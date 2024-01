Nosztalgikus ízek: ezzel a kocsonyarecepttel garantáltan a legszebb élményeidet idézzük fel újra

Akad, akit a hideg is kiráz tőle, míg másokban egyből kedves emlékeket idéz fel, hiszen a nagyszüleink gyakran készítették ezt az egyszerű, mégis tartalmas fogást. Természetesen mi másról is lehetne szó, mint a kocsonyáról. Most két különleges kocsonyareceptet osztunk meg olvasóinkkal a Fanny magazin segítségével.

Egyszerű az elkészítése, így érdemes nekivágni! Fotó: Fanny

Kocsonya, füstölt hússal és zöldségekkel

Hozzávalók (6 személyre):

1 kg bőrös nyers csülök, 2 db sertésláb, 150 g füstölt tarja, 1 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 15-20 szem fekete bors, 1 tk. só, 2 db sárgarépa, 2 db fehérrépa

Elkészítése:

A csülköt, a sertéslábat és a füstölt tarját gondosan tisztítsuk meg, és tegyük lábasba annyi vízzel, amennyi ellepi. Forraljuk fel, a keletkező habot kanalazzuk le. Ezután adjuk hozzá a meghámozott és egészben hagyott vöröshagymát és fokhagymagerezdeket, valamint az egész szemes borsot és a sót.

Kis lángon gyöngyözve főzzük 2-3 órán keresztül. Az utolsó fél órában adjuk hozzá a meghámozott répákat.

Amikor a zöldségek megpuhultak, vegyük ki, daraboljuk fel őket. Rendezzük tányérokba.

Vágjuk le a húsokról a bőrt és a felesleges zsiradékot, a húst kockázzuk fel, és tegyük a zöldségek mellé. A hús főzőlevét szűrjük rájuk. Tegyük a kocsonyát a hűtőbe, hogy megdermedjen. Petrezselyemmel és ecetes hagymával tálalhatjuk.

Elkészítési idő: 180 perc + dermesztés

Egy adag kb.: 615 kcal

Tojásos kocsonya

Hozzávalók (6-8 személyre):

2 kg sertésköröm, 1 kg bőrös sertéscsülök, 1 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyemgyökér a zöldjével, 1 közepes fej vöröshagyma, 3 fej fokhagyma, só, egész bors, 2 db főtt tojás, petrezselyemzöldje és fűszerpaprika a díszítéshez

Elkészítése:

Készítsük el a kocsonyát a szokott módon: főzzük puhára a húst és a körmöt a megtisztított zöldségekkel és a fűszerekkel.

Szűrjük le a körmöt, a csülköt csontozzuk ki, majd helyezzük tányérokba. Mindegyik tányérba tegyünk 1 fél főtt tojást a sárgájával felfelé, majd óvatosan merjük rá a levet.

Amikor megdermedt, szórjuk meg paprikával és petrezselyemzölddel.

Elkészítési idő: 150 perc + dermesztés

Egy adag kb.: 634 kcal

TIPP: A bátrabbak pirospaprika helyett darált erős paprikával is megszórhatják a kocsonyát.