Megszereztük a titkos receptet! Készítsd el te is Tom Cruise híres karácsonyi sütijét!

Tom Cruise karácsonyi ajándékok terén mindent belead, de csak a szerencsés kiválasztottak részesülhetnek a Mission: Impossible sztár ünnepi jótéteményéből. Már több éves hagyomány, hogy a színész egy mennyei kókuszos süteménnyel kedveskedik legközelebbi hollywoodi sztár barátainak. A finomságot egy kaliforniai cukrászatból rendeli, meglehetősen borsos áron, 125 dollárért, ami nagyjából 40.000 magyar forintnak felel meg. Azonban nem kell elkeserednünk, mert a The New York Post magazin jóvoltából hozzájutottunk a híres-hírhedt kókuszos sütemény receptjéhez!
A Top Gun sztárja már évek óta tartja a kókuszos süti hagyományát. Az ínycsiklandó ajándékból azonban csak a szerencsés kiválasztottak részesülhetnek. Tom Cruise hét lakat alatt őrzi a listát, de az elmúlt években páran már elszólták magukat, méltatva a kókuszos csodát. Cruise saját elmondása szerint azért találta ki ezt a kedves szokást, mert ő maga nem ehet cukros dolgokat, így azt gondolta, akkor a barátait és kollégáit lepi meg az ünnepek alatt. Ana de Armas most biztosan a fejét veri a falba, hogy még az ünnepek előtt elváltak útjaik.
Az Így jártam anyátokkal sorozat sztárja, Cobie Smulders Jimmy Fallonnak áradozott a sütiről, aki szintén szerepel a listán. A színésznő a Jack Reacher: Nincs visszaút című filmben játszott együtt a friss Oscar-díjas Cruise-zal, így kerülhetett fel a karácsonyi listára.
„Annyira jó! Mindig beteszem a fagyasztóba és egészen márciusig kitart. Csak lassanként, kis adagokban fogyasztom el.”
John Hamm, a Mad Men - Reklámőrültek sztárja is lelkesen mesélt a hagyományról.
„Nagyon büszke vagyok rá, hogy rajta vagyok a listán!”
A rajongóknak nem kell Kaliforniáig zarándokolni, vagy kifizetni a hajmeresztő szállítási költséget, mert az alábbi recept alapján bárki elkészítheti a kókuszos desszertet. Ráadásul, ha vendégeket várunk az ünnepek alatt, majd azt mondjuk nekik, hogy Tom Cruise küldte!
