Megnyílik a pokol kapuja: ellephetik a démonok Magyarországot, csak egy esélyünk van ellenük

Akik hisznek a spiritualitásban, tudják, hogy a démonok világa egy olyan sötét hely, ahova ha egyszer lerántanak minket, a lelkünket csak egy nagyon erős mágikus trükkel tudjuk visszaszerezni. Rossz hír, hogy május 1-jén kinyíltak az árnyvilág kapui, és kiözönlöttek rajtuk az emberi lelkekre éhes démonok. Szerencsére létezik egy növény, amelytől minden rém futva menekül, és amelynek segítségével a démoni megszállás leküzdhető. Ez a növény nem más, mint a levendula!
A testeden és az otthonodon is jelentkezhetnek a démoni megszállás tünetei. Ezek komoly fizikai és spirituális jelek, amelyek egyebek mellett a következők lehetnek:
Ha nem szeretnéd hazavinni a démonokat, akkor védd magad levendulával! Ez az illatos, lila növény nemcsak a kertünket képes ékesíteni, hanem erős védelmi varázst is biztosít számunkra. Ha negatív energiák lengik körül az otthonod, a levendula nyugalmat és harmóniát teremt. Ahogy a vámpírok a fokhagymától, úgy a démoni lények a levendulától rettegnek, mivel a rezgése magas frekvencián mozog. A negatív energiákkal rendelkező entitások így képtelenek meglenni ott, ahova elhelyezik ezt a növényt.
Négyféle ősi levendulás rituálét mutatunk, amelyek garantáltan megvédenek a gonosztól.
Gyújtsd meg a végét, majd fújd el a lángot, hogy csak parázsoljon. Az óramutató járásával megegyező irányban haladj minden helyiségben. A sarkokra és az ajtókeretekre különösen figyelj, hiszen ott tapadnak meg leginkább a gonosz entitások.
A népi mágia szerint a levendula gátat szab a hívatlan szellemi látogatóknak. Készíts belőle forróvizes főzetet, és mosd át vele a bejárati ajtót. Egy démon se lépi át azt a küszöböt, meglátod.
Véd a démonok ellen, ha egy szórófejes palackba langyos vizet öntesz, belecsepegtetsz 10-15 csepp levendulás illóolajat, majd a keveréket magad köré permetezed. Ha úgy érzed, rádtapadt valamilyen negatív entitás, akkor ez elűzi rólad.
Az álmaidat könnyen rémálmokká tehetik ezek a lények. Ez ellen úgy tehetsz, ha levendulát helyezel a párnád alá. Ez nemcsak az álmatlanság ellen kiváló, hanem az asztrális kapukat is bezárja a rémálmokat okozó entitások előtt.
