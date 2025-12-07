Party drogok – Ezt mondd el az unokádnak, hogy ne váljon áldozattá egy buliban

Az iskolai drogprevenciós előadás nem mindig elég. Fontos, hogy legalább egyszer leülj és elmondd az unokádnak ezeket az egyszerű szabályokat, amik segítenek neki elkerülni, hogy party drog kerüljön az italába egy buliban.
„Velem ez nem történhet meg”, mondják sokan. Pedig de! Senki sem vagy kivétel, elég egy óvatlan pillanat és kész a baj. Hétvégi buliban, kocsma pultnál vagy egy ismerős társaságban, bárhol bedrogozhatnak valakit. Nem szabad félvállról venni a veszélyt!
A legegyszerűbb módszer, hogy valaki bedrogozzon egy másik embert, hogy belecsempész valamit az italába, amíg nem figyel oda, és máris kiszolgáltatottá válik. Bármit megtehetnek vele, mert nem tud védekezni. Ezért fontos a megelőzés. Most megosztunk veled pár hasznos praktikát, amivel elkerülheted, hogy áldozattá váljanak a szeretteid.
Mindenki saját maga rendelje meg az italát, és közben nézze, ahogy elkészítik.
Ne fogadjunk el italt ismeretlentől, bármennyire is hízelgő az ajánlat. Ha valaki meg akar hívni valakit egy körre, csak bontatlan üveget szabad elfogadni, vagy el kell menni az illetővel a pulthoz és nézni, ahogy elkészítik az italt.
Soha nem szabad őrizetlenül hagyni a poharat. Ha valaki mosdóba vagy táncolni megy, magával kell vinnie, vagy meg kell kérnie egy megbízható ismerőst, hogy figyelje az italt, amíg távol van.
Ne maradjunk egyedül, kérjünk segítséget egy baráttól, vagy személyzettől, ha rosszul érezzük magunkat menjünk kórházba, vagy hívjuk a mentőket a 112-es telefonszámon. Ha külföldön vagyunk, hívjuk a helyi segélyszámot.
