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Nem kell külföldre utazni, hogy szörnyeket lássunk – íme a leghíresebb magyar mitikus lények

Nem kell külföldre utazni, hogy szörnyeket lássunk – íme a leghíresebb magyar mitikus lények

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 08:15
Lidércgarabonciásfolklórmítosz
A Loch Ness-i szörny vagy a transzilván vámpírok utáni hajsza helyett elég a hazai folklór legsötétebb bugyraiba ásni, ha egy kiadós borzongásra vágyunk. A magyar mitikus lények nem csupán félelmetesek, de van bennük egy olyan megmagyarázhatatlan, groteszk csavar is, amely garantáltan rémálmokat okoz annak, aki hisz bennük.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • A magyar folklórban is számos szörnyeteg létezik.
  • A egyik legijesztőbb lény a fekete tyúk első tojásából a hónunk alatt kiköltött, gazdagságot hozó, de életerőt elszívó alakváltó démon.
  • Szólnak elbeszélések egy, a nap- és holdfogyatkozásokért felelős kozmikus szörnyetegről is, amely falni kezdi az égitesteket.
  • A fukar falvakra a monda szerint egy sárkányháton érkező, rongyos köpenyben lévő bűvös mágus zúdít jégvihart.
  • A fegyelmezetlen gyerekeket egy fémes alkatrészekből álló, kísértetiesen suhogó rém képével próbálták megregulázni.
  • Folyóknál élő, veszélyesen gyönyörű alakokról is regéltek hajdanán, akik halandó férfiakat vakítottak meg vagy fagyasztottak jéggé.

Bölcsőtől a sírig kísérnek sokakat a legrémesebb magyar mitikus lények, amelyek annak idején a mindennapok egzisztenciális szorongásait tükrözték. A lentebb bemutatott elbeszélések nem csupán esti mesék voltak: pszichológiai hadviseléssel bírták rá az embereket arra, hogy betartsák a közösségi szabályokat.

Magyar mitikus lény, a lidérc illusztrációja
A legijesztőbb magyar mitikus lény a lidérc volt. Fotó: Shutterstock

Magyar mitikus lények, amelyek lepipálják a külföldi mitológiai szörnyeket

1. A lidérc

A lidérc számos alakban megjelenhet, ezek közül az egyik legbizarrabb és legvégzetesebb formája, amely egy fekete tyúk legelső tojásából kel ki, ha azt egy ember a hóna alatt melengeti. A démoni entitás kezdetben elképesztő gazdagságot ad, az ember azonban később a lelkével fizet ezért. A lidérc éjjelente szépen lassan, apránként szívja ki az áldozata életerejét. Megszabadulni tőle szinte lehetetlen.

A lidércről szóló rémmesék célja a becstelen meggazdagodás megelőzése volt.

2. A markoláb

Könnyen lehet, gyerekként téged is riogattak a nagyszülők, hogy „ne menj oda, mert elvisz a markoláb!”, miközben nagy valószínűséggel ők sem tudták pontosan, miről beszélnek. A markoláb a magyar mitológia legméretesebb és legrejtélyesebb szörnyetege, az égi tünemények ura. Habár még senki sem látta, a régi öregek szentül hitték, hogy a nap- és holdfogyatkozások nem csillagászati jelenségek, hanem a markoláb éhségének bizonyítékai. Ez a gigantikus lény ilyenkor odarepül az égitestekhez, és vadul rágni, marcangolni kezdi azokat. A falusiak a sötétség beálltakor azonnal az utcára rohantak, edényeket csörgettek, kolompokat ráztak és teli torokból ordítottak, hogy a szörnyű zajjal elijesszék a fenevadat.

Markoláb kezének illusztrációja
Nap- és holdfogyatkozáskor azt tartották, hogy az égitesteket egy hatalmas szörnyeteg, a markoláb falatozza. Fotó: Denis---S / Shutterstock

3. A garabonciás

A garabonciás nem egy klasszikus szörny, hanem egy kísérteties, varázserővel bíró figura. Egy rongy köpenyes mágus, aki a fekete mágiát a legmagasabb szinten űzi. Titkos könyvével a kezében járja a vidéket, és bekopogtat a házakhoz. Nem kér sokat, mindössze egy kis tejet vagy tojást. Jaj azonban annak a gazdának, aki ilyenkor fukarkodik, vagy azt hazudja, hogy üres a kamra! A garabonciás ilyenkor bosszúból fellapozza a bűvös könyvét, vihart támaszt, és olyan jégesőt zúdít a területre, hogy a termés szinte azonnal tönkremegy. A legfélelmetesebb tulajdonsága, hogy képes meglovagolni a sárkányokat: a felhők közé emelkedve, a vihar magjában ülve irányítja a pusztítást.

4. Tavi tündérek

A magyar vizek és erdők úrnői a démonokkal rokon hús-vér, monumentális palotákban lakó, kiszámíthatatlan entitások voltak. A folyópartok mentén leskelődő halandó férfiak számára a tündérek látványa felért egy halálos ítélettel. Ha valaki megpillantotta őket fürdés közben, azok örök tébolyra kárhoztatták az illetőt. Ha pedig komolyabban megsértették a területüket, a vízi tündérek jéggé fagyasztották a szerencsétlen áldozat szívét, vagy megvakították, mielőtt elnyelte volna egy örvény. 

Tudj meg többet a magyar mítoszokról az alábbi videóból:

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