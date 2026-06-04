Rémület a kisvárosban: Egy lebegő UFO miatt bénult meg a félelemtől a család

Hatalmas, narancssárga gömbök jelentek meg az égen, majd egy gigantikus, rejtélyes fehér szerkezet ereszkedett közvetlenül a házuk fölé. Az anya és lánya halálra rémülten rohantak be a falak közé, miközben a kinti világ színei eltorzultak, és a fülüket repülőgép-felszálláshoz hasonló, fülsiketítő zaj marta. A rettegés pillanataiban az egyik nő mégis vette a bátorságot, és a kamera lencséjét az ablak felé fordította, hogy lefotózza a felettük lebegő UFO-t. A fotó elkészült, az eredménytől pedig elakadt a lélegzetük.

Vajon egy valódi UFO-t sikerült lencsevégre kapniuk a rettegő szemtanúknak? / Illusztráció: ALDECA studio / Shutterstock

A képen, amit sikerült elkapniuk, egy emberi lényre hasonlító alak körvonalai rajzolódtak ki

– derül ki a megdöbbentő beszámolóból.

Szigorúan titkos UFO-akták: a rendőrség és a politikusok sem hittek a szemüknek

Nem ez az egyetlen eset, ami bizonyítja: valami nagyon furcsa folyik a térségben.

1971-ben két járőröző hulli rendőrtiszt dermedt meg a helyszínen, amikor szolgálat közben egyértelműen látták, ahogy egy azonosítatlan repülő tárgy suhan el a város felett.

De a brit elit sem mehetett el a tények mellett. Sir Patrick Wall, a második világháborús kommandósból lett konzervatív parlamenti képviselő élete végéig megszállottan kutatta a kérdést, sőt, a brit UFO-társaság elnökeként még a parlamentben is felszólalt az idegenek ügyében. Hátrahagyott, titokzatos aktái ma is bizonyítékként szolgálnak.

„Mint egy hatalmas Hold, amit egy fekete sáv szel ketté”

A helyi ufó-észlelések története egészen 1801-ig nyúlik vissza. Akkor a Hull Packet című lap számolt be egy gyönyörű, egyben félelmetes jelenségről: a szemtanúk szerint az éjszakai égen egy tárgy jelent meg, ami leginkább úgy nézett ki, mint egy hatalmas Hold, amit egy fekete sáv szel ketté. A fura égitest aztán hét kisebb, izzó tűzgömbbé esett szét, miközben halványkék fénnyel árasztotta el a tájat.

1967-ben a Gloucester Street felett egy hangtalanul lebegő, szivar alakú, vörösen izzó tárgyat láttak, ami leginkább egy Zeppelinre hasonlított. Ugyanebben az évben a Longhill Parkban játszó gyerekek egy ezüst színű, tojás alakú járművet láttak leszállni. Amikor közelebb szaladtak, a gép teljesen némán kilőtt a világűr felé – derül ki a The Hull Story cikkéből.