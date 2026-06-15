Nem kell külföldre utazni, hogy szörnyeket lássunk – íme a leghíresebb magyar mitikus lények

A magyar folklórban is számos szörnyeteg létezik.

A egyik legijesztőbb lény a fekete tyúk első tojásából a hónunk alatt kiköltött, gazdagságot hozó, de életerőt elszívó alakváltó démon.

Szólnak elbeszélések egy, a nap- és holdfogyatkozásokért felelős kozmikus szörnyetegről is, amely falni kezdi az égitesteket.

A fukar falvakra a monda szerint egy sárkányháton érkező, rongyos köpenyben lévő bűvös mágus zúdít jégvihart.

A fegyelmezetlen gyerekeket egy fémes alkatrészekből álló, kísértetiesen suhogó rém képével próbálták megregulázni.

Folyóknál élő, veszélyesen gyönyörű alakokról is regéltek hajdanán, akik halandó férfiakat vakítottak meg vagy fagyasztottak jéggé.

Bölcsőtől a sírig kísérnek sokakat a legrémesebb magyar mitikus lények, amelyek annak idején a mindennapok egzisztenciális szorongásait tükrözték. A lentebb bemutatott elbeszélések nem csupán esti mesék voltak: pszichológiai hadviseléssel bírták rá az embereket arra, hogy betartsák a közösségi szabályokat.

A legijesztőbb magyar mitikus lény a lidérc volt. Fotó: Shutterstock

Magyar mitikus lények, amelyek lepipálják a külföldi mitológiai szörnyeket

1. A lidérc

A lidérc számos alakban megjelenhet, ezek közül az egyik legbizarrabb és legvégzetesebb formája, amely egy fekete tyúk legelső tojásából kel ki, ha azt egy ember a hóna alatt melengeti. A démoni entitás kezdetben elképesztő gazdagságot ad, az ember azonban később a lelkével fizet ezért. A lidérc éjjelente szépen lassan, apránként szívja ki az áldozata életerejét. Megszabadulni tőle szinte lehetetlen.

A lidércről szóló rémmesék célja a becstelen meggazdagodás megelőzése volt.

2. A markoláb

Könnyen lehet, gyerekként téged is riogattak a nagyszülők, hogy „ne menj oda, mert elvisz a markoláb!”, miközben nagy valószínűséggel ők sem tudták pontosan, miről beszélnek. A markoláb a magyar mitológia legméretesebb és legrejtélyesebb szörnyetege, az égi tünemények ura. Habár még senki sem látta, a régi öregek szentül hitték, hogy a nap- és holdfogyatkozások nem csillagászati jelenségek, hanem a markoláb éhségének bizonyítékai. Ez a gigantikus lény ilyenkor odarepül az égitestekhez, és vadul rágni, marcangolni kezdi azokat. A falusiak a sötétség beálltakor azonnal az utcára rohantak, edényeket csörgettek, kolompokat ráztak és teli torokból ordítottak, hogy a szörnyű zajjal elijesszék a fenevadat.