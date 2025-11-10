3 pofonegyszerű diétás krémleves recept – Így lesz krémes, de kalóriaszegény

Laktató, melengető, és még a vonalaidra is vigyázni fognak ezek a diétás krémleves receptek.

3 isteni diétás krémleves recept

3 diétás krémleves recept az őszre – percek alatt elkészülsz velük

Egyszerű, kalóriaszegény, krémes

Tudom, mire gondolsz...Ha azt hallod: krémleves, máris a tejszínes kalóriabomba változatok ugranak be, amitől felugrik majd a mérleg nyelve. De van egy jó hírünk: kedvenc krémleveseidet is elkészítheted alakbarát verzióban! Ha ügyesen kombinálod az alapanyagokat, simán megúszod a plusz kilókat.

Ráadásul tényleg pofonegyszerű mindhárom recept. Nem kell hozzá Michelin-csillag vagy húszféle fűszer. Csak egy botmixer, pár szezonális zöldség, és egy kicsi kreativitás.

1. Sütőtökkrémleves, ami nem hizlal

Kalóriaszegény sütőtökkrémleves

A sütőtök a szezon sztárja, de sokan elrontják azzal, hogy tejszínnel, cukorral, vagy – ne adj’ isten – krutonnal tuningolják. Ehelyett mutatunk egy lightos verziót.

Hozzávalók: 1 közepes sütőtök

1 közepes fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

egy csipet gyömbér (friss a legjobb!)

só, bors, szerecsendió

1 tk olívaolaj

alaplé vagy víz

Elkészítés:

A hagymát pirítsd meg az olívaolajon Dobd rá a fokhagymát, majd a felkockázott tököt Fűszerezd, öntsd fel vízzel vagy zöldségalaplével, és főzd puhára Ha kész; turmixold le

Tálalásra kész! Krémes, édes, melengető – és bőven megérdemli a diétás címet.

2. Karfiolkrémleves joghurttal

Diétás karfiolkrémleves

Unod a rakott karfiolt? Itt egy diétás krémleves recept, amivel feldobhatod ezt a szuper egészséges zöldséget.

Ha valami igazán könnyű, de mégis laktató levesre vágysz, ez a recept életmentő lehet. A karfiol tele van rosttal, alacsony a kalóriatartalma, és a gyomrodnak is jót tesz.

Hozzávalók: 1 közepes fej karfiol

1 kis fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 evőkanál natúr joghurt (itt inkább ne spórolj a kalóriákkal úgy, hogy light joghurtot veszel, ha tényleg vágysz a krémes textúrára)

szerecsendió, só, bors

1 tk. kókuszolaj vagy olívaolaj

Elkészítés:

A karfiolt szedd rózsáira, és enyhén párold meg Turmixold össze a megpirított hagymával, fokhagymával és a fűszerekkel Keverj hozzá egy púpozott kanál joghurtot

Kész is a világ legegyszerűbb diétás krémlevese. Nettó 10 perc alatt.