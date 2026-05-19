A telenovellák főhősei meghódították a magyarok szívét: ezek a sztárok jártak hazánkban

A mexikói, argentin, venezuelai és kolumbiai sorozatok akkoriban nem egyszerű televíziós műsorok voltak, hanem kulturális jelenségek: nem volt olyan, aki ne ismerte volna Natalia Oreiro vagy Gabriela Spanic nevét. Egy-egy új epizódról másnap az iskolákban, munkahelyeken és családi ebédeknél beszélgettek az emberek. A kereskedelmi televíziózás indulásával olyan sorozatok váltak országosan ismertté, mint a Vad angyal, a María la del Barrio, za Esmeralda, a Paula és Paulina vagy a Betty, a csúnya lány, így nem meglepő, hogy több sztár személyesen is ellátogatott Budapestre.
Natalia Oreiro a kétezres évek elejének egyik legnagyobb televíziós ikonja volt Magyarországon. A Vad angyal Milli-jeként óriási népszerűségre tett szert, karaktere és stílusa pedig egész generációkra hatott. A piros baseball sapka, a sportos öltözködés és a Cambio Dolor című dal egy korszak meghatározó emléke lett. Oreiro először 2000-ben látogatott Magyarországra, majd 2025-ben újra Budapestre érkezett a Sztárban Sztár All Stars vendégeként. A magyar közönség szeretetéről több interjúban is elismerően beszélt. A ma 49 éves színésznő még a Lajcsitól kapott pulikutyáját is elvitte hazájába emlékül.
A Vad angyal férfi főszereplőjeként Natalia Oreiróval együtt az egyik legismertebb telenovellapárost alkotta. Karizmatikus megjelenése, hosszú haja és romantikus karakterei miatt rengeteg női rajongó kedvence lett. A színészet mellett zenével és jótékonysági ügyekkel is foglalkozik, valamint aktív természetvédőként ismert Argentínában. Az egykori szívtipró 2022-ben járt Magyarországon, a Dancing with the Stars ötödik évadának vendégzsűrijeként.
Thalía, polgári nevén Ariadna Thalía Sodi Miranda, a mexikói telenovellák egyik legnagyobb legendája. Olyan sorozatok tették világhírűvé, mint a María la del Barrio, a Marimar és a Maria Mercedes. A „három Mária” sorozatai egész Latin-Amerikát és Európát meghódították. Thalía a kilencvenes évek végén látogatott Magyarországra promóciós céllal. Akkori érkezése óriási médiafigyelmet kapott, hiszen a magyar nézők számára ő testesítette meg a klasszikus mexikói telenovella-hősnőt. Ő is fellépett Lagzi Lajcsi műsorában, ám az ajándékba kapott pulikutyát - Natalia Oreiroval ellentétben - ő nem vitte haza. Bár később inkább nemzetközi zenei karrierjére koncentrált, Magyarországon máig sokan elsősorban María la del Barrio szerepéből emlékeznek rá. Thalía nemcsak színésznőként, hanem énekesnőként is világsztár lett, latin popelőadóként több millió albumot adott el világszerte, hazájában a mai napig népszerű.
Leticia Calderón neve Magyarországon örökre összefonódott az Esmeralda című telenovellával. Az általa alakított vak lány története rendkívüli népszerűségnek örvendett, és a sorozat hosszú időn keresztül az egyik legnézettebb délutáni műsor volt Magyarországon. A színésznő nemrég a Nagy Duett vendégzsűrijeként érkezett hazánkba, kedvességével és bájával azonnal levette a lábáról a rajongókat. A mai napig emlékezetes, hogy Esmeralda története annyira magával ragadta a nézőket, hogy gyűjtést is szerveztek a szemműtétjére.
A Paula és Paulina főhősnője többször járt már hazánkban, A Dancing with the Stars első évadában például Andrei Mangra oldalán egészen a döntőig menetelt. Fiával annyira megtetszett neki Budapest, hogy komolyan fontolóra vette, hogy lakást vesz a magyar fővárosban.
Ana María Orozco a Betty, a csúnya lány című sorozatban szerezte meg a világhírnevet, az elbűvölő színésznő a való életben természetesen gyönyörű. Ana Maria szintén a Nagy Duettbe érkezett vendégzsűriként a legutolsó szériába, így ő volt az utolsó, aki ellátogatott hozzánk.
Érdekesség, hogy Fernando Colunga szinte az összes népszerű latin-amerikai sorozatban is főszereplő volt, hiszen az Esmeraldában, a Maria la del Barrio-ban, a Marimarban és a Paula és Paulinában is meghódította a női nézők szívét, mégsem járt még Magyarországon. Ki tudja, talán ő lesz a következő, akit hosszú évtizedek után újra láthatunk majd.
