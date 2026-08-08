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Ketrecbe zárta a gyerekeit az apa, mert azt hitte, jön a világvége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gonosz szellem
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 08. 21:00
gerrit jan van dorstekegyetlen
Sokkoló részletek derültek ki arról a holland családról, amelynek tagjait saját apjuk tartotta fogva csaknem tíz éven keresztül egy elszigetelt tanyán. A férfi a közelgő apokalipszisre hivatkozva kínozta és zárta el a külvilágtól hat gyermekét.

A hátborzongató ügy még 2019-ben látott napvilágot, amikor az egyik fiú, a most 25 éves Jan besétált egy helyi bárba, és elmesélte a megdöbbent pultosnak, hogy testvéreivel együtt évek óta fogságban élnek. A rendőrség azonnal kiszállt a helyszínre, ahol valóságos horrorházra bukkantak: a gyerekeket az apa – akit a hatóságok Gerrit Jan van Dorstenként azonosítottak – a ház alatti titkos, egyedileg kialakított pincerendszerben tartotta elzárva. 

Gerrit, az apa - Fotó: Facebook

Kegyetlen büntetések és „gonosz szellemek”

Az apa azzal indokolta tetteit, hogy gyermekei „tisztátalanok”, a kegyetlen bánásmóddal pedig a „gonosz szellemeket” akarta távol tartani tőlük. A 6 gyerek – akik a kiszabadításuk idejére már mindannyian betöltötték a 18-at – rendszeres bántalmazásnak volt kitéve, és gyakran megvonták tőlük az ételt. 

A bírósági tárgyaláson elképesztő részletek láttak napvilágot a kínzásokról:

  • Az egyik fiút egy teljes nyáron át egy kutyaólba bezárva tartották.
  • Volt olyan gyermek, akinek a kezeit és a lábait is összekötözték büntetésből.
  • A legfiatalabbak születésüktől fogva teljes elszigeteltségben éltek, soha nem jártak iskolába, és a hatóságoknál sem regisztrálták őket.

A bezártság annyira súlyos nyomokat hagyott a testvéreken, hogy a kiszabadításukkor nem is tudtak rendesen kommunikálni; a kiérkező rendőröknek egy saját maguk által kitalált „fentezi nyelven” beszéltek.

Elmaradt az igazságszolgáltatás

A családot egy 61 éves osztrák barkácsmester, Joseph B. segítette az elszigeteltség fenntartásában, aki rendszeresen ételt és bevásárlást biztosított nekik. Bár őt börtönbüntetésre ítélték a gyerekek elszigetelésében való segédkezésért, a bíróság felmentette a közvetlen bántalmazás vádja alól. 

Magát a kegyetlen apát végül súlyos egészségügyi állapota miatt nem tudták bíróság elé állítani. A férfi időközben agyvérzést kapott, így a törvény előtt már nem felelhetett a gyermekei ellen elkövetett szabadságkorlátozásért és szexuális visszaélésekért.

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