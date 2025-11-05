Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Az eredeti Újházi-tyúkhúsleves titka: ettől lesz ellenállhatatlan íze

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 12:15
Épp ma 110 éve, hogy elhunyt a Újházi Ede, a nemzet neves színésze, aki nemcsak a színpad, de a gasztronómia szerelmese is volt. Az ő nevéhez fűződik a magyar konyha egyik nagy kedvence, az Újházi-tyúkhúsleves is. Biztosan ismered, valószínűleg szereted is, de azt tudod, hogy szól az eredeti recept? Mutatjuk, hogyan készítsd, hogy mennyeien ízletes levest tehess az asztalra.
Ripszám Boglárka
Az idő zordabb, a szél fúj, a napok egyre rövidülnek és eljön az ideje az influenza- és megfázásszezon szokásos immunrendszer tuningjának. Mikor is lehetne aktuálisabb egy mennyei, gőzölgő Újházi-tyúkhúsleves recept, mint a novemberi hidegek beköszöntével?

Újházi-tyúkhúsleves eredeti receptje
Az Újházi-tyúkhúsleves jó immunerősítő hírében áll.
Fotó: Anna_Pustynnikova /  Shutterstock 

Ha egy igazán ízletes húsleves receptet keresel, akkor jó helyen jársz! Az eredeti Újházi-tyúkhúsleves receptjéhez kész mondakör fűződik. Eszerint Újházi Ede gasztronómiai szenvedélyének köszönhetjük a forró finomságot. Úgy tartják, a magyar színész egészen Debrecenig utazott csak azért, hogy a húsleveshez beszerezze a legtökéletesebb alapanyagot, ami az Újházi szavával élve az igazi „életízű” vén kakast jelentette, amelyben „szerelmi viharok íze-sava gyülemlett össze”. Újházi receptje a baromfi minden részét felhasználta, a taréjától minden más megkülönböztető szervéig – ez adta a leves varázsát.

Újházi Ede színész az Újházi-tyúkhúsleves névadója
Újházi Ede magyar színész, az Újházi-tyúkhúsleves névadója.
Fotó:  Mártonfy Gyula - Info Pic / Wikipédia

De az Újházi-tyúkhúsleves titka nem(csak) az alapanyagban rejlett, hanem a türelemben, lassú tűzön való, hosszas főzésben is. Bár a színész imádta a kakasból készült finomságot, tyúkhúsból is elkészülhet a mennyei, eredeti Újházi-tyúkleves. Mutatjuk hogyan!

Az Újházi-tyúkhúsleves receptje

Újházi-tyúkhúsleves hozzávalói:

  • 1,5 kg tyúk
  • 3 szál sárgarépa
  • 2 szál fehérrépa
  • 1 db kisebb zellergumó
  • zellerzöld
  • 0,5 db karalábé
  • 0,25 db kelkáposzta
  • 20 dkg zöldborsó
  • 20 dkg gomba
  • 20 dkg karfiol
  • 1 db paprika
  • 1 db paradicsom
  • 1 fej vöröshagyma
  • 5 gerezd fokhagyma
  • só, ételízesítő
  • egész bors
  • 1 mokkáskanál gyömbér
  • 1 mokkáskanál szerecsendió-virág

Újházi-tyúkhúsleves elkészítése

Újházi-tyúkhúsleves cérnametélttel
Ez a titka a tökéletes Újházi-tyúhúsleves elkészítésének.
Fotó: Natalia Hanin /  Shutterstock 
  1. A zöldségeket tisztítsd meg. A vöröshagymát mosd meg bő vízben, de a héját hagyd rajta.
  2. A tyúkot mosd meg, majd rakd fel hideg vízben főni. Ha felforrt habozd le.
  3. Ízesítsd paprikával, paradicsommal, vöröshagymával és a fűszerekkel. Az egész borsot és a fokhagymagerezdeket helyezd fűszerzacskóba, és így add leveshez.
  4. Főzd alacsony lángon, körülbelül 1 órán keresztül.
  5. Ezután a gombát, zöldborsót és karfiolt 2-3 merőkanál levesben főzd puhára.
  6. A többi zöldséget add a leveshez.
  7. Ha a tyúk megpuhult, zárd el a lángot, és hagyd az egészet pihentetni körülbelül fél órán át.
  8. Ha letelt, óvatosan szűrd át a húslevest.
  9. A húst csontozd ki és vágd fel. A zöldségeket ízlés szerint felvághatod.
  10. Tálald a cérnametélttel.

Az Újházi-tyúkhúsleves titka:

Hagyd, hogy a leves csak gyöngyöződjön! Minél lassabban főzöd, annál ízletesebb finomság kerül majd az asztalra.

Így hat az egészségedre a húsleves:

Kattints még több szuper receptért:

 

