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Korkodiltámadás egy mocsárban

Brutális krokodiltámadásnak esett áldozatul több száz ember

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 21:00
világháborújapán katona
Több száz emberéletet követelt a Ramree-szigeti mészárlás. A krokodiltámadások sorozata után csak néhányan jutottak ki élve a mocsárból.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei
  • Egy, a Ramree-szigetről szóló történet szerint több száz ember vesztette életét egyetlen éjszaka alatt.
  • A beszámolókban óriási sós vízi krokodilok szerepelnek.
  • Az esetet később történészek és biológusok is vizsgálták.

A Ramree-szigeti mészárlás történetét a világ legbrutálisabb krokodiltámadásaként tartják számon. Az mocsár sötét éjszakájának eseményei még a Guinnes Rekordok könyvében is helyet kaptak. A történtek kapcsán ugyanakkor még mindig sok a kérdőjel, cikkünkben ezeknek a talányoknak jártunk utána.

Krokodiltámadás egy mocsárban
Krokodiltámadás a Ramree-szigeten: több száz katonát támadhattak meg a hüllők. Fotó: TanyaLovus / Shutterstock 

Brutális krokodiltámadás a Ramree-szigeten

A történet szerint 1945-ben, a második világháború végén nagyjából 1000 japán katona menekült be a mianmari Ramree-sziget sűrű mangrove mocsarába, miután a brit és indiai szövetséges erők bekerítették őket.

A mocsár a világ egyik legnagyobb sós vízi krokodil-élőhelye volt. A beszámolók szerint az éjszaka folyamán a katonák kétségbeesett kiáltásai és lövései mellett a hatalmas hüllők támadásának hangjai visszhangoztak a sötétben. A krokodilok sorra ejtették áldozataikat. A közel 1000 emberből mindössze 20-an élték túl az éjszakát.

A mészárlás történetét Bruce S. Wright brit tiszt tette világhírűvé, aki könyvében írt a pokoli éjszaka részleteiről, de később a Guinness Rekordok Könyve is a Ramree-szigeti eseményt nevezte a történelem leghalálosabb krokodiltámadásának, nagyjából 900 áldozattal.

Mi történhetett valójában a szigeten?

Számos kérdés felmerült az eset kapcsán, így idővel kutatni kezdték a részleteket.  A történészek szerint a brit és a japán jelentések sem támasztják alá, hogy ennyi emberrel végeztek volna a sós vízi ragadozók. Emellett Bruce Wright sem állította, hogy saját szemével látta volna a krokodiltámadásokat. Később az is kiderült, hogy Wright beszámolója csak más brit katonák elbeszélésén alapult, így nem lenne meglepő, ha a legenda az évek során egyre drámaibb formát öltve terjedt volna tovább.

A biológusok is kételkednek a Ramree-szigeti krokodiltámadások részleteinek hitelességében. Igaz ugyan, hogy a sós vízi krokodilt a világ egyik legveszélyesebb ragadozójaként tartják számon, amelynek példányai évente követnek el halálos támadásokat emberek ellen, de a hüllő viselkedésére nem jellemző olyan tömeges vérengzés, amely során emberek százait ejtené el – főleg nem egyetlen éjszaka alatt.

Krokodiltámadás a világháború alatt
A kutatók sem tagadják a Ramree-szigeti tragédia súlyosságát, csupán vitatják a krokodiltámadás körülményeit. Fotó: PA Images /  Getty Images

Mi okozhatta a katonák vesztét?

A japán hadilevéltárak alapján a bekerített katonák közül körülbelül 500-an el tudtak menekülni, vagyis jóval többen, mint ahogy a történetet évtizedeken át mesélték. Az áldozatok többsége feltehetően a mocsár embertelen körülményei miatt vesztette életét: sokan kiszáradtak, megbetegedtek, éhen haltak vagy megfulladtak, másokat a brit haditengerészet tűzereje ölhetett meg, amikor megpróbáltak kiúszni a szárazföldre.

A kutatók ugyanakkor nem zárják ki, hogy néhány katonára valóban krokodilok támadhattak. A helyiek visszaemlékezései és brit jelentések szerint a hüllők másnap nagy számban jelentek meg a csatorna partján, ahol a vízben sodródó holttestek köré gyülekeztek. Valószínűleg ennek a hátborzongató látványnak köszönhetően kelhetett szárnyra a krokodilmészárlás legendája.

Ismerd meg közelebbről a ragadozó állatot a következő videóra kattintva:

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