5 rejtélyes betegség, amit a mindennapi diétás üdítőzés okozhat: A veséd és a szíved bánhatja!

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a kalória- és cukormentes üdítőkkel kijátszhatják a rendszert. Nos, a legfrissebb orvosi adatok szerint erről szó sincs: a napi szintű fogyasztásuk felér egy önmerénylettel. Lehet, hogy a derekad nem vastagszik tőle, de a szerveidet szisztematikusan teszi tönkre.

A látszat csal: a cukormentes üdítő mögött súlyos egészségügyi veszélyek leselkednek a szervezetedre Fotó: 4F.MEDIA / Shutterstock

A cukormentes üdítő a cukorbetegség előszobája: brutális számok láttak napvilágot

Bár a diétás italokban nincs cukor, a bennük lévő mesterséges édesítőszerek teljesen megbolondítják az anyagcserét. Megváltoztatják az inzulinérzékenységet és felborítják a vércukorszint szabályozását. Egy neves szaklapban megjelent tanulmány szerint már mindössze heti egyetlen doboz diétás üdítő elfogyasztása is 67%-kal magasabb kockázatot jelent a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására.

Szétmarja a fogat, tönkreteszi a vesét

A Your Tango beszámolója szerint a light italok tele vannak foszfor- és citromsavval. Ez a savas koktél pedig szó szerint lemarja a fogzománcot. A fogak érzékennyé válnak, elszíneződnek és menthetetlenül elrohadnak.

A vesék szintén brutális árat fizetnek a mindennapos csalásért. A kutatók szerint a mesterséges édesítők és a savak elképesztő módon megterhelik a kiválasztó szervet. Napi két doboznál több üdítő már bizonyítottan a vesefunkció gyors hanyatlásához vezet. Ráadásul a magas vérnyomás kockázata is minden egyes napi pohárral 9 százalékkal emelkedik, ami a szívroham előszobája.

Megbolondul a szívverés is

A legfélelmetesebb hatást mégis a szívre gyakorolják ezek az italok. Az adatok szerint akik hetente több mint 2 litert isznak meg belőlük, azoknál 20 százalékkal nő a pitvarfibrilláció, vagyis a veszélyes, szabálytalan szívverés kialakulásának az esélye. Az édesítőszerek ugyanis gyulladást okoznak az erekben és károsítják a bélflórát, ami közvetlenül kihat a szív ritmusára.

Mit lehet tenni, ha ránk tör a szomjúság? A szakértők szerint a tiszta víz mellett a szénsavas ásványvíz, a cukrozatlan zöld tea vagy a gyümölcsökkel ízesített házi vizek jelentik az egyetlen biztonságos alternatívát. A mesterséges zero csodákat pedig jobb örökre elfelejteni, ha kedves az életünk.