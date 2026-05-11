"Azt hittem, semmiség" – fejfájás jelezte a bajt, végül kiderült a kegyetlen igazság

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 06:30
A fiatal, sportos férfi még véletlenül sem gondolta, hogy komoly baj lenne. Aztán egy MRI-vizsgálat után minden megváltozott...

Sokáig nem tulajdonított nagy jelentőséget különös fejfájásainak egy 32 éves brit férfi, ám egy sürgősségi MRI-vizsgálat során végül kiderült: agydaganata van.

MRI-vizsgálat után derült ki a súlyos diagnózis 
MRI-vizsgálat hozta el az igazságot

A walesi Nico Archdale minden reggel ugyanazzal a furcsa tünettel ébredt. Amint felült az ágyban, néhány másodpercig tartó, éles fájdalom hasított a fejébe, majd szinte azonnal elmúlt. A férfi elmondása szerint mivel a fájdalom rövid ideig tartott, és utána teljesen normálisan érezte magát, eleinte nem gondolta, hogy komoly problémáról lehet szó.  

Azt hittem, semmiség

Ironikus módon a tünetek éppen akkor jelentkeztek, amikor Nico tudatosabban kezdett odafigyelni az egészségére: aktívabban élt, egészségesebben étkezett és jobb életmódot próbált kialakítani. A fejfájások azonban egyre gyakoribbá váltak. Köhögés, tüsszentés vagy akár lehajlás is kiválthatta őket. Miután három héten keresztül folyamatosan jelentkeztek a panaszok, orvoshoz fordult.

A neurológus azonnali MRI-vizsgálatot rendelt el, majd másnap behívták Nicót a családjával együtt a kórházba. Ekkor közölték vele a sokkoló diagnózist: agytumora van. A vizsgálatok szerint a daganat pingponglabda méretűre nőtt és már nyomta az agyát, ez okozta a fájdalmakat. A férfi január 31-én agyműtéten esett át, ami során eltávolították a rákos részt. Jelenleg heti öt alkalommal sugárkezelést kap, ezt követően pedig hat hónapos kemoterápia vár rá. 

Nico korábban aktív életet élt és lóversenyekkel foglalkozó szakemberként dolgozott, most azonban még a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek is nehézséget okoznak számára. Elmondása szerint jelenleg a séta az egyik legmegterhelőbb feladat és fizikailag, valamint lelkileg is óriási kihívást jelent számára a kezelés. Az orvosok szerint ritka típusú agydaganata van, aminek a kialakulására nincs konkrét magyarázat.

A férfi ennek ellenére próbál pozitív maradni. Családja és barátai folyamatosan támogatják, ő pedig már egy jövőbeli célt is kitűzött maga elé: szeretne részt venni egy Hyrox fitneszversenyen, miközben adományt gyűjt a Macmillan Cancer Support szervezet számára. A kihívással eddig több mint 30 ezer fontot (14 millió forintot) gyűjtöttek össze, írja a Mirror.

 

