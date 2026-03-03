Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Varázslatos kvíz lidércekről és táltosokról: mennyire ismered a magyar mitikus lényeket?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 11:45
A magyar folklór tele van mesés lényekkel, mágikus teremtményekkel, titokzatos és hátborzongató alakokkal. Közülük is kiemelkednek a lidércek, a táltosok, a sárkányok és a jó öreg vasorrú bábák, akikkel nagyszüleink ijesztgettek, ha rosszak voltunk. De vajon mennyire vagy otthon ebben a misztikus világban? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki!
A magyar néphagyomány gazdagabb, mint gondolnád: az emberek évszázadokon át meséltek egymásnak olyan különös lényekről, akik az erdők mélyén, a házak padlásán vagy épp a sötét éjszakában bukkantak fel. Voltak köztük jószándékú segítők, gonosz lidércek, ártó szellemek, a sötét mágiát ismerő varázslók és emberfeletti képességekkel bíró alakok is. Legújabb kvízünkből most kiderül, mennyire ismered ezeket a varázslatos, régi legendákat!

  • 8 varázslatos kérdés a magyar mitológia világából.
  • Lidércek, táltosok, banyák, mumusok és legendás alakok.
  • Derítsd ki, mennyire vagy szakértője ennek a különleges világnak!

Kvíz a magyar mondavilágról: felismered a legendás lényeket?

Az ősmagyar hitvilágot a népvándorlás korában számos kultúra és vallási irányzat formálta és gazdagította. Akkoriban még sokan hittek a természet gyógyító erőiben, a mágikus szemléletben, a totemizmus állatszimbólumaiban, a táltosokban és a sámánokban. Ezekből a sokrétű, ősi gyökerekből sarjadt ki később a magyar mondavilág, amelynek hősei, istenségei és démonikus alakjai ma is élnek kollektív emlékezetünkben: a Csodaszarvas legendájától Emese álmán át egészen Lehel legendás kürtjéig. Legújabb kvízünkben ezért most felteszünk néhány kérdést az ősmagyar hitvilág rejtélyes alakjairól. Te mennyire vagy otthon a magyar mitológia világában? Töltsd ki a kvízt, tedd próbára a tudásod! Vajon hány pontot érsz el ezen a mágikus próbatételen?

Milyen lény a lidérc a magyar hiedelemvilágban?

