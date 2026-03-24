Kitálalt a hospice nővér: ezt az egy dolgot csak a halál után érthetjük meg

Sokan rettegnek a haláltól, mások próbálnak megbékélni a gondolatával – de egy hospice nővér szerint van egy kérdés, amelyre élve senki sem kaphat valódi választ.

Hospice nővér a halál árnyékában

Egy Új-Angliában dolgozó hospice nővér a Reddit egyik „Ask Me Anything” (Kérdezz bármit) fórumán beszélt nyíltan a halálról és a haldoklás folyamatáról. Elmondása szerint éjszakai ügyeletekben dolgozik, és pályafutása során számtalan esettel találkozott.

Nagyon nyitott gondolkodású vagyok, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre a halállal, a haldoklással vagy bármi mással kapcsolatban

– írta a bejegyzésében.

Az egyik felhasználó egyszerű, de annál mélyebb kérdést tett fel: létezik-e túlvilág? A nővér hangsúlyozta, hogy erre nincs biztos válasz, ugyanakkor megosztotta személyes véleményét, amelyet a tapasztalataira alapoz.

Személy szerint úgy gondolom, hogy ami a halál után történik, az meghaladja az emberi megértést. A mi kis emberi agyunk egyszerűen nem képes felfogni, milyen lehet a halál valójában

– fogalmazott.

Tapasztalatai alapján ugyanakkor sok haldokló beteg számol be arról, hogy közvetlenül a halál előtt olyan embereket vagy háziállatokat lát, akik már korábban elhunytak.

Az orvostudomány ezt hallucinációnak nevezi, de hogy ki miben hisz, az már egyéni döntés

– tette hozzá.

A nővér őszinte válasza egyszerre nyugtatta meg és gondolkodtatta el az olvasókat: míg egyesek megnyugvást találtak abban, hogy a halál talán nem félelmetes, másokban újabb kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, mi várhat az emberre az utolsó pillanatokban, derült ki a Mirror cikkéből.