Varázslatos kvíz lidércekről és táltosokról: mennyire ismered a magyar mitikus lényeket?

A magyar néphagyomány gazdagabb, mint gondolnád: az emberek évszázadokon át meséltek egymásnak olyan különös lényekről, akik az erdők mélyén, a házak padlásán vagy épp a sötét éjszakában bukkantak fel. Voltak köztük jószándékú segítők, gonosz lidércek, ártó szellemek, a sötét mágiát ismerő varázslók és emberfeletti képességekkel bíró alakok is.

Az ősmagyar hitvilágot a népvándorlás korában számos kultúra és vallási irányzat formálta és gazdagította. Akkoriban még sokan hittek a természet gyógyító erőiben, a mágikus szemléletben, a totemizmus állatszimbólumaiban, a táltosokban és a sámánokban. Ezekből a sokrétű, ősi gyökerekből sarjadt ki később a magyar mondavilág, amelynek hősei, istenségei és démonikus alakjai ma is élnek kollektív emlékezetünkben: a Csodaszarvas legendájától Emese álmán át egészen Lehel legendás kürtjéig. Legújabb kvízünkben ezért most felteszünk néhány kérdést az ősmagyar hitvilág rejtélyes alakjairól. Te mennyire vagy otthon a magyar mitológia világában? Töltsd ki a kvízt, tedd próbára a tudásod! Vajon hány pontot érsz el ezen a mágikus próbatételen?