Megnyílik a pokol kapuja: ellephetik a démonok Magyarországot, csak egy esélyünk van ellenük

Az elmúlt hétvégén támadásba lendültek a démonok.

A démoni megszállás ellen több ősi módszer is megvédhet, amelyeknek szerves része a levendula.

Négy védelmi rituálé is bevethető, ezek lényege a füstölés, az ajtókeretek és küszöbök mosása, az aurapermet, valamint a párna alá rejtett levendula.

Akik hisznek a spiritualitásban, tudják, hogy a démonok világa egy olyan sötét hely, ahova ha egyszer lerántanak minket, a lelkünket csak egy nagyon erős mágikus trükkel tudjuk visszaszerezni. Rossz hír, hogy május 1-jén kinyíltak az árnyvilág kapui, és kiözönlöttek rajtuk az emberi lelkekre éhes démonok. Szerencsére létezik egy növény, amelytől minden rém futva menekül, és amelynek segítségével a démoni megszállás leküzdhető. Ez a növény nem más, mint a levendula!

Egy ősi rituálé napjainkban is hatásos démoni megszállás ellen

Illusztráció: Unsplash

A démoni megszállás jelei

A testeden és az otthonodon is jelentkezhetnek a démoni megszállás tünetei. Ezek komoly fizikai és spirituális jelek, amelyek egyebek mellett a következők lehetnek:

nehézlégzés;

megmagyarázhatatlan nyugtalanság;

ok nélküli elgyengülés;

ingerültség, önmagunkból való kivetkőzés;

depresszió;

rémálmok.

Miért félnek a démonok a levendulától?

Ha nem szeretnéd hazavinni a démonokat, akkor védd magad levendulával! Ez az illatos, lila növény nemcsak a kertünket képes ékesíteni, hanem erős védelmi varázst is biztosít számunkra. Ha negatív energiák lengik körül az otthonod, a levendula nyugalmat és harmóniát teremt. Ahogy a vámpírok a fokhagymától, úgy a démoni lények a levendulától rettegnek, mivel a rezgése magas frekvencián mozog. A negatív energiákkal rendelkező entitások így képtelenek meglenni ott, ahova elhelyezik ezt a növényt.

A levendula igazi démonűző növény

Illusztráció: Unsplash

A biztos rituálé démoni megszállás ellen

Négyféle ősi levendulás rituálét mutatunk, amelyek garantáltan megvédenek a gonosztól.

Füstölj szárított levendula köteget

Gyújtsd meg a végét, majd fújd el a lángot, hogy csak parázsoljon. Az óramutató járásával megegyező irányban haladj minden helyiségben. A sarkokra és az ajtókeretekre különösen figyelj, hiszen ott tapadnak meg leginkább a gonosz entitások.