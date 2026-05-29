Videón a bizonyíték: nem is UFO-kat, hanem angyalokat és démonokat kaptak el az amerikaiak

A nemrégiben közzétett Donald Trump által ígért UFO-videók után ellepték a közösségi médiát azok a hozzászólások, amelyek angyalokhoz és démonokhoz hasonlították a rejtélyes objektumokat. Néhány internetező azt állította, hogy a felvételeken szárnyas lények és tüzes kerekek láthatók, amelyek az Ezékiel könyvében is szerepelnek.

Donald Trump ígérete szerint közzétett UFO-videók hatalmas vitát generáltak az interneten / Fotó: ALDECA studio / Shutterstock (Illusztráció)

Az UFO-videók hatalmas vitát generálnak az interneten

Az egyik legérdekesebb videó 2020 júniusában készült egy vízfelület felett. A felvételen egy alakváltoztatónak tűnő, lebegő objektum látható egy amerikai katonai létesítmény közelében. Az objektum alatt egy farokszerű képződmény figyelhető meg, egyik végén pedig egy kiálló rész, amelyet többen angyalszárnyként értelmeztek.

Sokan azonnal angyalhoz hasonlították a jelenséget.

Egy másik sokat emlegetett felvételt az amerikai Indo-Pacific Command készített 2024 júniusában szintén víz felett. A videón egy újabb furcsa alakzat látható, amely mozgás közben folyamatosan változtatja a formáját.

A felvételt többen az Ezékiel könyvében szereplő „Ezékiel kerekéhez” hasonlították. A bibliai leírás szerint ezek egymásba kapcsolódó, szemekkel borított kerekek voltak. Mások a többarcú, szárnyas kerubokkal vontak párhuzamot, amelyek szintén megjelennek a szent szövegben.

A vallási értelmezéseket tovább erősítette Anna Paulina Luna republikánus képviselő, aki az UFO-akták nyilvánosságra hozásának egyik legismertebb támogatója. Május 8-án, az első dokumentumcsomag közzétételekor egy szárnyas Ophanim ábrázolását osztotta meg az X-en.

A keresztény szimbolikával kapcsolatos összehasonlítások még a Fehér Házba is eljutottak. JD Vance márciusban egy konzervatív podcastban arról beszélt, hogy szerinte a furcsa égi jelenségek nem földönkívüliek, hanem elmondása szerint démonok. Hozzátette, hogy a nagy világvallások mindig is hittek olyan természetfeletti jelenségekben, amelyek túlmutatnak az emberi megértésen.

Sokan azonban jóval szkeptikusabbak voltak. Több kommentelő szerint a videókon egyszerű, szélben forgó mylar léggömbök láthatók.

Mások ismert technológiákra, például kísérleti háti rakétára gyanakodtak - írja a New York Post.