5 gyönyörű, de halálos sziget, ahonnan nem jutsz ki élve

A legtöbb utazó pálmafákról és fehér homokról álmodozik, amikor egy távoli szigetre gondol, de a valóság néha sötétebb titkokat rejt. Vannak helyek a térképen, ahol a természet vagy az emberi tevékenység olyan környezetet teremtett, amely minden, csak nem vendégszerető. Ha nem vigyázol, könnyen egy életveszélyes úti cél közepén találhatod magad.

A Plum-sziget valóban életveszélyes úti cél, ahol az USA 3-as biológiai biztonsági szintű laboratóriumokat tart fenn / Fotó: Wikipédia/kyselak - Own work

Szigorúan őrzött kutatóközpontok, ahol halálos vírusokat vizsgálnak.

Évtizedekig tartó radioaktív vagy biológiai szennyeződés a talajban.

Ellenséges törzsek és ragadozóktól hemzsegő mocsárvidékek.

Vajon melyik a világon a leginkább életveszélyes úti cél?

A világ legveszélyesebb szigetei között akadnak olyanok, amelyeket a saját biztonságod érdekében jobb elkerülni. Vigyázz, hová foglalsz repjegyet, mert léteznek olyan életveszélyes helyszínek, ahonnan nincs visszatérés.

Riems-sziget, Németország

A Balti-tenger hullámai között fekvő német sziget nem a turisták, hanem a virológusok birodalma, ahol a világ egyik legrégebbi kutatóintézete működik. Friedrich Loeffler már 1910-ben ide költöztette laboratóriumát, miután véletlenül egy egész régiót megfertőzött a száj- és körömfájás vírusával. Napjainkban a legveszélyesebb kórokozókat vizsgálják itt, így a terület a nyilvánosság számára szigorúan zárt és megközelíthetetlen.

Plum Island, USA

New York közelében fekszik ez a hét négyzetkilométeres zárt terület, amely az amerikai biológiai kutatások egyik központja. A sziget köré számos legenda szövődött, különösen azután, hogy a közelben egy azonosíthatatlan, különös tetemet mosott partra a víz. Bár a szakértők szerint csak egy elpusztult mosómedvéről volt szó, a szigorú őrizet és az állatbetegségekkel kapcsolatos kísérletek miatt a sziget továbbra is tiltott zóna.

Gruinard-sziget, Skócia

A skót partoknál található földdarab évtizedekig viselte a „Lépfene-sziget” nevet a második világháborús brit biológiai fegyverkísérletek miatt. Bár a nyolcvanas években hatalmas mennyiségű formaldehiddel próbálták fertőtleníteni az antraxszal fertőzött talajt, a látogatók a mai napig ösztönösen elkerülik. A félelmeket csak fokozta egy 2022-es rejtélyes tűzeset, amely az egész lakatlan szigeten végigsöpört.