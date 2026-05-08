Álomnyaralásból rémálom: összeesett egy étteremben, azóta kórházban fekszik Luca – "Azt sem tudja, hol van vagy mi történt vele"

Az ausztráliai Brisbane-ből származó Luca Loveday a legjobb barátnőjével utazott Balira egy régóta tervezett vakációra. A nyaralás azonban néhány nap alatt rémálommá vált az indonéz szigeten.

Nyaralás közben váratlanul rosszul lett

A fiatal nő egy étteremben lett rosszul: remegni kezdett, majd összeesett és a földre zuhant. Egyelőre nem tudni pontosan, mi okozta az állapotát, családja szerint akár ájulás vagy roham is történhetett.

Álomnyaralásból rémálom

Lucát kórházba szállították, ahol kiderült: súlyos sérüléseket szenvedett. Több agyvérzése volt, koponyatörést szenvedett, és az agya is megduzzadt. Az orvosok szerint levegő került az agyába, ezért jelenleg nem lehet repülővel hazaszállítani Ausztráliába.

Minden nap mellette vagyunk az intenzív osztályon

– mondta testvére, Rikki Loveday.

Jelenleg nagyon zavart, a memóriája is sérült. Sokszor azt sem tudja, hol van vagy mi történt vele.

Amikor a család értesült a történtekről, azonnal Balira utaztak. A hozzátartozók szerint mindenkit sokkolt az eset.

Luca erős, kedves és rengetegen szeretik. Most minden támogatásra szüksége van

– írta egy családtag az interneten indított adománygyűjtés oldalán.

A GoFundMe-kampányt május 3-án indították el, hogy fedezni tudják a váratlan kórházi- és utazási költségeket. Néhány nap alatt közel 26 ezer ausztrál dollár (közel hatmillió forint) gyűlt össze. A család szerint még mindig kérdéses, mikor térhet haza a fiatal nő. Ha stabil állapotba kerül, várhatóan hosszú rehabilitáció és további orvosi kezelés vár rá Ausztráliában.

Borzasztó látni őt ilyen állapotban... Ez a legijesztőbb és legmegterhelőbb időszak, amit a családunk valaha átélt

– mondta Rikki a People szerint.