„Meghaltam, amikor lekapcsoltak az életfenntartó gépekről – láttam, mi vár ránk a halál után”

A férfi, aki azután tért magához, hogy lekapcsolták az életfenntartó gépekről, elmesélte, mit tapasztalt a „túloldalon”. A 33 éves Gene Long még azelőtt, hogy klinikai értelemben meghalt volna, gyakran töprengett azon, vajon valóban létezik-e Isten.
Gene súlyos cukorbetegséggel küzdött, emellett függőséggel és hajléktalansággal is szembe kellett néznie. Egészségi állapota miatt két hónapra kómába került, az orvosok pedig mindössze egy százalék esélyt adtak a túlélésére. Mivel nem láttak reményt a felépülésére, szülei úgy döntöttek, hogy lekapcsolják az életfenntartó kezelésről, hozzájárultak szervei adományozásához, és megkezdték a temetés megszervezését.
Ám alig több mint egy órával később Gene váratlanul magához tért – ráadásul semmi nem utalt arra, hogy súlyos beteg lenne. „Harmincan voltak a kórtermemben, hogy elbúcsúzzanak tőlem” – mondta az építőipari munkás.
Ott voltak a legjobb barátaim, az édesanyám, az édesapám és az egész közeli családom. Amikor először magamhoz tértem, még nem tudtam beszélni, ezért csak ültem és mosolyogtam. Mindenki teljesen megdöbbent. A szüleim szó szerint néhány perccel korábban írták alá a papírokat, hogy lekapcsoljanak az életfenntartó kezelésről.
Gene megpróbáltatásai 2020-ban kezdődtek. Súlyos metamfetamin- és fentanilfüggőség alakult ki nála, ami végül hajléktalansághoz vezetett. Bár a szülei mindent megtettek, hogy segítsenek neki, nem jártak sikerrel, mert Gene saját szavai szerint „csapdába esett” a függőség ördögi körében.
Miután több mint egy éven át ilyen körülmények között élt, úgy érezte, az élete gyakorlatilag véget ért.
„Nagyon nehéz volt az élet. Meg akartam halni. Folyton azt kérdeztem Istentől, hogy valóban létezik-e, és ha igen, tényleg jó-e. Erről csak sírni tudtam az édesanyámnak”.
Miközben nap mint nap teljesen elhanyagolta az egészségét, a vércukorszintje – anélkül, hogy tudott volna róla – 1900 mg/dl-re emelkedett. Az egészséges érték nagyjából 100 mg/dl, 900 mg/dl felett pedig az állapot rendszerint halálos. Gene utolsó emléke az, hogy elsétált egy lépcsősor mellett, mielőtt epilepsziás rohama lett.
Gene elesett, és a feje hátsó részét az utolsó lépcsőfokba ütötte, ami agyvérzéshez vezetett. Ezután minden elsötétült előtte. Az Egyesült Államokban, Floridában élő Gene így idézte fel az élményeit: „Kinyitottam a szemem, és azt láttam, hogy egy energiából álló óceán felszínén sétálok. Az első gondolatom az volt, hogy végre itthon vagyok.
Olyan érzés volt, mintha csak felébredtem volna egy szunyókálásból. Az óceánban minden elképzelhető szín ott volt, mintha éltek volna, és fények cikáztak keresztül rajta. Ráadásul nem is vízből állt, hanem tiszta energiából. Egyáltalán nem emlékeztem arra, hogy valaha a Földön éltem volna; azt hittem, mindig is ezen a helyen voltam.
Elmondása szerint ködszerű gomolygás és indák vették körül, majd egész lényét betöltötte az a tér, amelyben volt.
Olyan volt, mintha egy léggömbben lebegtem volna az óceán felett. Aztán a léggömb kipukkadt, és eggyé váltam vele. Úgy éreztem magam, mintha én lennék Isten.
Gene ezután megpillantott egy alakot, aki a néhai nagyapjára emlékeztette, ám később rájött, hogy mégsem ő volt.
„Az a férfi annyira ismerősnek tűnt, hogy oda akartam rohanni hozzá. Amint ez átfutott a fejemben, egyet pislogtam, és máris egymással szemben álltunk. Nem sétált és nem is úszott – egyszerűen csak ott volt. De egyáltalán nem a nagyapám volt. Ő volt a Szentlélek”.
Gene elmondása szerint a lénynek nem volt arca, csupán fényből állt, és mérhetetlen szeretet áradt belőle.
Amikor megláttam, a legerősebb szeretetet éreztem, amit egész életemben valaha is megtapasztaltam. Ez meghaladja az emberi nyelv kifejezőerejét. Egyszerűen nincsenek rá szavak. Olyan érzés volt, mintha én lettem volna az egyetlen, akit valaha megteremtett.
Bár egyetlen szót sem váltottak, Gene úgy érezte, minden kérdésére ismeri a választ. Ezután mindketten letérdeltek, és remegni, vibrálni kezdtek. Földi élete fokozatosan eltűnt alóla, minden rossz emléke és fájdalma végleg szertefoszlott, és csak a jó maradt meg.
A következő pillanatban pislogott egyet, és hirtelen ismét a kórházi ágyon találta magát.
„Az orvosok korábban azt mondták, hogy ha egyáltalán felébredek, valószínűleg soha többé nem fogok tudni járni vagy beszélni. Amikor a veséim, a májam és az agyam is kezdte felmondani a szolgálatot, gyakorlatilag semmi esélyem nem maradt”
– írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.