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2090-ig nem lesz több ilyen: évszázados csillagászati ritkaság közeledik Európa felé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Teljes napfogyatkozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 17. 19:00
égi jelenségaugusztusnapfogyatkozásEurópa
Ritka égi jelenség lesz látható a következő hónapban. Teljes napfogyatkozás söpör végig Európán.
N.T.
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Európa-szerte emberek milliói figyelhetik majd meg, ahogy a Nap akár 90 százaléka is eltűnik, amikor a ritka égi jelenség augusztus 12-én, szerdán bekövetkezik. Ez lesz az első, Európából is látható teljes napfogyatkozás 1999 óta. A Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, átmeneti sötétségbe borítva Grönland, Izland, Észak-Oroszország, Spanyolország és Portugália egy kis részének égboltját.  Íme minden, amit eddig tudni lehet az eseményről!

Égi színjáték augusztusban: teljes napfogyatkozás söpör végig Európán
Égi színjáték augusztusban: teljes napfogyatkozás söpör végig Európán Fotó: Unsplash

Mi fog történni a napfogyatkozás során?

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen kitakarja a Nap fényét.

A jövő havi jelenség lesz az első, Európából is látható teljes napfogyatkozás 1999 óta, amikor Cornwall és Devon egyes részein az emberek szemtanúi lehettek a teljes napfogyatkozásnak.

Ezúttal az Egyesült Királyságban és Írországban élők részleges napfogyatkozást láthatnak majd: úgy tűnik majd, mintha a Hold egy hatalmas darabot „kiharapna” a Napból.

A jelenség az úgynevezett első érintkezéssel kezdődik, amikor a Hold megkezdi átvonulását a Nap korongja előtt. Ezután eléri a legnagyobb fedettséget, majd fokozatosan véget ér, ahogy a Hold továbbhalad és eltávolodik a Nap elől.

Mikor lesz a napfogyatkozás?

A napfogyatkozás Európában 2026. augusztus 12-én, szerdán a kora esti órákban kezdődik. Budapesten helyi idő szerint 19:22 körül veszi kezdetét a folyamat. A megfigyelők először azt láthatják majd, ahogy a Hold elkezdi kitakarni a Napot, ezt követően bekövetkezik a legnagyobb fedettség, majd a Hold fokozatosan továbbhalad, és a jelenség véget ér. A pontos időpontok attól függnek, hogy az ország mely részéről figyelik meg a napfogyatkozást.

Hol lesz látható a teljes napfogyatkozás?

Akik szeretnék átélni a teljes sötétséget, azoknak külföldre kell utazniuk, mivel a teljes napfogyatkozás sávja Grönland felett kezdődik, majd Izlandon halad át, és Észak-Spanyolországban, illetve a Baleár-szigeteken ér véget. Észak-Oroszország egy kis, ritkán lakott területén szintén teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető.

A NASA tájékoztatása szerint Észak-Oroszországban helyi idő szerint a déli órák környékén következik be a teljes napfogyatkozás, míg Grönlandon és Izlandon a késő délutáni vagy kora esti órákban. Spanyolországban és Portugália északnyugati csücskében a Nap közvetlenül napnyugta előtt tűnik el teljesen a Hold mögött.

A napfogyatkozás sávjában élők többsége kevesebb mint két percig élvezheti a teljes fedettséget. A sáv középvonalához legközelebb fekvő területeken – Grönlandon, Észak-Oroszországban vagy az Atlanti-óceán északi részén – ez az időtartam elérheti a két és fél percet is.

Biztonságos közvetlenül a napfogyatkozásba nézni?

Nem biztonságos megfelelő szemvédelem nélkül közvetlenül a Napba nézni. A részleges napfogyatkozás során a Napba tekintés súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Az egyetlen biztonságos pillanat a védőeszköz nélküli megfigyelésre a teljes napfogyatkozás ideje, amikor a Napot teljes egészében eltakarja a Hold – ilyen azonban az nem mindenhol lesz.

A megfigyelőknek tanúsított napfogyatkozás-néző szemüveget kell használniuk, amely a NASA szerint több ezerszer sötétebb a hagyományos napszemüvegnél. Az interneten vásárolt szemüvegek esetében különösen körültekintően kell eljárni, mivel a hamisított termékek nem feltétlenül nyújtanak megfelelő védelmet.

Az Amerikai Csillagászati Társaság azt javasolja, hogy a szemüveget először beltérben ellenőrizzék. A lencséken keresztül semmit sem szabad látni, kivéve a rendkívül erős fényforrásokat, amelyeknek is csak halványan szabad látszaniuk. Ezután érdemes kültéren is kipróbálni, ahol szinte semminek sem szabad láthatónak maradnia. Ha valaki rövid időre a Nap felé fordítja a tekintetét, egy tiszta, kerek korongot kell látnia, amely kellemes fényerejű, nem pedig vakító.

Aki fényképezni szeretné a napfogyatkozást, annak fényképezőgépére vagy teleobjektívére is tanúsított napszűrőt kell felszerelnie.

Mikor lesz a következő napfogyatkozás?

Azoknak, akik lemaradnak a jövő havi eseményről, hosszú ideig kell várniuk, mire ismét teljes napfogyatkozás lesz látható. A következő ilyen jelenségre várhatóan csak 2090-ben kerül sor.

Spanyolországban azonban jóval hamarabb újra megfigyelhető lesz teljes napfogyatkozás: a következőre 2027. augusztus 2-án kerül sor. Az ezt követő két évtizedben további teljes napfogyatkozások haladnak majd át Dél-Afrika, Ausztrália, Észak-Amerika, Ázsia és Grönland egyes részei felett – írja cikkében a Mirror

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