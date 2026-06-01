Borított a Pentagon tisztviselője: 1940 óta rejtegetik az UFO-kat az amerikaiak

Újabb, korábban titkosított dokumentumok kerültek nyilvánosságra az Egyesült Államokban az azonosítatlan anomális jelenségekről (UAP), közismertebb nevükön az UFO-król. A nyilvánosságra hozott anyagokról Luis Elizondo, a Pentagon egykori tisztviselője beszélt, aki korábban maga is részt vett az ilyen földönkívülieket vizsgáló programok munkájában.

Egészen eddig titkolták a földönkívüliek létezését

Elizondo szerint a most közzétett dokumentumok rendkívül jelentősek.

Ebben a második dokumentumcsomagban valóságos információs kincsesbánya található

– fogalmazott.

A volt tisztviselő szerint az anyagok között olyan titkosszolgálati információk is szerepelnek, amelyek egészen az 1940-es évekig nyúlnak vissza, és szerinte egyértelműen arra utalnak, hogy az amerikai kormányzat hosszú időn keresztül komoly nemzetbiztonsági kérdésként kezelte az azonosítatlan légi jelenségeket.

Egész eddig kutattak a földönkívüliek után

A valóság az, hogy a kormányunk nagyon hosszú ideje rendkívül komolyan veszi ezt a témát. Szélsőséges erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy eltitkoljuk, és ez az adminisztráció most komolyan gondolja az átláthatóságot

– mondta.

Elizondo külön kitért azokra az állításokra is, amelyek szerint az amerikai hatóságok birtokába kerülhettek nem emberi eredetű anyagok.

Az 1940-es évekre visszanyúló dokumentumok arra utalnak, hogy a földönkívüli eredetű anyagok jelenléte nagyon is valós, és egyértelműen nemzetbiztonsági kérdést jelent

– állította.

A volt Pentagon-alkalmazott szerint az azonosítatlan objektumokat többször is észlelték ellenőrzött amerikai légtérben, és olyan manőverekre voltak képesek, amelyekkel a jelenlegi technológia sem tud versenyezni.

Ezeket a jelenségeket az Egyesült Államok ellenőrzött légterében is észlelték, és őszintén szólva olyan manővereket hajtanak végre, amelyekre a jelenlegi eszközeink sem képesek

– mondta.

Elizondo szerint a hidegháború idején a titkolózás egyik oka az lehetett, hogy az Egyesült Államok nem akarta felfedni ellenfeleinek, milyen technológiai információkat próbál megszerezni ezekből a jelenségekből, illetve nem akarta nyilvánosságra hozni esetleges nemzetbiztonsági gyengeségeit.