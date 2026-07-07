VV Cristofel élő adásban kapott dührohamot: „Hát akkor én is leülök tizenöt évet!”

Tagadhatatlan tény, hogy a könyveken szocializálódott generáció nem feltétlenül érti, hogyan válhatnak, közkedvelt netes karakterré olyan arcok, akik számára már az is kihívást jelent, hogy megfogalmazzanak egy épkézláb, összetett mondatot. Hogy történetünk szereplői ebbe a kategóriába esnek-e, annak eldöntését olvasóinkra bízzuk. Az azonban kijelenthető, hogy VV Cristofel és a késelés miatt a forgalomból kivont, és a néhány napja nagy netes csinnadrattával szabadult Lakatos Brendon nem lesznek egymás örök barátai, még a jól érzékelhető stílusbeli hasonlóságaik ellenére sem. Ennek oka pedig az a fránya TikTok, vagyis az ott futó, párbajoknak álcázott modern kori koldulás. Ebben ugyanis Lakatos Brendon nem kicsit bizonyul sikeresebbnek a nőverésért korábban elítélt Cristofelnél.

VV Cristofel TikTok-élőzés közben fejtette ki, mi a problémája Lakatos Brendonnal (Fotó: Facebook)

VV Cristofel: „Gyerekek! Hagyjuk már azt a Lakatos Brendont!”

VV Cristofel eleinte csupán azt magyarázta, hogy ő bizony megválogatja párbajpartnereit, mert neki a pénzre váltható pontoknál és ajándékoknál fontosabb, hogy jól érezze magát koldulás közben.

Nekem azért nem kell nagy pontszám, mert egy olyan emberrel játszom, akivel nem akarok!

„Csak kényelmetlenül érezném magam” – kezdett bele, mély, filozofikus eszmefuttatásába Cristofel. Párbajpartnere ezt követően meglengette előtte a vörös posztót. Hősünk arcvonásai annak ellenére is ráncba borultak, hogy jól láthatóan szépítő filtert használt. Tekintete elhomályosult és már indult is az önhergelés olyan szintje, ami lássuk be, egy bizonyos szint alatt valóban szórakoztatónak hathat. „Gyerekek! Hagyjuk már azt a Lakatos Brendont! Kijött és három, meg négyezer pontokkal megy! Ennyivel ti is elmentek! Négyezer pontokkal mi is elmegyünk. Nem mindig vagyunk erősek. Röhej ez az egész!” – kezdett bele a matekba VV Cristofel, ami a TikTok-huligánok nyelvjárásában annyit tesz, hogy turkált kicsit Lakatos Brendon virtuális pénztárcájában, hiszen a pontok olyanok, mint a kéregető kalapjába dobott aprópénzek.

Cristofel csak olyan emberekkel hajlandó párbajozni TikTokon, akik mellett nem érzi magát kényelmetlenül (Fotó:TikTok)

„Egyikünk sem egy szent ember, de nem tíz évet ülök egy dutyiban”

A történetnek azonban itt még koránt sem lett vége. Cristofel párbajpartnerei érezték, hogy zsigeri pontra tapintottak ellenfelüknél, így néhány, jól irányzott szófoszlánnyal tovább hergelték a srácot. Nem hiába… „Azt karolják fel, aki „szemen szúrt” egy embert és egyébként tíz évet ült? Ezt istenítik? Az ilyen patkány ge*it!? De nem is akarok róla beszélni. Az ember belemozdult a késbe? Ja persze! Háromszor! Véletlenül rálökte magát a késre… A nagy büdös, ló.aszt! Titeket azért nem támogatnak, mert normálisabbak vagytok. Azt támogatják, aki… Hát akkor én is leülök tizenöt évet!” – tett elhamarkodott ígéretet Cristofel, aki a kommentelőktől gyorsan megkapta, hogy bizony börtönviselt ellenlábasát léptékekkel többen nézik és követik, mint őt, sőt ívegységet véltek felfedezni indulataiban. „Ki az irigy? Ez közel sem irigység! Felháborító ez az egész! Egyikünk sem egy szent ember, de nem tíz évet ülök egy dutyiban” – zárta zavaros eszmefuttatását az egykor szebb napokat látott VV Cristofel, aki ezután egy éles váltással, ráfordult a célra, amiért sávszélességet pazarolt: „Gyertek, gyertek! Nyomjátok a lájkokat.”

Mindeközben, Lakatos Brendon talált egy nyitva felejtett ajtajú luxusverdát.