Hegyekben állt a drog és pénz: brutális drogfogás Budapesten – fotó

drogfogás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 09:23
Mintegy ötezer adagnyi kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt; mindkettőjüket elfogták - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a rendőrség honlapján.
A biztonsági őr a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vett drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elfogták a 28 éves férfit - ekkor 10 gramm marihuána volt nála -, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A lefoglalt mennyiséggel körülbelül 5000 adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök Fotó: police.hu

A nyomozók ezután a férfi dílerén az otthonában ütöttek rajta, ahol 4 kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát, mintegy 3 millió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget és fóliázógépet foglaltak le.

A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A lefoglalt a drog feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint Fotó: police.hu

A lefoglalt mennyiséggel körülbelül 5000 adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, a drog feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.

Fotó: police.hu

 

