Ketrecbe zárta a gyerekeit az apa, mert azt hitte, jön a világvége

A hátborzongató ügy még 2019-ben látott napvilágot, amikor az egyik fiú, a most 25 éves Jan besétált egy helyi bárba, és elmesélte a megdöbbent pultosnak, hogy testvéreivel együtt évek óta fogságban élnek. A rendőrség azonnal kiszállt a helyszínre, ahol valóságos horrorházra bukkantak: a gyerekeket az apa – akit a hatóságok Gerrit Jan van Dorstenként azonosítottak – a ház alatti titkos, egyedileg kialakított pincerendszerben tartotta elzárva.

Gerrit, az apa - Fotó: Facebook

Kegyetlen büntetések és „gonosz szellemek”

Az apa azzal indokolta tetteit, hogy gyermekei „tisztátalanok”, a kegyetlen bánásmóddal pedig a „gonosz szellemeket” akarta távol tartani tőlük. A 6 gyerek – akik a kiszabadításuk idejére már mindannyian betöltötték a 18-at – rendszeres bántalmazásnak volt kitéve, és gyakran megvonták tőlük az ételt.

A bírósági tárgyaláson elképesztő részletek láttak napvilágot a kínzásokról:

Az egyik fiút egy teljes nyáron át egy kutyaólba bezárva tartották.

Volt olyan gyermek, akinek a kezeit és a lábait is összekötözték büntetésből.

A legfiatalabbak születésüktől fogva teljes elszigeteltségben éltek, soha nem jártak iskolába, és a hatóságoknál sem regisztrálták őket.

A bezártság annyira súlyos nyomokat hagyott a testvéreken, hogy a kiszabadításukkor nem is tudtak rendesen kommunikálni; a kiérkező rendőröknek egy saját maguk által kitalált „fentezi nyelven” beszéltek.

Elmaradt az igazságszolgáltatás

A családot egy 61 éves osztrák barkácsmester, Joseph B. segítette az elszigeteltség fenntartásában, aki rendszeresen ételt és bevásárlást biztosított nekik. Bár őt börtönbüntetésre ítélték a gyerekek elszigetelésében való segédkezésért, a bíróság felmentette a közvetlen bántalmazás vádja alól.

Magát a kegyetlen apát végül súlyos egészségügyi állapota miatt nem tudták bíróság elé állítani. A férfi időközben agyvérzést kapott, így a törvény előtt már nem felelhetett a gyermekei ellen elkövetett szabadságkorlátozásért és szexuális visszaélésekért.