Megszereztük a titkos receptet! Készítsd el te is Tom Cruise híres karácsonyi sütijét!

Tom Cruise
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 15:46
Top Gunkarácsonyi süti recept
A Top Gun sztárja különleges dologgal kedveskedik legközelebbi barátainak az ünnepek alatt. Tom Cruise is listát vezet arról, ki volt jó az elmúlt évben, a szerencsések pedig részesülhetnek a legendás kókuszos süteményéből. Megszereztük a receptet, így te is elkészítheted otthon!

Tom Cruise karácsonyi ajándékok terén mindent belead, de csak a szerencsés kiválasztottak részesülhetnek a Mission: Impossible sztár ünnepi jótéteményéből. Már több éves hagyomány, hogy a színész egy mennyei kókuszos süteménnyel kedveskedik legközelebbi hollywoodi sztár barátainak. A finomságot egy kaliforniai cukrászatból rendeli, meglehetősen borsos áron, 125 dollárért, ami nagyjából 40.000 magyar forintnak felel meg. Azonban nem kell elkeserednünk, mert a The New York Post magazin jóvoltából hozzájutottunk a híres-hírhedt kókuszos sütemény receptjéhez! 

Tom Cruise az Oscar-gálán.
Tom Cruise titkos listán vezeti, kik kaphatnak süteményt karácsonyra (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Tom Cruise híres karácsonyi ajándéka 

A Top Gun sztárja már évek óta tartja a kókuszos süti hagyományát. Az ínycsiklandó ajándékból azonban csak a szerencsés kiválasztottak részesülhetnek. Tom Cruise hét lakat alatt őrzi a listát, de az elmúlt években páran már elszólták magukat, méltatva a kókuszos csodát. Cruise saját elmondása szerint azért találta ki ezt a kedves szokást, mert ő maga nem ehet cukros dolgokat, így azt gondolta, akkor a barátait és kollégáit lepi meg az ünnepek alatt. Ana de Armas most biztosan a fejét veri a falba, hogy még az ünnepek előtt elváltak útjaik.

Az Így jártam anyátokkal sorozat sztárja, Cobie Smulders Jimmy Fallonnak áradozott a sütiről, aki szintén szerepel a listán. A színésznő a Jack Reacher: Nincs visszaút című filmben játszott együtt a friss Oscar-díjas Cruise-zal, így kerülhetett fel a karácsonyi listára.  

„Annyira jó! Mindig beteszem a fagyasztóba és egészen márciusig kitart. Csak lassanként, kis adagokban fogyasztom el.” 

Cobie Smulders színésznő.
Cobie Smulders hónapokig őrizgeti Tom Cruise kókuszos finomságát (Fotó: UPI Photo / eyevine)

John Hamm, a Mad Men - Reklámőrültek sztárja is lelkesen mesélt a hagyományról. 

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy rajta vagyok a listán!” 

John Hamm a Vanity Fair Oscar partiján.
John Hamm szinte gyermeki örömmel lelkesedett Tom Cruise süteményéért (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Tom Cruise sütireceptje 

A rajongóknak nem kell Kaliforniáig zarándokolni, vagy kifizetni a hajmeresztő szállítási költséget, mert az alábbi recept alapján bárki elkészítheti a kókuszos desszertet. Ráadásul, ha vendégeket várunk az ünnepek alatt, majd azt mondjuk nekik, hogy Tom Cruise küldte!  

Hozzávalók a tésztához 

  • 360 g liszt 
  • 1 teáskanál sütőpor 
  • 1 teáskanál só 
  • 500 g kristálycukor 
  • 227 g vaj 
  • 6 tojás 
  • 2 teáskanál vanília aroma 
  • 1 teáskanál mandula aroma 
  • 300 ml tejföl 
  • 160-200 g édesített kókuszpehely 
  • 170 g fehércsokoládé olvasztva (granulátum formában könnyebb vele dolgozni) 

Hozzávalók a krémhez 

  • 140 g krémsajt 
  • 57 g vaj 
  • 330 g porcukor 
  • 160-200 g kókuszpehely 

Elkészítés 

  1. Melegítsd elő a sütőt 160–165 °C-ra és vajazz/kókuszolajjal olajozz ki egy kb. 26 cm átmérőjű kuglóf formát. 
  2. Keverd össze egy tálban a lisztet, a sütőport és a sót. 
  3. Egy nagy tálban keverd habosra a cukrot és a vajat. 
  4. Egyenként add hozzá a tojásokat, mindegyiket jól elkeverve. 
  5. Add hozzá a vanília és mandula aromát, valamint a tejfölt és keverd össze. 
  6. Lassan forgasd bele a lisztes keveréket, amíg homogén tésztát nem kapsz. 
  7. Add hozzá a kókuszpehely és a fehércsokoládé keveréket, óvatosan forgasd bele. 
  8. Öntsd a tésztát az előkészített formába, egyengesd el a tetejét. 
  9. Süsd nagyjából 1 óra 30 percen keresztül. Érdemes fogpiszkálóval szúrópróbát végezni, ha a fogpiszkálón nem marad tészta, akkor elkészült. Hagyd kihűlni a kész tésztát. 
  10. Keverd össze a krém hozzávalóit és egyengesd el a tésztán. 
  11. A tetejét díszítheted pirított és natúr kókuszpehely-darabokkal. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
