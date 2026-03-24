Kitálalt a hospice nővér: ezt az egy dolgot csak a halál után érthetjük meg

hospice nővér
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 20:30
túlvilágrejtély
A halál rejtélye mindenkit izgat. Egy hospice nővér fedte fel az igazságot.

Sokan rettegnek a haláltól, mások próbálnak megbékélni a gondolatával – de egy hospice nővér szerint van egy kérdés, amelyre élve senki sem kaphat valódi választ.

A hospice nővér elárulta az igazságot a halállal kapcsolatban
A hospice nővér elárulta az igazságot a halállal kapcsolatban
Hospice nővér a halál árnyékában

Egy Új-Angliában dolgozó hospice nővér a Reddit egyik „Ask Me Anything” (Kérdezz bármit) fórumán beszélt nyíltan a halálról és a haldoklás folyamatáról. Elmondása szerint éjszakai ügyeletekben dolgozik, és pályafutása során számtalan esettel találkozott. 

Nagyon nyitott gondolkodású vagyok, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre a halállal, a haldoklással vagy bármi mással kapcsolatban

 – írta a bejegyzésében.
Az egyik felhasználó egyszerű, de annál mélyebb kérdést tett fel: létezik-e túlvilág? A nővér hangsúlyozta, hogy erre nincs biztos válasz, ugyanakkor megosztotta személyes véleményét, amelyet a tapasztalataira alapoz. 

Személy szerint úgy gondolom, hogy ami a halál után történik, az meghaladja az emberi megértést. A mi kis emberi agyunk egyszerűen nem képes felfogni, milyen lehet a halál valójában

 – fogalmazott.

Tapasztalatai alapján ugyanakkor sok haldokló beteg számol be arról, hogy közvetlenül a halál előtt olyan embereket vagy háziállatokat lát, akik már korábban elhunytak.

Az orvostudomány ezt hallucinációnak nevezi, de hogy ki miben hisz, az már egyéni döntés

 – tette hozzá. 

A nővér őszinte válasza egyszerre nyugtatta meg és gondolkodtatta el az olvasókat: míg egyesek megnyugvást találtak abban, hogy a halál talán nem félelmetes, másokban újabb kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, mi várhat az emberre az utolsó pillanatokban, derült ki a Mirror cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu