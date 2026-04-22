Kitálalt a hospice dolgozó: a beteg szeme elárulja, ha közel a halál

A hospice ellátásban dolgozók bizonyos jelekből tudják, ha egy betegnek már csak kevés ideje maradt. Gyakran azt is fel tudják mérni, melyik az a nap, amikor távozik a páciens - mondta Teresa Łącka, hospice pszichológus a Medonet-nek.
Teresa azt is megjegyezte, a halál sokak elképzelése szerint egyetlen esemény, egyfajta végleges lezárás, pedig a haldoklás folyamata napokkal vagy akár hetekkel korábban elkezdődik - sokan azonban nem ismerik fel a jeleket, amelyen nem feltétlen drámaiak, de a hozzáértők számára árulkodók. Az a személy, aki az elmúlás küszöbén jár, egyre többet pihen, majd szinte ki sem kel az ágyból. A külvilággal is egyre inkább elveszíti a kapcsolatot, kevesebbet beszél, gyakran inni vagy enni sem akar már, mert megkezdődik a szervezet leállása.
A szakemberek szerint van egy jel, amely különösen árulkodó, és ez a páciens tekintetében mutatkozik meg.
A beteg szeme elárulja, mi fog történni. Gyakran érzem úgy, mintha ez lenne az utolsó találkozásunk
– mondja a pszichológus, írja az egeszsegkalauz.hu. A beteg ilyenkor már nem fókuszál, nem reagál a megszokott módon, a jelenléte egyre távolibbá válik. A hozzátartozók úgy érzik általában, mintha a szerettük már nem lenne teljesen jelen, hiába fekszik ott fizikailag,
A haldoklás utolsó szakaszában gyakori a látomások, hallucinációk megjelenése, az érintettek olykor olyan emberekről beszélnek, akik nincsenek jelen, vagy már elhunytak.
