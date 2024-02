Nem dobod ki többé a vöröshagyma héját, miután megtudtad, mi mindenre jó

1. Főzzünk belőle teát!

A vöröshagyma héja gazdag vitaminokban és antioxidánsokban. Készíthetünk belőle teát, ami segíthet a szervezet méregtelenítésében. Ehhez tegyük egy kancsóba a megtisztított héjat, majd öntsük le forró vízzel, fedjük le és hagyjuk 15 percig gőzölögni. Ezt követően öntsük le a kiázott héjról az elkészült teát és már fogyaszthatjuk is!

Fotó: Pexels

2. Őröljük le ízesítéshez!

A hagymahéjnak számos jótékony hatása lehet az egészségünkre, például csökkentheti az emésztési panaszok kialakulásának kockázatát és erősítheti immunrendszert. Ha megszárítjuk, majd porrá őröljük, ételízesítőként vagy smoothie-ba keverve is felhasználhatjuk.

3. Főzzünk vele!

A hagymahéj a levesek és a mártások elkészítésénél is a hasznukra válhat. A mártást sűrűbbé teszi, emellett megszínezi a fogásokat. Arra azonban ügyeljünk, hogy az elkészítés után vegyük ki az ételekből!

4. Kenjük be magunkat!

Jótékony hatásának köszönhetően ápolhatjuk vele a bőrünket és a hajunkat is. Ha vízzel lefőzzük a héjat, majd lehűtjük, akár az arcunkat is átmoshatjuk vele, sőt, a hajunkat is leöblíthetjük.

5. Tegyük a komposztba!

A hagyma héja a komposztba téve is kifejti pozitív hatását. Ne tegyük a kupac legtetejére, ugyanis a lebomlás alatt odavonzhatja az állatokat, inkább dugjuk el pár centiméter mélyen a halomban!

6. Jót tesz a növényeknek

Amennyiben szeretnénk ellenállóbbá tenni a növényeinket bizonyos betegségekkel szemben, készíthetünk belőle műtrágyát is. Ráadásul a növények növekedését is felgyorsítja. Áztassunk be 1 liter vízbe 2-3 marék hagymahéjat és hagyjuk állni 24 óráig. Ezt követően szűrjük le a vizet és

megkapjuk az oldatot, amit érdemes havonta 3-4 alkalommal fejtrágyaként használni.

7. A zöldségek is megköszönik

A paradicsom és az uborka számára kifejezetten jótékony megoldás. Tegyünk 20 grammot a hagymahéjból 5 liter meleg vízbe, majd 4-5 napig hagyjuk egy sötét helyen. Végül szűrjük le a főzetet és öntsük a növények gyökerére!

8. Öntözzük a virágokat!

Amennyiben a hagyma héját beáztatjuk 1 liter vízbe és állni hagyjuk egy éjszakán át, másnap az így készült oldatot akár a virágok táplálására is felhasználhatjuk. Ehhez először szűrjük át az oldatot, majd öntsük egy üvegbe!

9. Mulcsnak is kiváló

Mulcsként használva szintén hozzájárulhatunk a növények táplálásához. Hasznunkra válik, hogy a száraz héj gyorsan bomlásnak indul, ilyenkor ugyanis kalciumot és káliumot juttat a talajba.

10. Harc a rovarokkal szemben

Amennyiben problémánk akad a levéltetvekkel, a hagyma héja magas fitoncid tartalmának köszönhetően a segítségünkre lehet! Tegyünk 200 grammot belőle 10 liter meleg vízbe, majd hagyjuk benne 12-15 órán keresztül. Ezt követően szűrjük le az oldatot és a virágzást követően hetente permetezzük vele a növényeket.