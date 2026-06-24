Brutális krokodiltámadásnak esett áldozatul több száz ember

Egy, a Ramree-szigetről szóló történet szerint több száz ember vesztette életét egyetlen éjszaka alatt.

A beszámolókban óriási sós vízi krokodilok szerepelnek.

Az esetet később történészek és biológusok is vizsgálták.

A Ramree-szigeti mészárlás történetét a világ legbrutálisabb krokodiltámadásaként tartják számon. Az mocsár sötét éjszakájának eseményei még a Guinnes Rekordok könyvében is helyet kaptak. A történtek kapcsán ugyanakkor még mindig sok a kérdőjel, cikkünkben ezeknek a talányoknak jártunk utána.

Krokodiltámadás a Ramree-szigeten: több száz katonát támadhattak meg a hüllők. Fotó: TanyaLovus / Shutterstock

Brutális krokodiltámadás a Ramree-szigeten

A történet szerint 1945-ben, a második világháború végén nagyjából 1000 japán katona menekült be a mianmari Ramree-sziget sűrű mangrove mocsarába, miután a brit és indiai szövetséges erők bekerítették őket.

A mocsár a világ egyik legnagyobb sós vízi krokodil-élőhelye volt. A beszámolók szerint az éjszaka folyamán a katonák kétségbeesett kiáltásai és lövései mellett a hatalmas hüllők támadásának hangjai visszhangoztak a sötétben. A krokodilok sorra ejtették áldozataikat. A közel 1000 emberből mindössze 20-an élték túl az éjszakát.

A mészárlás történetét Bruce S. Wright brit tiszt tette világhírűvé, aki könyvében írt a pokoli éjszaka részleteiről, de később a Guinness Rekordok Könyve is a Ramree-szigeti eseményt nevezte a történelem leghalálosabb krokodiltámadásának, nagyjából 900 áldozattal.

Mi történhetett valójában a szigeten?

Számos kérdés felmerült az eset kapcsán, így idővel kutatni kezdték a részleteket. A történészek szerint a brit és a japán jelentések sem támasztják alá, hogy ennyi emberrel végeztek volna a sós vízi ragadozók. Emellett Bruce Wright sem állította, hogy saját szemével látta volna a krokodiltámadásokat. Később az is kiderült, hogy Wright beszámolója csak más brit katonák elbeszélésén alapult, így nem lenne meglepő, ha a legenda az évek során egyre drámaibb formát öltve terjedt volna tovább.

A biológusok is kételkednek a Ramree-szigeti krokodiltámadások részleteinek hitelességében. Igaz ugyan, hogy a sós vízi krokodilt a világ egyik legveszélyesebb ragadozójaként tartják számon, amelynek példányai évente követnek el halálos támadásokat emberek ellen, de a hüllő viselkedésére nem jellemző olyan tömeges vérengzés, amely során emberek százait ejtené el – főleg nem egyetlen éjszaka alatt.