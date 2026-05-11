Hantavírus: Befejeződött az óceánjáró utasainak evakuálása

Tegnap, május 10-én, lezárult a hantavírus-járvány sújtotta Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa, nyolc repülőgéppel összesen 94-an hagyták el Tenerife szigetét a nap folyamán - közölte a spanyol egészségügyi miniszter vasárnap este, Granadilla de Abona teherkikötőjében tartott sajtótájékoztatón.

A hantavírus sújtotta hajón már csak a legénység tagjai maradtak.

Mónica Garcia elmondta: a művelet a terveknek megfelelően haladt és hétfőn folytatódik, amikor várhatóan további 25 ember távozik a hajóról, heten egy Ausztráliából érkező repülőgéppel, 18-an pedig egy újabb holland járattal. Az óceánjárón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják a Hondiust - tette hozzá.

A hajó kora reggel érkezett meg Tenerife partjaihoz fedélzetén 152 emberrel. Miután lehorgonyzott a kikötőben, egészségügyi szakemberek szálltak fel rá, és megvizsgálták az utasokat, valamint a személyzet tagjait, megállapítva, hogy mind tünetmentesek.

Elsőként 14 spanyol állampolgár hagyhatta el az óceánjárót, akiket kisebb csoportokban motoros gumicsónakkal vittek a partra, ahol a hadsereg által biztosított autóbuszra szálltak, amely a 10 percre található repülőtérre vitte őket, közvetlenül a repülőgéphez. A védőöltözetet, FFP-2-es maszkot viselő utasok két órás út után érkeztek meg Madridba, ahol a Gómez Ulla katonai kórházban karanténba kerültek.

A hajó utasai nemzetiségük szerinti csoportokban hagyhatták el a hajót, szigorú biztonsági intézkedések közepette, mindig csak akkor, amikor repülőgépük készen állt az indulásra.

A spanyolokat öt francia állampolgár követte. Sébastien Lecornu francia miniszterelnök Párizsba érkezésük után az X közösségi oldalon hozta nyilvánosságra, hogy a repülőn az egyik utason tünetek jelentkeztek, ezért mindannyiukat szigorú karanténba helyezték, és újabb egészségügyi ellenőrzésen fognak átesni. Utolsóként a Hondius utasainak amerikai csoportját szállító repülőgép hagyta el Tenerife déli repülőterét az esti órákban - közölte az MTI.