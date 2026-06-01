Borított a Pentagon tisztviselője: 1940 óta rejtegetik az UFO-kat az amerikaiak

Újabb, korábban titkosított dokumentumok kerültek nyilvánosságra az Egyesült Államokban az azonosítatlan anomális jelenségekről (UAP), közismertebb nevükön az UFO-król. A nyilvánosságra hozott anyagokról Luis Elizondo, a Pentagon egykori tisztviselője beszélt, aki korábban maga is részt vett az ilyen földönkívülieket vizsgáló programok munkájában.
Elizondo szerint a most közzétett dokumentumok rendkívül jelentősek.
Ebben a második dokumentumcsomagban valóságos információs kincsesbánya található
– fogalmazott.
A volt tisztviselő szerint az anyagok között olyan titkosszolgálati információk is szerepelnek, amelyek egészen az 1940-es évekig nyúlnak vissza, és szerinte egyértelműen arra utalnak, hogy az amerikai kormányzat hosszú időn keresztül komoly nemzetbiztonsági kérdésként kezelte az azonosítatlan légi jelenségeket.
A valóság az, hogy a kormányunk nagyon hosszú ideje rendkívül komolyan veszi ezt a témát. Szélsőséges erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy eltitkoljuk, és ez az adminisztráció most komolyan gondolja az átláthatóságot
– mondta.
Elizondo külön kitért azokra az állításokra is, amelyek szerint az amerikai hatóságok birtokába kerülhettek nem emberi eredetű anyagok.
Az 1940-es évekre visszanyúló dokumentumok arra utalnak, hogy a földönkívüli eredetű anyagok jelenléte nagyon is valós, és egyértelműen nemzetbiztonsági kérdést jelent
– állította.
A volt Pentagon-alkalmazott szerint az azonosítatlan objektumokat többször is észlelték ellenőrzött amerikai légtérben, és olyan manőverekre voltak képesek, amelyekkel a jelenlegi technológia sem tud versenyezni.
Ezeket a jelenségeket az Egyesült Államok ellenőrzött légterében is észlelték, és őszintén szólva olyan manővereket hajtanak végre, amelyekre a jelenlegi eszközeink sem képesek
– mondta.
Elizondo szerint a hidegháború idején a titkolózás egyik oka az lehetett, hogy az Egyesült Államok nem akarta felfedni ellenfeleinek, milyen technológiai információkat próbál megszerezni ezekből a jelenségekből, illetve nem akarta nyilvánosságra hozni esetleges nemzetbiztonsági gyengeségeit.
Úgy véli azonban, hogy az akkori indokok mára elvesztették jelentőségüket.
Szerintem az amerikai emberek képesek kezelni az igazságot. Megérdemlik az igazságot, és én tudom, mit láttam a Pentagonnál
– jelentette ki.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a téma komoly kérdéseket vet fel.
Ez egy olyan beszélgetés lesz, amely sok embert önvizsgálatra késztethet. Filozófiai, pszichológiai, teológiai és társadalmi szempontból is kihívást jelenthet
– fogalmazott.
A dokumentumok tartalmát és az állítások hitelességét továbbra is élénk vita övezi, ugyanakkor a nyilvánosságra hozott iratok új lendületet adhatnak az UFO-jelenségekről szóló nemzetközi diskurzusnak – írja a WFMD.
