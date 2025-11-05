Az eredeti Újházi-tyúkhúsleves titka: ettől lesz ellenállhatatlan íze

Az idő zordabb, a szél fúj, a napok egyre rövidülnek és eljön az ideje az influenza- és megfázásszezon szokásos immunrendszer tuningjának. Mikor is lehetne aktuálisabb egy mennyei, gőzölgő Újházi-tyúkhúsleves recept, mint a novemberi hidegek beköszöntével?
Ha egy igazán ízletes húsleves receptet keresel, akkor jó helyen jársz! Az eredeti Újházi-tyúkhúsleves receptjéhez kész mondakör fűződik. Eszerint Újházi Ede gasztronómiai szenvedélyének köszönhetjük a forró finomságot. Úgy tartják, a magyar színész egészen Debrecenig utazott csak azért, hogy a húsleveshez beszerezze a legtökéletesebb alapanyagot, ami az Újházi szavával élve az igazi „életízű” vén kakast jelentette, amelyben „szerelmi viharok íze-sava gyülemlett össze”. Újházi receptje a baromfi minden részét felhasználta, a taréjától minden más megkülönböztető szervéig – ez adta a leves varázsát.
De az Újházi-tyúkhúsleves titka nem(csak) az alapanyagban rejlett, hanem a türelemben, lassú tűzön való, hosszas főzésben is. Bár a színész imádta a kakasból készült finomságot, tyúkhúsból is elkészülhet a mennyei, eredeti Újházi-tyúkleves. Mutatjuk hogyan!
Hagyd, hogy a leves csak gyöngyöződjön! Minél lassabban főzöd, annál ízletesebb finomság kerül majd az asztalra.
Így hat az egészségedre a húsleves:
