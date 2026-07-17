„Ha nem lenne feleségem, akkor nem mennék el nyaralni” – Király Viktor felesége erőszakosan harcolja ki a pihenést

A Megasztár máig a magyar televíziózás egyik legsikeresebb tehetségkutatója, amely számos előadónak nyitotta meg az utat a zenei pálya felé. A műsor nemcsak új sztárokat adott az országnak, hanem olyan csodás pillanatokat is, amelyekre a versenyzők két évtized távlatából is szívesen emlékeznek vissza. Király Viktor számára is egyértelmű, hogy az élete ekkor vett igazán nagy fordulatot. Azóta számos slágert adott ki, saját dalokkal és koncertekkel bizonyította tehetségét, miközben a műsorban megszerzett rutin a mai napig elkíséri. A siker mellett azonban van valami, amire kevés időt fordít, ez pedig a pihenés. Ennek felelőse Király Viktor felesége, Anita, aki ezt utasításban adja ki. Erről az énekes a Duna TV élő műsorában mesélt a nézőknek.

Király Viktor felesége, Király-Virág Anita gondoskodik arról, hogy jusson idő a pihenésre (Fotó: archív/hot! magazin)

Ezért nem nyaralna Király Viktor, ha nem lenne felesége

Király Viktornak rengeteg fellépése van egész évben, amiért az énekes nagyon hálás, azonban néha megfeledkezik arról, hogy néha ki kell ereszteni a gőzt. Felesége erről azonban mindig emlékezteti, amiről így mesélt:

Király Viktor énekes-dalszerző, a Megasztárban lett felfedezve (Fotó: Bors)

Ha nem lenne feleségem, akkor nem mennék el nyaralni. Nekem a feleségem felelőse annak, hogy pihenjek, hogy ne legyek ennyire szigorú magammal, hanem élvezzem az életet. És én ezt nagyon köszönöm neki, hogy ezt erőszakosan kiharcolja, hogy menjünk nyaralni ide-oda. Az az igazság, hogy visszagondolva most voltunk egy hetet Horvátországban. És ezek az alkalmak egy életre szóló élmények, amikor a fiammal és a feleségemmel vagyok együtt. Csak hárman vagyunk és ez nagyon kell. Ezeket meg kell élni

– nyilatkozta Király Viktor, akinek azonban Anitával egyszer súlyos válságba került a házassága.

Király Viktor házassága válságban volt

Feleségével sokáig válságban volt házasságuk, már 2023 nyárán a válásról beszéltek, amikor váratlanul meggondolták magukat és mégis kibékültek. Azóta úgy tűnik, minden megoldódhatott, sőt a zenész újra formába lendült, lefogyott, ugyanis hatalmas súlyfelesleg volt rajta a családi gondok miatt.

Letettem az alkoholt, és pozitív irányba fordítottam az életemet. A változás nem volt könnyű, de megérte, ma már újra látom a fényt, és hiszek magamban

– nyilatkozta korábban Király Viktor.