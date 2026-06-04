Rémület a kisvárosban: Egy lebegő UFO miatt bénult meg a félelemtől a család

Hatalmas, narancssárga gömbök jelentek meg az égen, majd egy gigantikus, rejtélyes fehér szerkezet ereszkedett közvetlenül a házuk fölé. Az anya és lánya halálra rémülten rohantak be a falak közé, miközben a kinti világ színei eltorzultak, és a fülüket repülőgép-felszálláshoz hasonló, fülsiketítő zaj marta. A rettegés pillanataiban az egyik nő mégis vette a bátorságot, és a kamera lencséjét az ablak felé fordította, hogy lefotózza a felettük lebegő UFO-t. A fotó elkészült, az eredménytől pedig elakadt a lélegzetük.
A képen, amit sikerült elkapniuk, egy emberi lényre hasonlító alak körvonalai rajzolódtak ki
– derül ki a megdöbbentő beszámolóból.
Nem ez az egyetlen eset, ami bizonyítja: valami nagyon furcsa folyik a térségben.
1971-ben két járőröző hulli rendőrtiszt dermedt meg a helyszínen, amikor szolgálat közben egyértelműen látták, ahogy egy azonosítatlan repülő tárgy suhan el a város felett.
De a brit elit sem mehetett el a tények mellett. Sir Patrick Wall, a második világháborús kommandósból lett konzervatív parlamenti képviselő élete végéig megszállottan kutatta a kérdést, sőt, a brit UFO-társaság elnökeként még a parlamentben is felszólalt az idegenek ügyében. Hátrahagyott, titokzatos aktái ma is bizonyítékként szolgálnak.
A helyi ufó-észlelések története egészen 1801-ig nyúlik vissza. Akkor a Hull Packet című lap számolt be egy gyönyörű, egyben félelmetes jelenségről: a szemtanúk szerint az éjszakai égen egy tárgy jelent meg, ami leginkább úgy nézett ki, mint egy hatalmas Hold, amit egy fekete sáv szel ketté. A fura égitest aztán hét kisebb, izzó tűzgömbbé esett szét, miközben halványkék fénnyel árasztotta el a tájat.
1967-ben a Gloucester Street felett egy hangtalanul lebegő, szivar alakú, vörösen izzó tárgyat láttak, ami leginkább egy Zeppelinre hasonlított. Ugyanebben az évben a Longhill Parkban játszó gyerekek egy ezüst színű, tojás alakú járművet láttak leszállni. Amikor közelebb szaladtak, a gép teljesen némán kilőtt a világűr felé – derül ki a The Hull Story cikkéből.
Az igazán nagy rejtélyt azonban az jelenti, amikor egymástól független, idegen emberek mérföldekre egymástól ugyanazt látják. 1999 februárjában egy hatalmas, háromszög alakú, néma monstrum úszott be a felhők alá, alig kétszáz-háromszáz láb magasságban. Olyan lassan haladt, mintha bármelyik pillanatban lezuhanhatna. A hatóságok azóta sem találtak magyarázatot a történtekre – a kérdés tehát nyitott: valóban egy másik világ küldöttei figyelnek minket?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.