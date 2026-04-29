5 gyönyörű, de halálos sziget, ahonnan nem jutsz ki élve

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 09:15
Egy pihentető vakáció reményében sokan vágynak elszigetelt helyekre, ám a távoli partok nem mindig nyújtanak biztonságot. Fontos, hogy alaposan tájékozódj a kiszemelt vidékről, nehogy véletlenül valamelyik életveszélyes úti cél legyen a következő megállód. Mutatunk 5 szigetet, ahonnan nem jutnál ki élve.
A legtöbb utazó pálmafákról és fehér homokról álmodozik, amikor egy távoli szigetre gondol, de a valóság néha sötétebb titkokat rejt. Vannak helyek a térképen, ahol a természet vagy az emberi tevékenység olyan környezetet teremtett, amely minden, csak nem vendégszerető. Ha nem vigyázol, könnyen egy életveszélyes úti cél közepén találhatod magad.

Az amerikai Plum-sziget egy életveszélyes úti cél.
A Plum-sziget valóban életveszélyes úti cél, ahol az USA 3-as biológiai biztonsági szintű laboratóriumokat tart fenn / Fotó: Wikipédia/kyselak - Own work
  • Szigorúan őrzött kutatóközpontok, ahol halálos vírusokat vizsgálnak.
  • Évtizedekig tartó radioaktív vagy biológiai szennyeződés a talajban.
  • Ellenséges törzsek és ragadozóktól hemzsegő mocsárvidékek.

Vajon melyik a világon a leginkább életveszélyes úti cél?

A világ legveszélyesebb szigetei között akadnak olyanok, amelyeket a saját biztonságod érdekében jobb elkerülni. Vigyázz, hová foglalsz repjegyet, mert léteznek olyan életveszélyes helyszínek, ahonnan nincs visszatérés.

Riems-sziget, Németország

A Balti-tenger hullámai között fekvő német sziget nem a turisták, hanem a virológusok birodalma, ahol a világ egyik legrégebbi kutatóintézete működik. Friedrich Loeffler már 1910-ben ide költöztette laboratóriumát, miután véletlenül egy egész régiót megfertőzött a száj- és körömfájás vírusával. Napjainkban a legveszélyesebb kórokozókat vizsgálják itt, így a terület a nyilvánosság számára szigorúan zárt és megközelíthetetlen.

Plum Island, USA

New York közelében fekszik ez a hét négyzetkilométeres zárt terület, amely az amerikai biológiai kutatások egyik központja. A sziget köré számos legenda szövődött, különösen azután, hogy a közelben egy azonosíthatatlan, különös tetemet mosott partra a víz. Bár a szakértők szerint csak egy elpusztult mosómedvéről volt szó, a szigorú őrizet és az állatbetegségekkel kapcsolatos kísérletek miatt a sziget továbbra is tiltott zóna.

Gruinard-sziget, Skócia

A skót partoknál található földdarab évtizedekig viselte a „Lépfene-sziget” nevet a második világháborús brit biológiai fegyverkísérletek miatt. Bár a nyolcvanas években hatalmas mennyiségű formaldehiddel próbálták fertőtleníteni az antraxszal fertőzött talajt, a látogatók a mai napig ösztönösen elkerülik. A félelmeket csak fokozta egy 2022-es rejtélyes tűzeset, amely az egész lakatlan szigeten végigsöpört.

Északi-Szentinel-sziget, Andamán-szigetek

Ez a terület ad otthont a világ egyik utolsó teljesen elszigetelt népcsoportjának, amely agresszíven védelmezi határait minden idegennel szemben. A sentinelezek több tízezer éve élnek itt kőkorszaki viszonyok között háborítatlanul, és nyilaikkal azonnal célba vesznek bárkit, aki a partjaikra lép. Az indiai hatóságok 1996 óta tiltják a megközelítését, mivel a hívatlan látogatók az elmúlt években is az életükkel fizettek a kíváncsiságukért.

Ramree-sziget, Mianmar

A mianmari sziget a történelem egyik legvéresebb állati támadásáról híres, amely során 1945-ben a mocsarakba menekülő japán katonák tömegesen estek áldozatul a ragadozóknak. A helyi mangroveerdők a mai napig a hatalmas és kiszámíthatatlan bordás krokodilok paradicsomának számítanak. A nehéz terep és az orvosi ellátás hiánya miatt egy esetleges baleset itt szinte biztosan végzetes kimenetelű.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu