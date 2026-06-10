Démoni megszállás vagy hisztéria? Lerántjuk a leplet a salemi boszorkányperek legvéresebb történéseiről

A salemi boszorkányperek története két fiatal lány rosszullétével indult.

A boszorkányüldözés hátterében valójában gazdasági és társadalmi nézeteltérések és egyéb okok álltak.

Az amerikai történelem egyik legsötétebb időszakát máig a jogi igazságszolgáltatás visszaélésének tankönyvi példájaként emlegetik.

A salemi boszorkányperek máig rengeteg érdekességgel szolgálnak. Az 1692-es amerikai események megrázták a világot, és manapság is a félelem, a babona és az igazságtalanság egyik legismertebb példái, amelyekről évről évre egyre bizarrabb részletek kerülnek napvilágra.

A salemi boszorkányperek dokumentáltan 19 ember kivégzéséhez vezettek.

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A salemi boszorkányperek: így indult a tömeghisztéria

A salemi boszorkányperek története 1692-ben kezdődött a Massachusetts állambeli Salem faluban. A puritán közösség tagjai rendkívül vallásos és zárt életet éltek, ahol az ördögtől való félelem és a bűntudat mindennapi érzések voltak. A pánik akkor tört ki, amikor néhány fiatal lány – köztük Betty Parris és Abigail Williams – rejtélyes rohamokat és látomásokat kezdett átélni. Az orvosok nem találtak fizikai okot, így azonnal boszorkányságra gyanakodtak.

A közösség hamarosan ellenségeket keresett, és rövid idő alatt több mint 200 embert vádoltak meg ördöggel való szövetségkötéssel. A spektrális bizonyíték – vagyis látomásokra és álmokra alapozott vádak – alapján hozott ítéletek 19 ember kivégzéséhez vezettek. Az egyik áldozatot, Giles Corey-t például halálra préselték, mert nem volt hajlandó beismerő vallomást tenni. A kivégzése során nyújtópadra tették és a mellkasára súlyos köveket halmoztak, amelyek lassan, fokozatosan agyonnyomták.

Mi volt a salemi boszorkányperek valódi oka?

Habár a felszínen a történet a gonosz elleni küzdelemnek tűnt, valójában számos emberi tényező járult hozzá a tragédiához. Egyrészt társadalmi és gazdasági ellentétek: a szomszédok közötti földviták, az irigység és régi sérelmek gyakran vezettek hamis vádakhoz. Másrészt a nemi szerepek kérdésköre: a vádlottak többsége nő volt, főleg idősebb, egyedülálló vagy valamilyen szempontból „kilógó” személy. A vallási fanatizmus sem elhanyagolható szempont: a puritán világkép szigorú szabályai szerint minden eltérés az ördög műve lehetett. Ezek az összetevők együttesen adtak táptalajt a kollektív hisztériának, amely olyanokat is elért, akik semmiféle bűnt nem követtek el.