Sztárparádé a Stars Wars: A mandalóri és Grogu film premierjén – Galéria

A sorozat nemcsak a Star Wars-franchise-t frissítette fel, hanem új generáció számára is népszerűvé tette az univerzumot. A Mandalóri és Grogu kapcsolata sokkal mélyebb lett egy egyszerű kalandtörténetnél.

Megérkezett a várva-várt új Star Wars-film, a Mandalóri és Grogu: A Bors a premier előtti vetítésen járt (Fotó: Szabolcs László)

Megérkezett az új Star Wars-film: A Mandalóri és Grogu visszatér

A Star Wars-univerzum új korszakába lép, ugyanis 2026-ban a mozikba került a Mandalóri és Grogu című alkotás, amely a Disney+ sikeres sorozatának, a Mandalóri történetét viszi tovább. A film a rajongók számára különösen fontos mérföldkő, hiszen ez lesz az első Star Wars mozifilm a 2019-es Skywalker kora óta.

A történet középpontjában továbbra is a titokzatos mandalóri fejvadász, Din Djarin és kis társa, Grogu áll, akik az új galaktikus politikai helyzetben ismét küldetést kapnak. A Birodalom bukása után a galaxis nem lett teljesen biztonságos: különböző birodalmi hadurak és alvilági erők továbbra is veszélyt jelentenek, ezért a karakterek ismét akciódús, veszélyes küldetésekbe keverednek. Din Djarin és Grogu párosa azért vált ennyire szerethetővé, mert kapcsolatuk egyszerre vicces, megható és kalandos.

A film egyik fő célja, hogy visszahozza a klasszikus Star Wars-hangulatot a mozivászonra. A történet egy olyan küldetés köré épül, amely a Hutt-klánhoz is kapcsolódik, ami tovább erősíti a Star Wars alvilági szálát. A premier előtti vetítés és az első reakciók alapján a rajongók már nagyon várták az új Star Wars film érkezését. A Disney nagy reményeket fűz az új filmhez: sokan ezt tartják a Star Wars mozifilmes visszatérésének kulcsdarabjának, amely akár új irányt is adhat a jövőbeli projekteknek.

Kökény Attila gyerekkori álma visszatért

A film premier előtti vetítésén Kökény Attila és fia, Lali a Borsnak adott interjújában elmondta: tizenéves volt, amikor a Csillagok háborúja megérkezett a mozivászonra és ez akkor őrületesen nagy élmény volt neki, a véleménye pedig ma sem változott: