Olga éveken át nyomozott a párja után – később maga került egy manipulátor csapdájába

Hogyan mérgezheti meg a kapcsolatot a féltékenység.

Mit jelent a karmikus kiegyenlítődés egy párkapcsolatban.

Mikor válik a ragaszkodás érzelmi kontrollá.

Mi történik, ha felcserélődnek a szerepek.

Milyen tanulságot hordoz Péter igaz története.

Évekkel később Péter életében különös szerepcsere történt: ő került egy olyan, magnetikus vonzerővel bíró nő hálójába, aki hazugságokkal, érzelmi zsarolással és súlyos titkokkal mérgezte meg a mindennapjaikat. Vajon ez volt a karmikus kiegyenlítődés megnyilvánulása?

A féltékenység és a karmikus kiegyenlítődés meglepő kapcsolatot mutatnak

Fotó: Shutterstock

A féltékenység ezer arca és a karmikus kiegyenlítődés

Péter és Olga kapcsolatának első hónapjai még szinte mesébe illőek voltak. A férfi figyelmesnek, gondoskodónak és szenvedélyesnek mutatkozott, Olga pedig sokáig nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy párja naponta akár egy tucatszor is felhívta. Idővel azonban ez az intenzív érdeklődés nyomasztó ellenőrzéssé, féltékenységgé változott.

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Péter tudni akarta, Olga mikor, hol jár, kivel beszél és csetel, és már azért is számon kérte, ha nem válaszolt azonnal az üzeneteire. Titokban – később akár nyíltan vállalva – rendszeresen átnézte a nő telefonját, ellenőrizte a híváslistáját, sőt: álprofilról figyelte a közösségi oldalát.

Ha tíz perccel később értem haza, már azt kérdezgette fennhangon, kivel találkoztam. Volt, hogy a munkahelyem közelében lévő kávézóban várakozott, mert látni akarta, valóban akkor végzek-e, amikor mondtam

– mesélte később panaszosan Olga az egyik közös ismerősüknek.

A nő hiába próbálta bizonyítani, hogy testileg, lelkileg hűséges, Péter minden magyarázatban újabb ellentmondásokat keresett. Végül Olga idegei felmondták a szolgálatot, és valósággal kimenekült a kapcsolatból – úgy érezte, lassan teljesen elveszíti önmagát.

Péter azonban képtelen volt szembenézni a realitással, még sokáig áldozatnak tartotta magát. Meg volt győződve arról, hogy Olga biztosan titkolt előle valamit, és egyszerűen csak ügyesen leplezte a megcsalását – majd biztosan valaki másért el is hagyta őt. Évekkel később azonban egy olyan nővel hozta össze a sors, aki mellett neki kellett átélnie azokat a lelki kínokat, amelyeket egykor Olga érezhetett...