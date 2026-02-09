Boszorkányok, szellemek, paranormális jelenségek – Ha Angliában jársz, ezt a kísértetkastélyt látnod kell

A kísértettörténetekől nevezetes Samlesbury Hall 1325-ben épült, és hosszú ideig meghatározó nemesi családok otthona volt. A birtokot elsőként a Southworth család szerezte meg, amely egészen 1678-ig birtokolta az épületet. A család jelentős befolyással bírt Lancashire térségében, és a kastély nemcsak lakóhelyként, hanem társadalmi és gazdasági központként is működött. Az évszázadok során az ingatlan további három család kezébe került, mielőtt a Harrison család 1862-ben átvette az irányítást.

Az észak-angliai Lancashire egyik legkülönlegesebb látnivalója a kísértetkastély, Samlesbury Hall

Fotó: Alastair Wallace / Shutterstock

Kísértet- és boszorkánytörténetek Samlesbury múltjában

A kúria egészen a XX. század elejéig zárt magánbirtok maradt, és különböző funkciókat töltött be: működött fogadóként, lánynevelő intézetként, valamint szövőmunkások lakhelyeként is. Az 1920-as években az épület jövője veszélybe került, mivel a bontás lehetősége is felmerült, ám hat helyi üzletember összefogása megmentette a pusztulástól. Ennek köszönhetően 1924 után az épület a nagyközönség előtt is megnyílt, és ma egy jótékonysági alapítvány gondozza.

A 600 éves ódon kúria neve Anglia egyik legismertebb boszorkányperéhez is kapcsolódik

Fotó: Alastair Wallace / Shutterstock

Samlesbury neve nemcsak mint építészeti örökség vált ismertté, hanem a XVII. századi boszorkányperek révén is, épp úgy, ahogy a massachusetts-i kisváros, Salem neve is hasonló eset miatt vált ismertté. Az úgynevezett samlesbury-i boszorkányok – Jane Southworth, Jennet Bierley és Ellen Bierley – ellen egy fiatal lány tett vádat, ami az adott korszakban szokatlanul nagy figyelmet kapott. A per az angol jogtörténet egyik legismertebb boszorkányügyévé vált, részben azért, mert Jane Southworth a befolyásos Southworth család tagja volt, és közvetlenül férje halála után került bíróság elé.

E női sorsok és tragédiák tovább erősítették a kastély körüli mendemondákat. A helyi legendák szerint Lady Dorothy Southworth szelleme ma is a folyosókat járja, miután szerelmi bánat miatt halt meg. A látogatók és kutatók évtizedek óta számolnak be különös kísértet jelenségekről: megmagyarázhatatlan léptek zajáról, árnyékokról, gyermekekhez köthető észlelésekről, valamint a birtok területén korábban feltárt emberi maradványokról.