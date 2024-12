Ettől a meglepő hozzávalótól lesz igazán különleges az ünnepi húsleves

A Mindmegette.hu szerint sosem árt újítani, így egy igazán jó alapanyagnak számító fűszert ajánl a mindenki által imádott húsleves elkészítéséhez. Sokan sok receptre esküsznek, de ez a különleges fűszer mindenki főztjében megállná a helyét.

A zöld zöldségek a legtöbb esetben feldobják a húsleves ízét Fotó: Pexels/Polina Tankilevitch (Képünk illusztráció)

A húsleves titkos hozzávalója

A rukkola főként salátákban és mártásokban népszerű fűszer, de például mustárként is lehet fogyasztani. Az alacsony kalóriatartalmú, de rostban gazdag fűszer számtalan vitamint tartalmaz, úgy mint A, C, vagy éppen K-vitamin. Felhasználása nemcsak az ízeket hozza ki jobban, de élénk külsőt kölcsönöz levesünknek, emellett a teltségérzetünket is növeli és nem kell kétszer kérdezni az első tányér kiszedése után, hogy szeretnénk-e enni még egy tányérral, mert az emésztésünkre is jótékony hatással van. Fontos, hogy a jótékony hatások akkor érvényesülnek, ha az étel elkészülése után használjuk fel, nem pedig belefőzzük a levesbe. A rukkola pikánsabb, borsosabb, érdesebb ízt ad a húslevesnek, így akik bírják a csípősebb, karakteresebb ízeket, azok tegyenek vele egy próbát.