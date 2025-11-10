3 pofonegyszerű diétás krémleves recept – Így lesz krémes, de kalóriaszegény

Laktató, melengető, és még a vonalaidra is vigyázni fognak ezek a diétás krémleves receptek.
Egyszerű, kalóriaszegény, krémes
Tudom, mire gondolsz...Ha azt hallod: krémleves, máris a tejszínes kalóriabomba változatok ugranak be, amitől felugrik majd a mérleg nyelve. De van egy jó hírünk: kedvenc krémleveseidet is elkészítheted alakbarát verzióban! Ha ügyesen kombinálod az alapanyagokat, simán megúszod a plusz kilókat.
Ráadásul tényleg pofonegyszerű mindhárom recept. Nem kell hozzá Michelin-csillag vagy húszféle fűszer. Csak egy botmixer, pár szezonális zöldség, és egy kicsi kreativitás.
A sütőtök a szezon sztárja, de sokan elrontják azzal, hogy tejszínnel, cukorral, vagy – ne adj’ isten – krutonnal tuningolják. Ehelyett mutatunk egy lightos verziót.
Tálalásra kész! Krémes, édes, melengető – és bőven megérdemli a diétás címet.
Unod a rakott karfiolt? Itt egy diétás krémleves recept, amivel feldobhatod ezt a szuper egészséges zöldséget.
Ha valami igazán könnyű, de mégis laktató levesre vágysz, ez a recept életmentő lehet. A karfiol tele van rosttal, alacsony a kalóriatartalma, és a gyomrodnak is jót tesz.
Kész is a világ legegyszerűbb diétás krémlevese. Nettó 10 perc alatt.
Amikor 20 perc alatt kell valami „okos” vacsora, de azért szeretnél valami értelmeset enni: na ezt a diétás receptet ezekre az alkalmakra találták ki. A cukkini és zöldborsó kombinációja meglepően jó – az édeskés ízvilág, a krémesség, a szín. Isteni diétás krémleves!
1 cukkini
1 bögre fagyasztott vagy friss zöldborsó
1 kis fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
só, bors, bazsalikom
1 tk. olívaolaj
Ugyanaz a menetrend: hagyma, fokhagyma, párolás, zöldség, víz, turmix. Néhány bazsalikomlevél pedig feldobja majd az egész gasztroélményt.
Ha jól csinálod, a diétás krémleves lehet egy tökéletes egytálétel: alacsony kalóriatartalom, magas tápérték, kevés macera, és még a hűtőbe is beteheted pár napra. Így később csak elő kell kapni és rotyogtatni kicsit a gázon, hogy felmelegedjen.
Bors tipp: a krémességhez nem mindig kell tejszín. A zöldségek maguk is remek állagot adnak a krémleveseknek. De egy-két kanál joghurt, növényi italok, vagy akár egy kis főtt krumpli is segíthet, ha még simább textúrára vágysz.
