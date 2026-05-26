Mindent feltettek egy lapra: droggal a zsebben, körözött autóval száguldott a modern Bonny és Clyde

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 13:50
Elfogtak a győri rendőrök egy helyi párost, amelyet lopás miatt már köröztek, és egy betöréses bűncselekménnyel is összefüggésbe hozhatnak.

A Győri Rendőrkapitányság munkatársai május 25-én déli órákban intézkedtek egy Toyota személyautó ellen Győrben, az Ifjúság körúton. A járművet egy helyi férfi vezette, mellette egy nyúli nő utazott. A rendőrök elsőre nem is tudták milyen sztorira bukkantak: lopás, betörés, de még drog is volt a pakliban.

Droggal a zsebben száguldozott a tolvaj páros Fotó:  Police.hu

Az ellenőrzés során kiderült, hogy mindkét személyt a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság lopás bűntette miatt már körözte. A rendőrségi adatok szerint a sofőrnek nem volt jogosítványa, az autót pedig kivonták a forgalomból, lejárt a műszaki engedélye, és kötelező biztosítással sem rendelkezett.

Drog is megbújt az egyik zsebben

Az intézkedés során a férfi ruházatából kábítószergyanús anyag került elő, a jármű átvizsgálásakor pedig drogfogyasztáshoz használt, szennyezett üvegpipát, valamint betöréshez alkalmas eszközöket is találtak.

A két személlyel szemben végzett gyorsteszt amfetaminra és metamfetaminra is pozitív eredményt mutatott.

A rendőrök mindkettőjüket előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A férfit őrizetbe vették, és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították. Az ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, emellett a 24 éves férfinak több közlekedési szabálysértés miatt is felelnie kell – írja a police.hu.

 

