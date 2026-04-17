Kitálalt az állítólagos időutazó: ez vár a Földre

Egy férfi, aki azt állítja, hogy időutazó, most erre állítólagos bizonyítékot is mutatott: egy, állítása szerint az 5000. évben készített fotó van a birtokában.

Időutazó mutatott képet a jövőből

Mit állított az időutazó?

Az Edwardnak nevezett férfi a felvételen egy fényképet tart a kezében, amely állítólag egy elsüllyedt metropoliszt, feltehetően Los Angelest, ábrázol három évezred múlva.

A férfi, akinek védelme érdekében az arcát eltakarják és a hangját megváltoztatták, azt is elmondta, hogy részese volt egy 2004-es titkos kísérletnek; ez tette lehetővé számára, hogy az időben utazzon. Egy Los Angeles-i laboratóriumban dolgozott ekkor, ahol azt mondták neki, hogy időutazása során fényképeket kell készítenie.

Egy hatalmas fa platformon álltam. A házak és épületek is mind fából készültek

- nyilatkozta. Hozzátette: az emberek a klímaváltozás okozta áradások miatt kényszerültek a víz alatt élni.

Nem Edward az egyetlen, aki azt állítja, hogy a jövőből érkezett: egy Noéként azonosított férfi, aki 2030-ból jött, elmondta, hogy Martin Luther King Jr. egyetlen unokája, Yolanda Renee King lesz az Egyesült Államok elnöke 2030-ban.

Akkor 21 éves lesz, de elfogadtak egy új törvényt, amely lényegében lehetővé teszi, hogy fiatalabb korban is lehessen valaki elnök.

Jelenleg az Egyesült Államok elnökének 35 évesnek vagy idősebbnek kell lennie - írja a Daily Star.