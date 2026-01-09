Így fogott össze Magyarország a rendkívüli hóhelyzetben

Napok óta tart a rendkívüli hóhelyzet Magyarországon. Emiatt a kormány mindent megtett és megtesz, hogy kiszabadítsa a hó fogságából az országot. A rendőrök, tűzoltók és már a magyar honvédség munkatársai is erőn felül dolgoznak, hogy az ország lakosai biztonságban legyenek. Azonban nem csak ők, hanem a civilek is folyamatosan azon munkálkodnak, hogy elképesztő összefogással segítsék egymást, könnyebbé téve így a mindennapi közlekedést. Köztük az önkormányzati dolgozók is, akik gyakran családos emberek és akár hajnalban is azonnal cselekednek és segítenek a helyieknek – írja a Ripost.

A magyarok ismét megmutatták, hogy összefogással a hóhelyzeten is könnyen felülkerekednek Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A vidéki emberek közül sokan ismerik, milyen mikor ekkora mennyiségű hó borítja be a falvakat és városokat. Egy etyeki családapa már 2013-ban is segítette a lakosságot, azzal, hogy a terepjáró autójával az árokba csúszott kocsikat kihúzta. Most pedig önkormányzati dolgozóként teszi ugyanezt.

Szerdán hajnalban csörgött a telefonom, hogy mennem kell havat lapátolni. Azonnal öltöztem és indultam, hogy az itteniek időben el tudjanak indulni dolgozni

– mesélte a férfi.

Ugyanebben a községben a civilek is hólapátot ragadtak. Sok szülő, mikor reggel a bölcsődébe vitte a gyerekét, akkor gondolkodás nélkül neki állt a parkolóban ellapátolni a havat, hogy a később érkezőknek az ne okozzon fennakadást. Tette ezt Sándor is, aki az egész délutánját arra szánta, hogy a bölcsődénél eltakarítsa a hóakadályokat. Azonban mindezek előtt az etyeki menhelyre is ellátogatott, hogy a behavazott kenelekhez hozzá lehessen férni.

Összefogás Lovasberényben: a hóhelyzet sem fog ki a helyieken

Bori Róbert, lovasberényi lakos is napok óta azon dolgozik, hogy a vele egy településen élők közlekedését segítse. A férfi a saját traktorát alakította át hókotróvá, hogy annak segítségével tisztítsa meg az utakat és az önkormányzati dolgozók válláról levegye a terhet.

Traktorból lett hókotró Fotó: Beküldött

Szintén ezen a településen az egyik kisbolt is a segítségét ajánlotta fel. Ők meleg itallal várják azokat, akik részt vesznek a hó eltakarításában.

A rendőreink, tűzoltóink, mentőseink és hókotróink vendégeink egy kávéra vagy egy forró teára. Mindenki aki jelenleg is segíti a közlekedést

– írták a közösségi oldalukon megosztott bejegyzésben.