A hospice ápoló felfedte, mit élnek át a betegei a halál kapujában

Egyesek számára ijesztő lehet a halál gondolata, de a hospice ápolók már gyakorlottan tudják kezelni és vezetni betegeiket életük vége felé, hogy számukra a folyamat kevésbé legyen rémisztő.

Élményeiről beszél a hospice ápoló /Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A hospice ápoló bátran mesél nehéz munkájáról

A hospice-ápolók számára a haldoklás az élet velejárója. A halandóság folyamatait már jól ismerik, ebből kifolyólag azt is meg tuják állapítani, ha valami furcsa történik, beleértve a halál kapujában észlelt csodákat is.

Julie McFadden hospice ápoló hatalmas követőtáborra tett szert, ám most Rainn Wilson egykori színésznővel beszélgetett egy podcast műsorban átélt élményeiről. Munkája során már megannyi furcsa dolgot tapasztalt, olyanokat is, mint egy furcsa telefonhívás, amit egy haldokló beteg kapott, aki aztán hirtelen felkelt és járt, mintha mi sem történt volna.

McFadden elmesélte a történtet az ötvenes éveiben járó nőről, aki a halál küszöbén volt, elvesztette az eszméletét és szabálytalan volt a légzése. Az oxigénhiány állapotában nem tűnt messzinek a halála.

Nincs visszaút

- emlékszik vissza gondolataira a nővér.

Egy árulkodó jelet vett észre a betegen, kék lett az ajka, ami a hipoxiára utalt, de egy telefonhívás mindent megváltoztatott. A nő fia műszakja után azzal hívta fel, hogy édesanyja remekül aludt és mélyen, jó volt az éjszakája, ekkor Julie azon tűnődött, ez azt takarja-e, hogy elhunyt.

A férfi azonban azzal folytatta, hogy a nő felkelt, járni kezdett és elment palacsintát enni. „Palacsintát eszik” - mondta a megdöbbent nővérnek.

100 százalékos csoda, Rainn, tudományosan teljesen lehetetlen, hogy ez a nő így visszatért az életbe, úgy, ahogy kinézett

- idézi Julie szavait az Unilad.

Anna ellenére, hogy a nővér nem tudja, mi okozhatta a hirtelen felépülést, a beteg végül még három hónapig élt.