Party drogok – Ezt mondd el az unokádnak, hogy ne váljon áldozattá egy buliban

Az iskolai drogprevenciós előadás nem mindig elég. Fontos, hogy legalább egyszer leülj és elmondd az unokádnak ezeket az egyszerű szabályokat, amik segítenek neki elkerülni, hogy party drog kerüljön az italába egy buliban.

Ezt mondd el a lányodnak, hogy ne kerülhessen party drog az italába egy buliban sem

Fotó: 123RF

Party drogok veszélyei: így kerüljük el, hogy bedrogozzanak egy buliban

„Velem ez nem történhet meg”, mondják sokan. Pedig de! Senki sem vagy kivétel, elég egy óvatlan pillanat és kész a baj. Hétvégi buliban, kocsma pultnál vagy egy ismerős társaságban, bárhol bedrogozhatnak valakit. Nem szabad félvállról venni a veszélyt!

Drogok a fiatalok körében: a veszély valódi

A legegyszerűbb módszer, hogy valaki bedrogozzon egy másik embert, hogy belecsempész valamit az italába, amíg nem figyel oda, és máris kiszolgáltatottá válik. Bármit megtehetnek vele, mert nem tud védekezni. Ezért fontos a megelőzés. Most megosztunk veled pár hasznos praktikát, amivel elkerülheted, hogy áldozattá váljanak a szeretteid.

Megelőzés – Hogy kerülhető el, hogy bedrogozzanak valakit?

Mindenki saját maga rendelje meg az italát, és közben nézze, ahogy elkészítik.

Ne fogadjunk el italt ismeretlentől, bármennyire is hízelgő az ajánlat. Ha valaki meg akar hívni valakit egy körre, csak bontatlan üveget szabad elfogadni, vagy el kell menni az illetővel a pulthoz és nézni, ahogy elkészítik az italt.

Soha nem szabad őrizetlenül hagyni a poharat. Ha valaki mosdóba vagy táncolni megy, magával kell vinnie, vagy meg kell kérnie egy megbízható ismerőst, hogy figyelje az italt, amíg távol van.

Használjunk ivóköpenyt/pohárfedőt , ami megakadályozza, hogy drogot tegyenek a poharunkba. Egyszerű praktika, de akár életet is menthet.

, ami megakadályozza, hogy drogot tegyenek a poharunkba. Egyszerű praktika, de akár életet is menthet. Szerezzünk be italteszteket , ezek már online is kaphatók.

, ezek már online is kaphatók. Kapható GHB drogokat kimutató karszalag. Pár csepp és kiderül, hogy tettek e valamit az italunkba.

kimutató karszalag. Pár csepp és kiderül, hogy tettek e valamit az italunkba. Maradjunk a barátainkkal, és tervezzük meg a hazautat, senki ne kószáljon egyedül.

Ezt mond el az unokádnak, hogy ne drogozzák be egy buliban

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Drogok hatásai: ezekre kell odafigyelni

Hirtelen fáradtság

Szédülés

Emlékezetkiesés

Fényérzékenység

Hangérzékenység

Hányinger

Koordinációs zavarok

Eszméletlennek tűnő állapot, eszméletvesztés

Szokatlanul hosszú másnaposság

Mit tegyünk, ha azt gyanítjuk, hogy bedrogoztak valakit?

Ne maradjunk egyedül, kérjünk segítséget egy baráttól, vagy személyzettől, ha rosszul érezzük magunkat menjünk kórházba, vagy hívjuk a mentőket a 112-es telefonszámon. Ha külföldön vagyunk, hívjuk a helyi segélyszámot.