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Ép ésszel felfoghatatlan: rejtélyes autóroncsban találták meg a napok óta keresett két férfit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 22:00
holltesteltűnt férfirendőrség
Több mint egy hete eltűnt két férfi holttestére bukkantak egy összetört autóban, amelyet sűrű növényzet rejtett el az A584-es út mellett.
N.T.
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A két eltűnt férfinak, a 31 éves William Hutchinson és a 27 éves Stuart Tallis – mindketten Prestonból – június 24-én a hajnali órákban veszett nyoma. A Lancashire-i rendőrség közlése szerint kezdetben külön-külön jelentették be az eltűnésüket. A nyomozás során azonban a hatóságok arra jutottak, hogy valószínűleg együtt voltak, ezért széles körű keresést indítottak a felkutatásukra. 

Holtan találták meg a két eltűnt férfit, autójukat elrejtette a sűrű növényzet
Holtan találták meg a két eltűnt férfit, autójukat elrejtette a sűrű növényzet
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Holtan találták meg a két eltűnt férfit, autójukat elrejtette a sűrű növényzet

Szombaton, a déli órákban a rendőrség speciális kutatóegysége két férfi holttestét találta meg egy kék Peugeot 106-os személyautóban az A584-es Preston New Road mellett. A rendőrség tájékoztatása szerint a William Hutchinson tulajdonában lévő járművet sűrű növényzet takarta, ezért teljesen rejtve maradt a szem elől.

Bár a hivatalos azonosítás még nem történt meg, úgy véljük, hogy Williamet és Stuartot találtuk meg

– közölték a hatóságok. A családtagokat értesítették, és jelenleg speciálisan képzett rendőrök nyújtanak nekik támogatást.

A nyomozók most szemtanúk jelentkezését várják, különösen azokét, akik 2026. június 24-én hajnali 5:30 előtt látták a kék Peugeot 106-ost az A584-es Preston New Roadon. A rendőrség feltételezése szerint a jármű ekkor térhetett le a nyugat felé vezető úttestről. Emellett arra is kérik azokat, akiknek térfigyelő kamerás vagy fedélzeti kamerás felvételeik lehetnek, amelyek segíthetik a nyomozást, hogy jelentkezzenek.

Martin Wilcock őrmester, a rendőrség Súlyos Közlekedési Baleseteket Vizsgáló Egységének (SCIU) munkatársa így nyilatkozott:

Két ember vesztette életét olyan körülmények között, amelyek rendkívül tragikusnak tűnnek. Gondolataim ebben a nehéz időszakban szeretteikkel vannak. Tudom, hogy több kollégám is részt vett William és Stuart felkutatásában, és mindannyian egy sokkal örömtelibb befejezésben reménykedtünk

– írja a Mirror.  

 

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