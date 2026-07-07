„Meghaltam, amikor lekapcsoltak az életfenntartó gépekről – láttam, mi vár ránk a halál után”

A férfi, aki azután tért magához, hogy lekapcsolták az életfenntartó gépekről, elmesélte, mit tapasztalt a „túloldalon”. A 33 éves Gene Long még azelőtt, hogy klinikai értelemben meghalt volna, gyakran töprengett azon, vajon valóban létezik-e Isten.

Lekapcsolták az életfenntartó gépről, mégis felébredt: ezt állítja a halál utáni világról Fotó: Unsplash

Gene súlyos cukorbetegséggel küzdött, emellett függőséggel és hajléktalansággal is szembe kellett néznie. Egészségi állapota miatt két hónapra kómába került, az orvosok pedig mindössze egy százalék esélyt adtak a túlélésére. Mivel nem láttak reményt a felépülésére, szülei úgy döntöttek, hogy lekapcsolják az életfenntartó kezelésről, hozzájárultak szervei adományozásához, és megkezdték a temetés megszervezését.

Ám alig több mint egy órával később Gene váratlanul magához tért – ráadásul semmi nem utalt arra, hogy súlyos beteg lenne. „Harmincan voltak a kórtermemben, hogy elbúcsúzzanak tőlem” – mondta az építőipari munkás.

Ott voltak a legjobb barátaim, az édesanyám, az édesapám és az egész közeli családom. Amikor először magamhoz tértem, még nem tudtam beszélni, ezért csak ültem és mosolyogtam. Mindenki teljesen megdöbbent. A szüleim szó szerint néhány perccel korábban írták alá a papírokat, hogy lekapcsoljanak az életfenntartó kezelésről.

Gene megpróbáltatásai 2020-ban kezdődtek. Súlyos metamfetamin- és fentanilfüggőség alakult ki nála, ami végül hajléktalansághoz vezetett. Bár a szülei mindent megtettek, hogy segítsenek neki, nem jártak sikerrel, mert Gene saját szavai szerint „csapdába esett” a függőség ördögi körében.

Lekapcsolták az életfenntartó gépről, mégis felébredt: ezt állítja a halál utáni világról

Miután több mint egy éven át ilyen körülmények között élt, úgy érezte, az élete gyakorlatilag véget ért.

„Nagyon nehéz volt az élet. Meg akartam halni. Folyton azt kérdeztem Istentől, hogy valóban létezik-e, és ha igen, tényleg jó-e. Erről csak sírni tudtam az édesanyámnak”.

Miközben nap mint nap teljesen elhanyagolta az egészségét, a vércukorszintje – anélkül, hogy tudott volna róla – 1900 mg/dl-re emelkedett. Az egészséges érték nagyjából 100 mg/dl, 900 mg/dl felett pedig az állapot rendszerint halálos. Gene utolsó emléke az, hogy elsétált egy lépcsősor mellett, mielőtt epilepsziás rohama lett.