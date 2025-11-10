Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
3 pofonegyszerű diétás krémleves recept – Így lesz krémes, de kalóriaszegény

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 12:15
Nem kell minden fogyókúrás étkezésnek unalmas salátával végződnie. Ezek a diétás krémleves receptek tuti, hogy állandó szereplők lesznek az őszi menüdön, miután kipróbáltad őket.  
Ripszám Boglárka
Laktató, melengető, és még a vonalaidra is vigyázni fognak ezek a diétás krémleves receptek.

diétás krémleves recept, fogyás, diéta, mérőszalag, nő, sportmelltartóban, derékméret
3 isteni diétás krémleves recept
Fotó: George Rudy / Shutterstock

3 diétás krémleves recept az őszre – percek alatt elkészülsz velük

Egyszerű, kalóriaszegény, krémes 

Tudom, mire gondolsz...Ha azt hallod: krémleves, máris a tejszínes kalóriabomba változatok ugranak be, amitől felugrik majd a mérleg nyelve. De van egy jó hírünk: kedvenc krémleveseidet is elkészítheted alakbarát verzióban! Ha ügyesen kombinálod az alapanyagokat, simán megúszod a plusz kilókat. 

Ráadásul tényleg pofonegyszerű mindhárom recept. Nem kell hozzá Michelin-csillag vagy húszféle fűszer. Csak egy botmixer, pár szezonális zöldség, és egy kicsi kreativitás. 

1. Sütőtökkrémleves, ami nem hizlal

sütőtök, leves, krémleves, recept, vágódeszka, kanál, tányér, sütőtökkrémleves
Kalóriaszegény sütőtökkrémleves
Fotó: Goiipic / Shutterstock

A sütőtök a szezon sztárja, de sokan elrontják azzal, hogy tejszínnel, cukorral, vagy – ne adj’ isten – krutonnal tuningolják. Ehelyett mutatunk egy lightos verziót. 

Hozzávalók: 

  • 1 közepes sütőtök 
  • 1 közepes fej vöröshagyma 
  • 2 gerezd fokhagyma 
  • egy csipet gyömbér (friss a legjobb!) 
  • só, bors, szerecsendió 
  • 1 tk olívaolaj 
  • alaplé vagy víz 

Elkészítés: 

  1. A hagymát pirítsd meg az olívaolajon 
  2. Dobd rá a fokhagymát, majd a felkockázott tököt 
  3. Fűszerezd, öntsd fel vízzel vagy zöldségalaplével, és főzd puhára 
  4. Ha kész; turmixold le 

Tálalásra kész! Krémes, édes, melengető – és bőven megérdemli a diétás címet. 

2. Karfiolkrémleves joghurttal

karfiol, leves, krémleves, karfiolkrémleves, diéta, tál, kanál
Diétás karfiolkrémleves
Fotó: Tatiana Volgutova / Shutterstock

Unod a rakott karfiolt? Itt egy diétás krémleves recept, amivel feldobhatod ezt a szuper egészséges zöldséget. 

Ha valami igazán könnyű, de mégis laktató levesre vágysz, ez a recept életmentő lehet. A karfiol tele van rosttal, alacsony a kalóriatartalma, és a gyomrodnak is jót tesz. 

Hozzávalók: 

  • 1 közepes fej karfiol 
  • 1 kis fej vöröshagyma 
  • 1 gerezd fokhagyma 
  • 1 evőkanál natúr joghurt (itt inkább ne spórolj a kalóriákkal úgy, hogy light joghurtot veszel, ha tényleg vágysz a krémes textúrára) 
  • szerecsendió, só, bors 
  • 1 tk. kókuszolaj vagy olívaolaj 

Elkészítés: 

  1. A karfiolt szedd rózsáira, és enyhén párold meg 
  2. Turmixold össze a megpirított hagymával, fokhagymával és a fűszerekkel 
  3. Keverj hozzá egy púpozott kanál joghurtot 

Kész is a világ legegyszerűbb diétás krémlevese. Nettó 10 perc alatt. 

3. Cukkinis zöldborsókrémleves – zöld, gyors, laktató

zölborsó, cukkini, leves, krémleves, cikkinikrémleves
Fogyókúrás cukkinikrémleves zöldborsóval
Fotó: nblx / Shutterstock

Amikor 20 perc alatt kell valami „okos” vacsora, de azért szeretnél valami értelmeset enni: na ezt a diétás receptet ezekre az alkalmakra találták ki. A cukkini és zöldborsó kombinációja meglepően jó – az édeskés ízvilág, a krémesség, a szín. Isteni diétás krémleves! 

Hozzávalók: 

1 cukkini 

1 bögre fagyasztott vagy friss zöldborsó 

1 kis fej vöröshagyma 

1 gerezd fokhagyma 

só, bors, bazsalikom 

1 tk. olívaolaj 

Elkészítés: 

Ugyanaz a menetrend: hagyma, fokhagyma, párolás, zöldség, víz, turmix. Néhány bazsalikomlevél pedig feldobja majd az egész gasztroélményt. 

Ha jól csinálod, a diétás krémleves lehet egy tökéletes egytálétel: alacsony kalóriatartalom, magas tápérték, kevés macera, és még a hűtőbe is beteheted pár napra. Így később csak elő kell kapni és rotyogtatni kicsit a gázon, hogy felmelegedjen. 

Bors tipp: a krémességhez nem mindig kell tejszín. A zöldségek maguk is remek állagot adnak a krémleveseknek. De egy-két kanál joghurt, növényi italok, vagy akár egy kis főtt krumpli is segíthet, ha még simább textúrára vágysz. 

Ha a diéta csalónapján meglepnéd magad egy isteni őszi desszerttel; próbáld ki a sütőtökös piskótatekercset!

