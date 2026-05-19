Sztárparádé a Stars Wars: A mandalóri és Grogu film premierjén – Galéria

A sorozat nemcsak a Star Wars-franchise-t frissítette fel, hanem új generáció számára is népszerűvé tette az univerzumot. A Mandalóri és Grogu kapcsolata sokkal mélyebb lett egy egyszerű kalandtörténetnél.
A Star Wars-univerzum új korszakába lép, ugyanis 2026-ban a mozikba került a Mandalóri és Grogu című alkotás, amely a Disney+ sikeres sorozatának, a Mandalóri történetét viszi tovább. A film a rajongók számára különösen fontos mérföldkő, hiszen ez lesz az első Star Wars mozifilm a 2019-es Skywalker kora óta.
A történet középpontjában továbbra is a titokzatos mandalóri fejvadász, Din Djarin és kis társa, Grogu áll, akik az új galaktikus politikai helyzetben ismét küldetést kapnak. A Birodalom bukása után a galaxis nem lett teljesen biztonságos: különböző birodalmi hadurak és alvilági erők továbbra is veszélyt jelentenek, ezért a karakterek ismét akciódús, veszélyes küldetésekbe keverednek. Din Djarin és Grogu párosa azért vált ennyire szerethetővé, mert kapcsolatuk egyszerre vicces, megható és kalandos.
A film egyik fő célja, hogy visszahozza a klasszikus Star Wars-hangulatot a mozivászonra. A történet egy olyan küldetés köré épül, amely a Hutt-klánhoz is kapcsolódik, ami tovább erősíti a Star Wars alvilági szálát. A premier előtti vetítés és az első reakciók alapján a rajongók már nagyon várták az új Star Wars film érkezését. A Disney nagy reményeket fűz az új filmhez: sokan ezt tartják a Star Wars mozifilmes visszatérésének kulcsdarabjának, amely akár új irányt is adhat a jövőbeli projekteknek.
A film premier előtti vetítésén Kökény Attila és fia, Lali a Borsnak adott interjújában elmondta: tizenéves volt, amikor a Csillagok háborúja megérkezett a mozivászonra és ez akkor őrületesen nagy élmény volt neki, a véleménye pedig ma sem változott:
Az az igazság, hogy ez ma is megállja a helyét, mert bár a technika jócskán változott azóta, elképesztő, hogy mit produkálnak filmről filmre.
