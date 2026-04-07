Csodás égi jelenségeket láthatunk a tavaszi égbolton - távcső sem kell hozzá

Bár az év első negyede már mögöttünk van, a csillagászat szerelmesei számára az igazi izgalmak még csak most kezdődnek. A következő hónapokban több olyan égi jelenség is várható, amelyet Magyarországról is megfigyelhetünk. Sokszor még távcsőre sem lesz szükségünk.

A napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, árnyékot vetve bolygónkra. A Nap ilyenkor félholdként jelent meg a részleges napfogyatkozás miatt.

Ezen égi jelenségek jönnek tavasszal

Március végén és április folyamán a Hold lesz a főszerepben.

Március 29-én este egy különlegesség szemtanúi lehettünk: amikor a telihold elfedte az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagát, a Regulust. A jelenség 20:35-kor kezdődött, és alig több mint egy óra múlva a csillag újra felbukkant égi kísérőnk mögül.

Április 19-én a Fiastyúk és a holdsarló szoros együttállását láthatjuk, majd májusban a Vénusz és a Jupiter kerülnek látványos közelségbe.

A Vénusz és a Jupiter mindössze 1,6 fokra közelíti meg egymást a nyugati horizont felett. Ez a páros olyan fényes lesz, hogy még a városi fényszennyezés mellett is bárki könnyen észreveheti.

Nyáron jön az év legnagyobb látványossága

Az idei év legfontosabb dátuma augusztus 12. Ezen az estén Magyarország felett egy rendkívül ritka, részleges napfogyatkozás zajlik majd le. Míg Spanyolországban teljes sötétségbe borul a táj, nálunk a Hold a napkorong 70%-át takarja majd ki, Budapestről nézve.

A jelenség az esti órákban kezdődik: 19:22-kor indul, és közvetlenül naplemente előtt, 19:58-kor éri el maximumát. Ehhez hasonlóra 2003 óta nem volt példa, és a következőre 2039-ig várnunk kell.

Fontos azonban, hogy a Napba nézni ilyenkor veszélyes, legfőképp szabad szemmel. A megfigyeléshez speciális védőszemüveg vagy napszűrő szükséges.