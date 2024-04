Halál közeli állapotba került az édesanya, az interneten vásárolt fogyókúrás "csodaszer" miatt

Sajnos a mai világban már egyre többen árulnak hatóanyag nélküli táplálékkiegészítőket, vagy ami még rosszabb, néha olyan fogyókúrás termékeket, amelyek nem csak, hogy haszontalanok, de még akár káros anyagokat is tartalmazhatnak. Ha az ember néhány forinttal olcsóbban akar hozzájutni "csodaszerekhez", akkor akár kétes weboldalakról, vagy Facebook-oldalakról rendelhetnek olyan termékeket, amelyeket nem vizsgált be semmilyen hatóság. Így járt a 27 éves brit édesanya, Shannon Flannery is, aki második szülése után akarta visszanyerni korábbi formáját, és ehhez fogyókúrás injekció rendelt az internetről. Ha tudta volna, hogy életveszélyes állapotba kerülhet tőle, akkor biztos kétszer meggondolta volna, hogy a netről rendeljen olcsóbb "segítséget".

A gyorsabb, könnyebb fogyás reményében nyúlnak párat ismeretlen szerekhez /Fotó: Pixabay

A Metro magazin számolt be Shannon borzasztó tapasztalatairól. Az édesanya néhány kiló leadása miatt egy Instagram-oldalról rendelt egy fogyókúrás szert, amelyet a hasába kellett beinjekcióznia. A terméket áruló oldal szerint az étvágycsökkentő szerük a celebvilág legjobban őrzött titka, segítségükkel fogynak le a legnagyobb sztárok is. A nyilvánvalóan hamis marketing szöveg mellett, még egy igazán veszélyes hazugság is szerepelt a bemutatkozószövegükben, az, hogy a termék nem tartalmaz veszélyes vegyi anyagokat. Shannon a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mégis.

A kétgyermekes anyuka csupán egy injekciót adott be magának, utána egyből rosszul lett. Napokig fájt a gyomra, és folyamatos rosszullétet tapasztalt. A borzasztó tünetek ellenére a nő, mégis megpróbálkozott a második adag beadásával is, ezután már életveszélyes állapotba került. Vért vizelt, és folyamatosan hányt, ezért azonnal kórházba szállították. Az egészségügyi intézményben pedig azt mondták neki, hogy ha még egy adagot beadott volna magának, akkor menthetetlen lenne.

A Shannon által használt injekciót eredetileg a cukorbetegek kezelésére találták fel, azonban sokan fogyásra használják, mert állítólag elnyomja az emberek étvágyát. Shannon a lapnak beszámolt a kórházba kerülésének körülményeiről:

Olyan rosszul voltam, hogy a kórházban már a székeken feküdtem. A legerősebb fájdalomcsillapítókat kaptam, de nem hatottak. Az egyik orvos mondta el édesanyámnak, hogy annyira legyengült a szervezetem, hogy egy következő injekció már végzetes lehetett volna.

- árulta el a nő, akit kiszáradással kezeltek végül a kórházban. Shannon feljelentést tett a rendőrségen a terméket árusító cég ellen, azonban a nyomozás egyelőre elakadt, ugyanis a kenti rendőrség nem tudta megtalálni "az eladó címét". Ráadásul amikor egy héttel a kórházba szállítása után végre hazatérhetett a nő, ráírt az oldalra kártérítést követelni, de az oldal adminja azt írta vissza, hogy több száz elégedett vásárlójuk van, nem tudnak mit kezdeni vele, hogy a nőre ilyen hatást gyakorolt.

Megtanultam a leckét, többet nem csinálok ilyesmit. Utálom magamat, hogy megvettem. Szerencsésnek érzem magam, hogy élek. A gyerekeim elveszíthették volna az anyjukat. Azt mondom minden fogyni vágyó nőnek: testmozgás, egészséges táplálkozás, ne válassza a rövidebb utat

- zárta sorait Shannon.