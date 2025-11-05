Az eredeti Újházi-tyúkhúsleves titka: ettől lesz ellenállhatatlan íze

Az idő zordabb, a szél fúj, a napok egyre rövidülnek és eljön az ideje az influenza- és megfázásszezon szokásos immunrendszer tuningjának. Mikor is lehetne aktuálisabb egy mennyei, gőzölgő Újházi-tyúkhúsleves recept, mint a novemberi hidegek beköszöntével?

Az Újházi-tyúkhúsleves jó immunerősítő hírében áll.

Ha egy igazán ízletes húsleves receptet keresel, akkor jó helyen jársz! Az eredeti Újházi-tyúkhúsleves receptjéhez kész mondakör fűződik. Eszerint Újházi Ede gasztronómiai szenvedélyének köszönhetjük a forró finomságot. Úgy tartják, a magyar színész egészen Debrecenig utazott csak azért, hogy a húsleveshez beszerezze a legtökéletesebb alapanyagot, ami az Újházi szavával élve az igazi „életízű” vén kakast jelentette, amelyben „szerelmi viharok íze-sava gyülemlett össze”. Újházi receptje a baromfi minden részét felhasználta, a taréjától minden más megkülönböztető szervéig – ez adta a leves varázsát.

Újházi Ede magyar színész, az Újházi-tyúkhúsleves névadója.

De az Újházi-tyúkhúsleves titka nem(csak) az alapanyagban rejlett, hanem a türelemben, lassú tűzön való, hosszas főzésben is. Bár a színész imádta a kakasból készült finomságot, tyúkhúsból is elkészülhet a mennyei, eredeti Újházi-tyúkleves. Mutatjuk hogyan!

Az Újházi-tyúkhúsleves receptje

Újházi-tyúkhúsleves hozzávalói:

1,5 kg tyúk

3 szál sárgarépa

2 szál fehérrépa

1 db kisebb zellergumó

zellerzöld

0,5 db karalábé

0,25 db kelkáposzta

20 dkg zöldborsó

20 dkg gomba

20 dkg karfiol

1 db paprika

1 db paradicsom

1 fej vöröshagyma

5 gerezd fokhagyma

só, ételízesítő

egész bors

1 mokkáskanál gyömbér

1 mokkáskanál szerecsendió-virág

Újházi-tyúkhúsleves elkészítése

Ez a titka a tökéletes Újházi-tyúhúsleves elkészítésének.

A zöldségeket tisztítsd meg. A vöröshagymát mosd meg bő vízben, de a héját hagyd rajta. A tyúkot mosd meg, majd rakd fel hideg vízben főni. Ha felforrt habozd le. Ízesítsd paprikával, paradicsommal, vöröshagymával és a fűszerekkel. Az egész borsot és a fokhagymagerezdeket helyezd fűszerzacskóba, és így add leveshez. Főzd alacsony lángon, körülbelül 1 órán keresztül. Ezután a gombát, zöldborsót és karfiolt 2-3 merőkanál levesben főzd puhára. A többi zöldséget add a leveshez. Ha a tyúk megpuhult, zárd el a lángot, és hagyd az egészet pihentetni körülbelül fél órán át. Ha letelt, óvatosan szűrd át a húslevest. A húst csontozd ki és vágd fel. A zöldségeket ízlés szerint felvághatod. Tálald a cérnametélttel.

Az Újházi-tyúkhúsleves titka: Hagyd, hogy a leves csak gyöngyöződjön! Minél lassabban főzöd, annál ízletesebb finomság kerül majd az asztalra.

Így hat az egészségedre a húsleves:

