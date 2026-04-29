5 gyönyörű, de halálos sziget, ahonnan nem jutsz ki élve

A legtöbb utazó pálmafákról és fehér homokról álmodozik, amikor egy távoli szigetre gondol, de a valóság néha sötétebb titkokat rejt. Vannak helyek a térképen, ahol a természet vagy az emberi tevékenység olyan környezetet teremtett, amely minden, csak nem vendégszerető. Ha nem vigyázol, könnyen egy életveszélyes úti cél közepén találhatod magad.
A világ legveszélyesebb szigetei között akadnak olyanok, amelyeket a saját biztonságod érdekében jobb elkerülni. Vigyázz, hová foglalsz repjegyet, mert léteznek olyan életveszélyes helyszínek, ahonnan nincs visszatérés.
A Balti-tenger hullámai között fekvő német sziget nem a turisták, hanem a virológusok birodalma, ahol a világ egyik legrégebbi kutatóintézete működik. Friedrich Loeffler már 1910-ben ide költöztette laboratóriumát, miután véletlenül egy egész régiót megfertőzött a száj- és körömfájás vírusával. Napjainkban a legveszélyesebb kórokozókat vizsgálják itt, így a terület a nyilvánosság számára szigorúan zárt és megközelíthetetlen.
New York közelében fekszik ez a hét négyzetkilométeres zárt terület, amely az amerikai biológiai kutatások egyik központja. A sziget köré számos legenda szövődött, különösen azután, hogy a közelben egy azonosíthatatlan, különös tetemet mosott partra a víz. Bár a szakértők szerint csak egy elpusztult mosómedvéről volt szó, a szigorú őrizet és az állatbetegségekkel kapcsolatos kísérletek miatt a sziget továbbra is tiltott zóna.
A skót partoknál található földdarab évtizedekig viselte a „Lépfene-sziget” nevet a második világháborús brit biológiai fegyverkísérletek miatt. Bár a nyolcvanas években hatalmas mennyiségű formaldehiddel próbálták fertőtleníteni az antraxszal fertőzött talajt, a látogatók a mai napig ösztönösen elkerülik. A félelmeket csak fokozta egy 2022-es rejtélyes tűzeset, amely az egész lakatlan szigeten végigsöpört.
Ez a terület ad otthont a világ egyik utolsó teljesen elszigetelt népcsoportjának, amely agresszíven védelmezi határait minden idegennel szemben. A sentinelezek több tízezer éve élnek itt kőkorszaki viszonyok között háborítatlanul, és nyilaikkal azonnal célba vesznek bárkit, aki a partjaikra lép. Az indiai hatóságok 1996 óta tiltják a megközelítését, mivel a hívatlan látogatók az elmúlt években is az életükkel fizettek a kíváncsiságukért.
A mianmari sziget a történelem egyik legvéresebb állati támadásáról híres, amely során 1945-ben a mocsarakba menekülő japán katonák tömegesen estek áldozatul a ragadozóknak. A helyi mangroveerdők a mai napig a hatalmas és kiszámíthatatlan bordás krokodilok paradicsomának számítanak. A nehéz terep és az orvosi ellátás hiánya miatt egy esetleges baleset itt szinte biztosan végzetes kimenetelű.
