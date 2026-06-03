„Az ott fenn egy UFO!” – repülő csészealjat kaptak le Veszprém vármegyében

Nagy feltűnést keltett egy különös égi jelenség Veszprém vármegyében. A látványosságot többen is lefotózták, majd feltöltötték a közösségi oldalakra, ahol pillanatok alatt beindultak a találgatások. Sokan első pillantásra azt hitték, hogy egy UFO, azaz egy azonosítatlan repülő tárgy lebeg az égbolton.

UFO-nak nézték a lencsefelhőt Fotó: beküldött

Első látásra UFO-nak tűnt

A fotókon úgy tűnhet, mintha egy hatalmas repülő csészealj lebegne az égen. A sima, ovális alakú képződmény annyira szabályos formájú, hogy több UFO-észlelő Facebook-csoportba is bekerült. Volt, aki azt írta, hogy még soha nem látott ehhez hasonlót, mások pedig azt találgatták, vajon valóban földönkívüli eredetű jelenséget sikerült-e megörökíteni.

„Hirtelen azt hittem, valami furcsa repülő szerkezet van az égen és az ott fenn egy UFO. Annyira szabályos volt az alakja, hogy meg kellett állnom jobban megnézni” - mesélte egy nő.

„Messziről tényleg olyan volt, mint egy hatalmas repülő csészealj, de aztán persze rögtön láttam, hogy csak egy felhő, de akkor is furcsa volt” - jegyezte meg egy másik nézelődő.

Nem UFO, hanem lencsefelhő

Az UFO-hívőknek szomorú lehet, de a különleges látvány mögött nincs semmilyen földönkívüli rejtély. A képen egy lencsefelhő látható, nem egy repülő csészealj.

A lencsefelhő olyan felhőtípus, amely leggyakrabban hegyvidékek közelében jön létre. Akkor alakul ki, amikor az erős légáramlatok egy domb, vagy hegy fölött áthaladva hullámzó mozgást végeznek. A levegő bizonyos pontokon lehűl, a benne lévő vízpára pedig kicsapódik, így létrejön a jellegzetes, sima felületű, lencse, vagy repülő csészealj alakú felhő. Ezek a felhők sokszor hosszabb ideig egy helyben maradnak, miközben a levegő folyamatosan áramlik rajtuk keresztül. Éppen ez az egyik oka annak, hogy annyira szokatlannak tűnnek az emberek számára. A szabályos forma és a látszólagos mozdulatlanság könnyen megtévesztheti a szemlélőket.

A lencsefelhők nem számítanak rendkívül ritka jelenségnek, Magyarországon mégsem lehet minden nap találkozni velük. Leginkább olyan időjárási helyzetekben jelennek meg, amikor erősebb légmozgás és megfelelő páratartalom találkozik. Akik most Veszprém vármegyében az égre néztek, valóban különlegességet láthattak, még akkor is, ha nem UFO érkezett a térségbe.