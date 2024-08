Emléktáblát állítottak a Miskolcon elégetett boszorkányoknak

Az utolsó boszorkányper Miskolcon

Az utolsó boszorkányper 1933. október 17-én tartották Miskolcon. Elek Károlynét, egy 68 éves hernádkércsi asszonyt vádolt meg két falubelije boszorkánysággal, de egyébként is, mindenki boszorkánynak csúfolta őt a településen. Farkas Gyula és felesége vádolták meg az idős asszonyt. Sőt, Farkas meg is fenyegette a nőt, hogyha rontással próbálkozik nála, akkor agyonüti. A férj azt panaszolta a testületnek, hogy Elek Károlyné megjelent a feleségének álmában egyszer kutya, másszor pedig csikó képében. A felesége is megerősítette a férj vallomását, sőt hozzátette, hogy bizony őt a kutya és a csikó többször lerángatta az ágyáról és a földhöz csapkodta. Ezután pedig egy földöntúli erő kihívta a kapuhoz, ahol Elek Károlyné állt, aki őt nézte. Az eset után el is menekültek Hernádkércsről. A történtek után Miskolcra költöztek és azóta a rontás is elmúlt. A bíróság minden körülményt gondosan figyelembe vett, így Farkas Bélát becsületsértés miatt 10 pengőre, feleségét 15 pengőre bűntette, ennek végrehajtását azonban három évre felfüggesztette.