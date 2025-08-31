Kiderült az igazság a vért könnyező Szűz Mária szoborról !

Közel tíz éve özönlenek a hívők a világ minden tájáról egy olasz városba, hogy lássanak egy furcsa jelenséget - egy véres könnyeket hullató Szűz Mária szobrot. Azonban tudományos vizsgálatok találtak magyarázatot a jelenségre.

Fény derült Szűz Mária véres könnyeire Fotó: Unsplash (Illusztráció)

2016 óta vonz egy Trevignano Maria nevű szobor több ezer hívőt az olasz városba. Őrzője, Gisella Cardia szerint a szobor nem csak, hogy vörös könnyeket hullat, de üzeneteket és látomásokat is közvetít számára.

Minden hónap harmadik napján a zarándokok egy domboldali szentélyben gyűltek össze, ahol ,,a kék üveg mögött őrzött alak" lakott. Itt jóslatokat hallgattak meg, és olykor részt vettek azokon a lakomákon, amelyeket csodálatosnak írtak le.

Gisella szerint a szobor egyszer megsokszorozta az ételek számát, ezzel pedig rengeteg hívőt vonzott be. A szobor maga szerény eredetű volt. Gisella egy bosznia-hercegovinai zarándoklat során szerezte Medjugorje-ban, abban a városban, amely az állítólagos jelenéseiről híres. Nem sokkal később állította azt, hogy a szobor természetfeletti jeleket kezdett el küldözgetni felé.

Köztük a vérszerű erecskéket, amelyek a szeméből folytak. Sok hívő számára ez az isteni beavatkozás jele volt. Sok embert, így sem győzött meg, próbálták megmagyarázni, hogy Gisella disznóvért használt és személyes haszonszerzés céljából állít valótlan dolgokat.

Odáig fajult a helyzet, hogy a helyiek magánnyomozót fogadtak fel, hogy lebuktassák állításait. A nyomozás végül arra késztette az ügyészeket és az olasz katonai rendőrséget, hogy közbelépjenek.

Az olasz Corriere della Sera újság szerint a bíborvörös anyag DNS-vizsgálata megdöbbentő felfedezést hozott 2025. februárjában: a találat nem állatokkal, hanem magával Cardiával egyezik.

A vizsgálat azt állított, hogy a vér a sajátja, ami komoly kétségeket vet fel korábbi isteni állításaival kapcsolatban. Achille Cohen-Tavor főnyomozó áttörésként jellemezte az esetet a hit és csalás szétválasztásában, de nem mondta ki, hogy megoldott lenne - számol be róla a Daily Star.

Gisella-t megvádolták csalással, de nyilatkozatot adtak ki a hívők számára, hogy az igazi hitet nem befolyásolhatják megerősítetlen események. Gisella jogi csapata azonban kitart álláspontja mellett.