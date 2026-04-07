Csodás égi jelenségeket láthatunk a tavaszi égbolton - távcső sem kell hozzá

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 19:30
Napfogyatkozás, meteorrajok és bolygóegyüttállások teszik különlegessé az idei évet. Többet is szabad szemmel megfigyelhetünk.
Bár az év első negyede már mögöttünk van, a csillagászat szerelmesei számára az igazi izgalmak még csak most kezdődnek. A következő hónapokban több olyan égi jelenség is várható, amelyet Magyarországról is megfigyelhetünk. Sokszor még távcsőre sem lesz szükségünk.

A következő hónapokban számos égi jelenséget, köztük egy különleges, részleges napfogyatkozást is megfigyelhetünk

 A napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, árnyékot vetve bolygónkra. A Nap ilyenkor félholdként jelent meg a részleges napfogyatkozás miatt. 

Ezen égi jelenségek jönnek tavasszal

  • Március végén és április folyamán a Hold lesz a főszerepben. 

Március 29-én este egy különlegesség szemtanúi lehettünk: amikor a telihold elfedte az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagát, a Regulust. A jelenség 20:35-kor kezdődött, és alig több mint egy óra múlva a csillag újra felbukkant égi kísérőnk mögül.

  • Április 19-én a Fiastyúk és a holdsarló szoros együttállását láthatjuk, majd májusban a Vénusz és a Jupiter kerülnek látványos közelségbe. 

A Vénusz és a Jupiter mindössze 1,6 fokra közelíti meg egymást a nyugati horizont felett. Ez a páros olyan fényes lesz, hogy még a városi fényszennyezés mellett is bárki könnyen észreveheti.

Nyáron jön az év legnagyobb látványossága

Az idei év legfontosabb dátuma augusztus 12. Ezen az estén Magyarország felett egy rendkívül ritka, részleges napfogyatkozás zajlik majd le. Míg Spanyolországban teljes sötétségbe borul a táj, nálunk a Hold a napkorong 70%-át takarja majd ki, Budapestről nézve. 

A jelenség az esti órákban kezdődik: 19:22-kor indul, és közvetlenül naplemente előtt, 19:58-kor éri el maximumát. Ehhez hasonlóra 2003 óta nem volt példa, és a következőre 2039-ig várnunk kell.

Fontos azonban, hogy a Napba nézni ilyenkor veszélyes, legfőképp szabad szemmel. A megfigyeléshez speciális védőszemüveg vagy napszűrő szükséges.

Hullócsillagokból sem lesz hiány

Ha az augusztus 12-i napfogyatkozás nem lenne elég, szinte ugyanaznap éjjel tetőzik az egyik legismertebb meteorraj, a Perseidák is. Tehát augusztus 13-án hajnalban óránként akár 70-100 hullócsillagot is láthatunk, ha az időjárás kedvező.

A Perseidák július közepétől augusztus végéig aktív, így ezen időszak környékén több éjszaka is alkalmas lehet a megfigyelésre. A legjobb élményt a városoktól távoli, fényszennyezéstől mentes helyszínek nyújtják majd.

Augusztus 28-án hajnalban pedig egy részleges holdfogyatkozás teszi fel a koronát az egész nyárra. Ilyenkor a Hold 90%-a kerül a Föld árnyékába, ami vöröses árnyalatot kölcsönöz égi kísérőnknek, közvetlenül annak nyugvása előtt.

Szuperholdak és téli csillaghullással zárjuk az évet

Az év végén a Hold kerül közelebb hozzánk: pontosabban november 24-én, majd ezt követően december 14-én tetőzik a Geminidák maximuma. Ez a raj gyakran még a Perseidáknál is aktívabb, akár óránként 100–120 fényes meteorral, ráadásul a Hold korai nyugvása sötét égboltot biztosíthat. Végül pedig az év leglátványosabb teliholdjaként december 23-án köszönt be a szuperhold. Ilyenkor az égitest nagyobbnak és jóval fényesebbnek tűnik a megszokottnál.

