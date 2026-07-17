2090-ig nem lesz több ilyen: évszázados csillagászati ritkaság közeledik Európa felé

Európa-szerte emberek milliói figyelhetik majd meg, ahogy a Nap akár 90 százaléka is eltűnik, amikor a ritka égi jelenség augusztus 12-én, szerdán bekövetkezik. Ez lesz az első, Európából is látható teljes napfogyatkozás 1999 óta. A Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, átmeneti sötétségbe borítva Grönland, Izland, Észak-Oroszország, Spanyolország és Portugália egy kis részének égboltját. Íme minden, amit eddig tudni lehet az eseményről!
Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen kitakarja a Nap fényét.
A jövő havi jelenség lesz az első, Európából is látható teljes napfogyatkozás 1999 óta, amikor Cornwall és Devon egyes részein az emberek szemtanúi lehettek a teljes napfogyatkozásnak.
Ezúttal az Egyesült Királyságban és Írországban élők részleges napfogyatkozást láthatnak majd: úgy tűnik majd, mintha a Hold egy hatalmas darabot „kiharapna” a Napból.
A jelenség az úgynevezett első érintkezéssel kezdődik, amikor a Hold megkezdi átvonulását a Nap korongja előtt. Ezután eléri a legnagyobb fedettséget, majd fokozatosan véget ér, ahogy a Hold továbbhalad és eltávolodik a Nap elől.
A napfogyatkozás Európában 2026. augusztus 12-én, szerdán a kora esti órákban kezdődik. Budapesten helyi idő szerint 19:22 körül veszi kezdetét a folyamat. A megfigyelők először azt láthatják majd, ahogy a Hold elkezdi kitakarni a Napot, ezt követően bekövetkezik a legnagyobb fedettség, majd a Hold fokozatosan továbbhalad, és a jelenség véget ér. A pontos időpontok attól függnek, hogy az ország mely részéről figyelik meg a napfogyatkozást.
Akik szeretnék átélni a teljes sötétséget, azoknak külföldre kell utazniuk, mivel a teljes napfogyatkozás sávja Grönland felett kezdődik, majd Izlandon halad át, és Észak-Spanyolországban, illetve a Baleár-szigeteken ér véget. Észak-Oroszország egy kis, ritkán lakott területén szintén teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető.
A NASA tájékoztatása szerint Észak-Oroszországban helyi idő szerint a déli órák környékén következik be a teljes napfogyatkozás, míg Grönlandon és Izlandon a késő délutáni vagy kora esti órákban. Spanyolországban és Portugália északnyugati csücskében a Nap közvetlenül napnyugta előtt tűnik el teljesen a Hold mögött.
A napfogyatkozás sávjában élők többsége kevesebb mint két percig élvezheti a teljes fedettséget. A sáv középvonalához legközelebb fekvő területeken – Grönlandon, Észak-Oroszországban vagy az Atlanti-óceán északi részén – ez az időtartam elérheti a két és fél percet is.
Nem biztonságos megfelelő szemvédelem nélkül közvetlenül a Napba nézni. A részleges napfogyatkozás során a Napba tekintés súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Az egyetlen biztonságos pillanat a védőeszköz nélküli megfigyelésre a teljes napfogyatkozás ideje, amikor a Napot teljes egészében eltakarja a Hold – ilyen azonban az nem mindenhol lesz.
A megfigyelőknek tanúsított napfogyatkozás-néző szemüveget kell használniuk, amely a NASA szerint több ezerszer sötétebb a hagyományos napszemüvegnél. Az interneten vásárolt szemüvegek esetében különösen körültekintően kell eljárni, mivel a hamisított termékek nem feltétlenül nyújtanak megfelelő védelmet.
Az Amerikai Csillagászati Társaság azt javasolja, hogy a szemüveget először beltérben ellenőrizzék. A lencséken keresztül semmit sem szabad látni, kivéve a rendkívül erős fényforrásokat, amelyeknek is csak halványan szabad látszaniuk. Ezután érdemes kültéren is kipróbálni, ahol szinte semminek sem szabad láthatónak maradnia. Ha valaki rövid időre a Nap felé fordítja a tekintetét, egy tiszta, kerek korongot kell látnia, amely kellemes fényerejű, nem pedig vakító.
Aki fényképezni szeretné a napfogyatkozást, annak fényképezőgépére vagy teleobjektívére is tanúsított napszűrőt kell felszerelnie.
Azoknak, akik lemaradnak a jövő havi eseményről, hosszú ideig kell várniuk, mire ismét teljes napfogyatkozás lesz látható. A következő ilyen jelenségre várhatóan csak 2090-ben kerül sor.
Spanyolországban azonban jóval hamarabb újra megfigyelhető lesz teljes napfogyatkozás: a következőre 2027. augusztus 2-án kerül sor. Az ezt követő két évtizedben további teljes napfogyatkozások haladnak majd át Dél-Afrika, Ausztrália, Észak-Amerika, Ázsia és Grönland egyes részei felett – írja cikkében a Mirror.
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