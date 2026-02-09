Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Samlesbury Hall Lancashire egyik legkülönlegesebb látnivalója.

Boszorkányok, szellemek, paranormális jelenségek – Ha Angliában jársz, ezt a kísértetkastélyt látnod kell

boszorkányper
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 18:45
Angliakülföldi utazásKísértetkastély
Lancashire csendes vidéki táján áll egy impozáns angol kúria, amely több mint hatszáz éve meghatározó szereplője a környék históriájának. A gondosan megőrzött épület ma kulturális és turisztikai látványosság, ahol a múlt emlékei és a kísértetlegendák különös módon fonódnak össze, sajátos hangulatot adva Samlesbury Hallnak.
A kísértettörténetekől nevezetes Samlesbury Hall 1325-ben épült, és hosszú ideig meghatározó nemesi családok otthona volt. A birtokot elsőként a Southworth család szerezte meg, amely egészen 1678-ig birtokolta az épületet. A család jelentős befolyással bírt Lancashire térségében, és a kastély nemcsak lakóhelyként, hanem társadalmi és gazdasági központként is működött. Az évszázadok során az ingatlan további három család kezébe került, mielőtt a Harrison család 1862-ben átvette az irányítást.

Samlesbury Hall, amely kísértet történeteiről nevezetes.
Az észak-angliai Lancashire egyik legkülönlegesebb látnivalója a kísértetkastély, Samlesbury Hall
  • A több min 600 éves Samlesbury Hall kísértetlegendáiról nevezetes.
  • A kúria híres a XVII. századi boszorkányperekről és Lady Dorothy szelleméről.
  • Látogatók dokumentálják a természetfeletti jelenségeket.

Kísértet- és boszorkánytörténetek Samlesbury múltjában

A kúria egészen a XX. század elejéig zárt magánbirtok maradt, és különböző funkciókat töltött be: működött fogadóként, lánynevelő intézetként, valamint szövőmunkások lakhelyeként is. Az 1920-as években az épület jövője veszélybe került, mivel a bontás lehetősége is felmerült, ám hat helyi üzletember összefogása megmentette a pusztulástól. Ennek köszönhetően 1924 után az épület a nagyközönség előtt is megnyílt, és ma egy jótékonysági alapítvány gondozza.

Samlesbury Hall díszes ebédlő helyisége.
A 600 éves ódon kúria neve Anglia egyik legismertebb boszorkányperéhez is kapcsolódik
Samlesbury neve nemcsak mint építészeti örökség vált ismertté, hanem a XVII. századi boszorkányperek révén is, épp úgy, ahogy a massachusetts-i kisváros, Salem neve is hasonló eset miatt vált ismertté. Az úgynevezett samlesbury-i boszorkányok – Jane Southworth, Jennet Bierley és Ellen Bierley – ellen egy fiatal lány tett vádat, ami az adott korszakban szokatlanul nagy figyelmet kapott. A per az angol jogtörténet egyik legismertebb boszorkányügyévé vált, részben azért, mert Jane Southworth a befolyásos Southworth család tagja volt, és közvetlenül férje halála után került bíróság elé.

E női sorsok és tragédiák tovább erősítették a kastély körüli mendemondákat. A helyi legendák szerint Lady Dorothy Southworth szelleme ma is a folyosókat járja, miután szerelmi bánat miatt halt meg. A látogatók és kutatók évtizedek óta számolnak be különös kísértet jelenségekről: megmagyarázhatatlan léptek zajáról, árnyékokról, gyermekekhez köthető észlelésekről, valamint a birtok területén korábban feltárt emberi maradványokról.

Samlesbury Hall egyik gazdagon díszített ablaka.
A gyönyörű épületet apró, gadagon díszített részletek ékítenek
Vendégek és kutatók a kísértetek nyomában

A kúria jelenleg is gondosan őrzi kísértet-hagyományait. A helyszínen 2023 óta zajló kutatási program célja a tanúvallomások, történelmi feljegyzések és modern megfigyelések rendszerezése, hogy dokumentálják az itt tapasztalt jelenségeket. A kúria és a hozzá tartozó park szabadon látogatható, az egykori birtokon kialakított szálláshelyek pedig lehetőséget adnak arra, hogy a vendégek hosszabb időt töltsenek a történelmi környezetben.

Samlesbury Hall gyönyörű szalonja korabeli bútorokkal.
Samlesbury Hall gyönyörű termeiben ma is természetfeletti jelenségeket észlelnek: lépteket,  gyermeknevetést, megmagyarázhatatlan árnyékokat
A látogatói visszajelzések alapján Samlesbury Hall egyszerre kínál nyugodt vidéki kikapcsolódást és különleges történelmi élményt. Az épület részletgazdag belső terei, a gondozott kertek és a több évszázados múlt miatt azok számára is vonzó úti cél, akiket elsősorban Anglia kulturális öröksége érdekel, miközben a kísértetlegendák tovább erősítik a hely sajátos, emlékezetes atmoszféráját.

Nézd meg videón a kastély kísértettörténeteinek eredetét:

