Ha nagyobb adag hagymát kell aprítani, érdemes egy részét robotgépben vagy aprítóban feldolgozni. Ez nemcsak gyorsabb, de a szemünkkel sem kell annyit küzdeni.

9. Lélegezzünk szájon át

Hagymavágás közben érdemes szájon át lélegezni: így a gáz nem a könnycsatornához jut, hanem a szájüregbe, ahol a nyál megköti, a rágózás pedig csak rásegít erre.