2090-ig nem lesz több ilyen: évszázados csillagászati ritkaság közeledik Európa felé

Európa-szerte emberek milliói figyelhetik majd meg, ahogy a Nap akár 90 százaléka is eltűnik, amikor a ritka égi jelenség augusztus 12-én, szerdán bekövetkezik. Ez lesz az első, Európából is látható teljes napfogyatkozás 1999 óta. A Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, átmeneti sötétségbe borítva Grönland, Izland, Észak-Oroszország, Spanyolország és Portugália egy kis részének égboltját. Íme minden, amit eddig tudni lehet az eseményről!

Égi színjáték augusztusban: teljes napfogyatkozás söpör végig Európán Fotó: Unsplash

Mi fog történni a napfogyatkozás során?

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen kitakarja a Nap fényét.

A jövő havi jelenség lesz az első, Európából is látható teljes napfogyatkozás 1999 óta, amikor Cornwall és Devon egyes részein az emberek szemtanúi lehettek a teljes napfogyatkozásnak.

Ezúttal az Egyesült Királyságban és Írországban élők részleges napfogyatkozást láthatnak majd: úgy tűnik majd, mintha a Hold egy hatalmas darabot „kiharapna” a Napból.

A jelenség az úgynevezett első érintkezéssel kezdődik, amikor a Hold megkezdi átvonulását a Nap korongja előtt. Ezután eléri a legnagyobb fedettséget, majd fokozatosan véget ér, ahogy a Hold továbbhalad és eltávolodik a Nap elől.

Mikor lesz a napfogyatkozás?

A napfogyatkozás Európában 2026. augusztus 12-én, szerdán a kora esti órákban kezdődik. Budapesten helyi idő szerint 19:22 körül veszi kezdetét a folyamat. A megfigyelők először azt láthatják majd, ahogy a Hold elkezdi kitakarni a Napot, ezt követően bekövetkezik a legnagyobb fedettség, majd a Hold fokozatosan továbbhalad, és a jelenség véget ér. A pontos időpontok attól függnek, hogy az ország mely részéről figyelik meg a napfogyatkozást.

Hol lesz látható a teljes napfogyatkozás?

Akik szeretnék átélni a teljes sötétséget, azoknak külföldre kell utazniuk, mivel a teljes napfogyatkozás sávja Grönland felett kezdődik, majd Izlandon halad át, és Észak-Spanyolországban, illetve a Baleár-szigeteken ér véget. Észak-Oroszország egy kis, ritkán lakott területén szintén teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető.